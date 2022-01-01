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Товарищеские матчи. Сборные
Футбольные стадионы
Товарищеские матчи. Сборные 2026 - стадионы
#
Стадион
Город
Вместимость
1
Газпром Арена
Санкт-Петербург
67 800
2
Ozon Арена
Краснодар
36 260
3
Альянц Стадиум
Турин
41 000
4
Ростех Арена
Калининград
35 015
5
Хилл Дикинсон
Ливерпуль
52 769
6
Шюкрю Сарачоглу
Стамбул
50 509
7
Йохан Кройф Арена
Амстердам
53 052
8
Эстадио де ла Серамика
Вильярреал
22 000
9
Пьер Моруа
Лилль
50 186
10
Луиджи Феррарис
Генуя
36 703
11
Филипс
Эйндховен
35 000
12
Волгоград Арена
Волгоград
45 015
13
Стейдж Фронт
Барселона
40 500
14
Национальный стадион
Варшава
58 145
15
Маракана
Рио-де-Жанейро
78 838
16
Паркен
Копенгаген
38 065
17
Кардифф Сити
Кардифф
27 344
18
Де Кейп
Роттердам
51 557
19
Ля Божуар - Луи Фонтено
Нант
38 285
20
Мева Арена
Майнц
34 034
21
Георгиос Караискакис
Пирей
33 334
22
Сент Якоб-Парк
Базель
38 500
23
Борис Пайчадзе
Тбилиси
55 000
24
Сьюдад де Валенсия
Валенсия
25 354
25
Дженерали Арена
Прага
20 854
26
Дигнити Хелс Спортс Парк
Карсон, Калифорния
27 000
27
Пушкаш Арена
Будапешт
67 215
28
Республиканский
Ереван
14 935
29
Мунисипал де Бутарке
Леганес
8 000
30
Лаугардалсвеллур
Рейкьявик
9 800
31
Мерседес-Бенц
Атланта
73 000
32
Риасор
Ла-Корунья
34 711
33
Авива-Стэдиум
Дублин
51 700
34
Зимбру
Кишинев
10 500
35
Тедди
Иерусалим
21 600
36
Ясим Бин Хамад
Доха
15 000
37
Нео ГСП Стэдиум
Никосия
23 400
38
Олимпик Стэдиум
Хельсинки
40 600
39
ЛФФ Стэдиум
Вильнюс
5 500
40
Тоше Проески
Скопье
32 580
41
Виндзор Парк
Белфаст
15 602
42
Под Горицом
Подгорица
17 000
43
Олимпико
Серравалле
5 387
44
Национальный стадион
Та'Кали
17 797
45
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
Баку
31 200
46
Райнпарк
Вадуц
6 127
47
Лос-Анджелес Мемориал Колизеум
Лос-Анджелес
77 500
48
Стад де Люксембург
Люксембург
9 386
49
Кемпинг Уорлд
Орландо
60 219
50
А. Ле Кок Арена
Таллин
10 210
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