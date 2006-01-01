Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Первая лига
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Календарь
Результаты
Бомбардиры
Статистика
Команды
Тренеры
Судьи
Стадионы
Еще
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Товарищеские матчи. Сборные
Футбольные тренеры
Товарищеские матчи. Сборные 2026 - тренеры
#
Тренер
Команда
1
Карпин Валерий
Россия
2
Гончаренко Виктор
Беларусь
3
Анчелотти Карло
Бразилия
4
Луческу Мирча
-
5
Почеттино Маурисио
США
6
Тухель Томас
Англия
7
Куман Рональд
-
8
Рангник Ральф
Австрия
9
Дешам Дидье
-
10
Нагельсман Юлиан
-
11
Лопетеги Хулен
Катар
12
Адвокат Дик
Кюрасао
13
Мартинес Роберто
-
14
Монтелла Винченцо
Турция
15
Ребров Сергей
-
16
Гарсия Руди
-
17
Бьелса Марсело
-
18
Поттер Грэм
Швеция
19
Каннаваро Фабио
Узбекистан
20
Далич Златко
-
21
Скалони Лионель
Аргентина
22
Якин Мурат
Швейцария
23
де ла Фуэнте Луис
Испания
24
Кейруш Карлуш
Гана
25
Марш Джесс
Канада
26
Саньоль Вилли
Грузия
27
Ренар Эрве
-
28
Солбаккен Стале
Норвегия
29
Агирре Хавьер
Мексика
30
«Силвиньо» Кампос Мендес
Албания
31
Петкович Владимир
Алжир
32
Кальцона Франческо
Словакия
33
Паунович Велько
Сербия
34
Фират Энгин
Кения
35
Рор Гернот
Бенин
36
Росси Марко
Венгрия
37
Просинечки Роберт
Киргизия
38
Сентфьетт Том
Мали
39
Кларк Стив
-
40
О'Нил Майкл
Северная Ирландия
41
Броос Уго
ЮАР
42
Сонг Ригобер
ЦАР
43
Фода Франко
Косово
44
Аддо Отто
-
45
Янкаускас Эдгарас
Литва
46
Хердман Джон
Индонезия
47
Кубик Мирослав
-
48
Донис Гиоргос
Саудовская Аравия
49
Мориясу Хаджиме
Япония
50
Уаби Мохамед
Марокко
1
2
3
4
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+