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Товарищеские матчи. Сборные
Футбольные арбитры
Товарищеские матчи. Сборные 2026 - судьи
#
Судья
Город
Возраст
1
Мунуэра Монтера Хосе Луис
Хаэн
43
2
Сидиропулос Анастасиос
н/д
46
3
Пенсо Тори
н/д
40
4
Фигероа Тельо Факундо
Баия-Бланка
н/д
5
Ортис Нава Марко
н/д
38
6
Мартинес Мунуэра Хуан
Бенидорм
44
7
Фернандес Гильермо Куадра
н/д
42
8
Кавана Крис
Ланкашир
40
9
Атвелл Стюарт
Нунатон, Уорвикшир
43
10
Яблонски Свен
Бремен
н/д
11
Штегеманн Саша
Нидеркассель
41
12
Бускетс Феррер Матео
Пальма-де-Мальорка
н/д
13
Остойич Эстебан
н/д
н/д
14
Миланович Милош
н/д
32
15
Минакович Ненад
н/д
36
16
Бадштюбнер Флориан
Виндсбах
35
17
ван дер Эйк Сандер
н/д
35
18
Виссер Лоуренс
н/д
36
19
Эльфат Исмаил
Остин
44
20
Зуфферли Лука
Удине
35
21
Годинью Луиш Мигел
н/д
н/д
22
Эванс Шон
н/д
41
23
Герреро Гильермо
н/д
41
24
Шонка Бенке
н/д
34
25
Киффи Даниэле
Падуя
н/д
26
Атанасиу Кирьякос
н/д
31
27
Уэлш Ник
н/д
35
28
Глова Филип
Кошице
38
29
Канагасингам Аноджен
Штеттлен
32
30
Шлагер Даниэль
Нидербюль
н/д
31
Оченаш Михал
Жилина
35
32
Бенбрахам Лалу
Беджая
40
33
Аль-Хоаиш Мохаммед Халед
н/д
39
34
Вайнбергер Юлиан
Вена
41
35
Вергот Яспер
н/д
34
36
Робинсон Джейми
Портадаун
31
37
Коларич Патрик
н/д
31
38
Йорги Энеа
Эльбасан
н/д
39
Ривас Виктор
н/д
н/д
40
Пиньяр Жереми
н/д
н/д
41
Ваттеллье Эрик
н/д
н/д
42
Кикачеишвили Гога
н/д
34
43
Васкес Рубиэль
н/д
н/д
44
Гисхамер Себастьян
Бюрмос
37
45
Пайретто Лука
Турин
42
46
Берке Балаж
н/д
н/д
47
Барбу Мариан
Фэгэраш
37
48
Коломбо Андреа
н/д
н/д
49
Маса Пиеро
н/д
41
50
Кабаков Георги
Пловдив
40
1
2
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