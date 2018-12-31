Лучшие тексты «Бомбардира» в 2018 году

Ветеран «Спартака», который до сих пор не зажег. В 2018-м он должен исправиться

В начале января-2018 мы писали о надеждах, которые сделают год. Получилось не у всех. Жано Ананидзе так и не выстрелил. Но текст Михаила Морозова от этого хуже не стал.

Какие трансферы клубы РФПЛ чаще всего делают зимой. Исследование «Бомбардира»

Очень полезное исследование зимней активности русских клубов. Сейчас оно вновь очень актуально.

Я болею за команду, которую никто не любит. Это прекрасно

Виталий Ошовский рассказал про свою странную любовь – итальянскую «Аталанту».

Каково это − болеть за команду, которой давно нет

История про природу фанатизма. Николай Живоглядов нашел болельщиков тех клубов, что давно умерли, и поговорил с ним о смысле.

Дзюба прав: Эмери — тренеришка

Небольшое, но тяжелое уничтожение Унаи Эмери (на тот момент – тренера «ПСЖ») от Александра Плеханова. Сейчас у Эмери все хорошо, у Плеханова – тоже. Кстати, это мой любимый заголовок в истории «Бомбардира». Сила синтаксиса.

«Президент США звонил по поводу войны, а я стоял на поле, как свинья». Политик, который обожает футбол

Премьер-министр Венгрии – огромнейший футбольный фанат. Атмосферный текст об этом.

Как Россия получила чемпионат мира

Здоровенное ретроисследование о том, как все случилось зимой 2010-го. Про самое важное событие в истории русского футбола.

Что вообще такое «кресты»? Травма, которая выбила трех игроков сборной России

Гайд по важному вопросу, который, к сожалению, нам еще неоднократно пригодится.

«Заканчивали матч против «Спартака» при -26˚. Кто-то уши отморозил, я − пальцы на ногах». Приключения чеха в Сибири

Интервью из всеми любимого жанра «Что иностранцы думают о России». Внутри – космической красоты и важности инфографика по всем легионерам РПЛ.

Футболисты употребляют снюс. Почему это важно?

Еще один важный вопрос, который пора изучить. Плеханов справился быстро и качественно.

Вы знаете географию России? Игра «Бомбардира»

Когда меня уволят за то, что «Бомбардир» уже не тот, из всех итогов я больше всего буду радоваться этому материалу. Наша собственная игра, где объединились география и футбол, – просто мечта детства.

Кстати, у этого проекта есть вторая часть. Про страны мира.

В моем родном городе убивали футбол. Но он все равно выживал

Киржач – новая столица русской спортивной журналистики. Потому что Плеханов и Живоглядов – оттуда. Вот грустный текст про трудности локального футбола в этом городе. Как всегда – частное хорошо иллюстрирует общее.

«За стадионом раздался взрыв − тут же человек 40 выбегают с поднятыми стволами». Вор в законе создал клуб и сделал его чемпионом

Закрученная история из Молдавии 90-х, которая интересна всем. Особый шик материала – уникальные иллюстрации.

«На войне я просыпался с одной задачей − выжить». Боевой летчик стал звездой футбола и журналистики

Сильная биография. Такое можно экранизовать.

Как живет самый старый клуб России − официально худшая команда страны

Репортаж из Орехово-Зуево, где лихо переплелись история и действительность.

Почему «Спартак» проиграл чемпионство

Просто образец по форме и содержанию, как надо анализировать сезон отдельного клуба.

Российские футболисты рассказывают о местах, в которых родились − от центра буддизма до села на Камчатке

Вся бескрайность и притягательная разношерстность России – в одной пачке монологов.

«Остается беспробудно бухать». Когда футбол в России − бессмысленный позор

Важное мини-исследование про Дальний Восток.

10 стыдных историй, которые произошли на стадионах России в этом сезоне

Иногда полезно фокусироваться только на жести.

Я видел финал ЛЧ изнутри. Это было волшебно

Сергей Беседин и повод ему завидовать.

«Я так много зарабатываю, что могу купить твою жизнь». Самый лютый скандалист современности

Краткий пересказ бурной жизни Марко Арнаутовича.

Город, в котором постоянно умирают футбольные клубы

Большой репортаж Плеханова о феномене Нижнего Новгорода – замечательного города, где постоянно что-то не так.

Раньше у Исландии были проблемы с наркотиками, а теперь ее все обожают

Как исландцы стали такими крутыми и в чем их секрет. Текст особо ценен еще и тем,что внутри лежит древнейший клип Бьорк.

Самый нужный гид к ЧМ-2018 – про еду и цены

Если вы рекламодатель, приходите к нам делать нативку. Мы умеем. Доказательство – по ссылке.

Салах – человечище. Он объединил целую страну

Этот текст очень приятно читать. И он интересный.

«Мы не думаем о политике и Путине». Англичане узнают Россию изнутри

Живоглядов перехватил английских фанатов в Нижнем Новгороде и спросил у них про важное.

Художница нарисовала Черчесова и Салаха грудью. Мы с ней поговорили

В медиаполе вокруг ЧМ крутилось очень много необычных персонажей. Для интервью сделали правильный выбор.

Эти немцы видели все вживую. Самые несчастные люди на свете

В этом материале есть только одно слово – «боль». Остальные эмоции передал фотоаппарат Ивана Якушкина.

Самое жуткое в вылете Германии − реакции некоторых из вас

Цитата из текста: «Вокруг до сих пор полно тех, кто бряцает агрессивными лозунгами, трясет кулаком в телевизор, обливаясь пивом, и клеит на тачки наклейку «Можем повторить!». Есть уверенность: так делать нельзя».

Снимки, которые мы будем показывать своим детям

Тот самый матч с Испанией. Наталия Кондратенко поймала историю в объектив.

«Для меня сегодня был Сталинград». Болельщики сборной – о чуде

Плеханов тоже был на том матче и зафиксировал горячие эмоции людей сразу после игры.

Сочи – самый странный город ЧМ. Россия поборется там за полуфинал

А это Плеханов уже исследовал Сочи. Тоже получилось интересно и системно.

Фернандес тренировался пьяным и отказал «Реалу». Сегодня он почти затащил Россию

Очень душевный текст про очень душевного парня.

Иностранцы рассказывают нам, что они узнали о России

Индонезийка, бразильцы, мексиканец, бельгиец.

«Мама шутит, что Облак отдал мне потные трусы». Главный фанат «Атлетико» в России – девушка

Интервью с крутой девушкой, которая показывает всем нам, что такое трушный фанатизм.

Самый удивительный тренер в мире. У него учился даже Гвардиола

Очень злит, когда в заголовках «Бомбардира» слишком часто мелькает оценка «самый». Но Бьелса и правда такой.

Нефть, дороги, Собянин и концерт Басты. Сибирь – изнутри

Репортаж из Тюмени – «города гранита и асфальта».

«Зарплата − 8 тысяч рублей». Как живет первый наукоград России

Строить клуб в небольшом городе под Калугой, где живут только ученые и программисты.

«Родственница ходила в церковь, чтобы снять с меня эту дьявольскую страсть». Девушка-фанат объездила всю Россию

Отличная схема – посетить все матчи любимой команды в сезоне и интересно рассказать нам об этом.

Главная сенсация Европы – карликовый город, который в 120 раз меньше Москвы

Люксембург – кайф.

«Майка становилась вся красная от крови». Уйти из бокса в футбол

Рассказ человека, который чуть не умер на ринге, а потом стал директором одного из самых приятных русских клубов страны («Тамбова»)

Идеальный тренер для «Спартака» – Карпин. Нет, серьезно

Илья Егоров выступил с неожиданным предложением. Хотя в итоге «Спартак» его не послушал.

Самая слабая сборная Европы. Мы поговорили с ее игроками и тренерами

Как жить, когда ты Сан-Марино? Оказалось, очень радостно и идейно.

Деньги, пустыня, запрет алкоголя и санкции. Там пройдет ЧМ-2022

Текстов про Катар много не бывает.

УЕФА из-за военного положения на Украине в последний момент перенес матч «Арсенала» в другой город. Украинцы против. Репортаж Беседина

Беседин побывал в Киеве, когда страна переживала очередные политические сложности, и зафиксировал момент.

«Отослал Дзюбе свою фотографию с надписью «Я – сектант». Кто рассказывает вам про «Спартак»

Спартаковские журналисты – целый отдельный микромир внутри среды. Илья Егоров изучил его через неплохое интервью.

У «Краснодара» есть крутой эквадорец. Он говорит по-русски и здорово играет

Морозов хорошо разобрал Кристиана Рамиреса и вернул футбол на наш футбольный сайт.

Провал года для ЦСКА – защитник Чернов. Он очень плох

Опаснее слов Плеханова только его скриншоты. Через них он конструктивно раскритиковал Никиту Чернова.

Деньги, кокаин, шоу-бизнес. Уйти из футбола в уличные гонки

Гигантский монолог одного бывшего футболиста о своей удивительной жизни, где было все: и академия «Спартака», и лимузины с девушками, и армия, и деревни, и ночная Москва со звездами из телека.

50 главных людей года

Второй год подряд резюмируем итоги через важнейших персоналий. В этот раз получилось острее. Потому что, например, нет Месси, но есть Андрей Малахов.