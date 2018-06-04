Раньше у Исландии были проблемы с наркотиками, а теперь ее все обожают

Как они стали такими крутыми?

«Мы пугали их полицией, показывали страшные картинки прокуренных легких»

2 июня 1993 года, Рейкьявик. Сборная Исландии принимает команду России и вырывает ничью 1:1. Результат устраивает всех: исландцы не уступили сильным на тот момент россиянам, а наши более чем за год до старта ЧМ-94 именно на исландской земле оформили себе выход на важнейший турнир. Еще никто не знает, что там они не выйдут из группы, но навсегда войдут в историю благодаря пяти мячам Саленко в ворота Камеруна.

14 октября 1998 года, Рейкьявик. На этот раз Исландия обыгрывает Россию благодаря анекдотичному голу Ковтуна и удалению дебютанта Смертина. Мы практически лишаемся шансов на выход на Евро-2000, чудо Олега Романцева возвращает надежду, но трагичный ляп Филимонова заставляет плакать 78-тысячные «Лужники». Исландцы также до последнего тура борются за стыки, даже забивают французам дважды на «Стад де Франс», но все равно остаются четвертыми.

В стыковые матчи исландцы в итоге вышли, но гораздо позже – перед бразильским ЧМ-2014. Тогда же, в 90-е, в мире обратили внимание на команду, что путалась под ногами у Франции, России и Украины в квалификации, и восхитились блистательным альбомом Homogenic исландской певицы Бьорк, разрывавшим европейские чарты. В самой же Исландии дела шли просто ужасно. Особенно во временной промежуток между двумя матчами с Россией.

Крытые стадионы против разрушения

Тогда заговорили даже о том, что исландская нация через некоторое время может просто выродиться. Культ алкоголя и наркотиков заменил для молодежи все идеалы, а цифры становились угрожающими. К 1998 году процент 15-16-летних, употреблявших алкоголь хотя бы раз в месяц, составлял 42%, курящих (того же возраста) – 23%, попробовавших наркотики – 17%. «Мы пугали их полицией, показывали страшные картинки прокуренных легких, но в одиночку все это не работало, – вспоминал Йон Сигфуссон, который занимался социальными исследованиями в институте Рейкьявика. – Нам требовалось полностью изменить среду». Фактически нужна была трехсторонняя атака.

Те, кто работал с молодежью, изучали все, что происходит в их мире: тенденции, новинки, интересы – все, чтобы быть с тинейджерами на одной волне. Родители вынужденно проводили больше времени с детьми, их призывали досконально знать, чем те занимаются, и рекомендовали договариваться с подростками, чтобы приходили домой раньше и не гуляли по ночам. Третья и самая важная часть плана – молодежь активно привлекали к спорту.

С ней было тяжелее всего. Для крохотного исландского бюджета решиться на массовое строительство площадок − испытание, Тем более в условиях холодного климата необходимы, прежде всего, крытые площадки. А еще никто не понимал, насколько сработает накопительная система – за хорошую учебу и успехи в спорте подросткам на пластиковые карты начислялись баллы, которые в конце учебного года можно было обменять на спортивный снаряд или экипировку.

Сказать, что результаты реформы оправдали ожидания – ничего не сказать вообще. Даже «многократно превзошли» не подойдет. Итоги были просто феерическими: спустя 15 лет уровень потребления алкоголя подростками скатился до 5%, курения – до 3%, наркотики теперь вообще не интересовали никого. Продажи алконапитков упали на треть по всей стране.

А самое изумительное: затраты на здравоохранением сократились на треть. Люди просто стали меньше болеть!

99,8% величия

Болеть исландцы стали спортом. Сейчас в маленькой стране есть 30 стадионов с искусственным покрытием, полторы сотни небольших арен для занятия футболом, почти тысяча тренеров с лицензией УЕФА. Все перевернулось с ног на голову – люди заинтересовались футболом и стали привлекать к нему детей, клубы стали развивать тренеров, которые с удовольствием заимствуют все передовые наработки из Европы и мира. В стране теперь более 20 тысяч зарегистрированных футболистов, а целых 12% (по другим данным – свыше 16%) населения страны заняты в сфере футбола. Матч с Англией на Евро посмотрело 99,8% жителей страны – рекорд, который почти невозможно перебить. У многих появилась цель. Они больше не чувствуют себя ненужными и заброшенными, когда путь до бутылки и шприца был чрезвычайно короток.

Первые заметные успехи в футболе случились в 2011-м. На молодежном Евро (U-21) в группе, где выступала сборная Исландии, первое место заняли швейцарцы с Шакири, а за второе, дающее право выхода в полуфинал, сражались Белоруссия, Исландия и Дания. Все три команды закончили турнир с тремя очками и разницей 3:5 (!), но дальше прошли белорусы из-за лучшей разницы мячей в играх конкурентов между собой. Белоруссия в итоге увезла бронзу, но на серьезном уровне из тех героев вообще никто не заиграл. У исландцев, которые и так выступили прилично, как минимум шестеро с того турнира в скором времени взорвут Евро-2016. Ну, а кто не смотрел молодежный чемпионат и не познакомился с будущими исландскими звездами, тот развлекался просмотром празднований голов футболистов исландского «Стьярнана». В начале десятилетия это было очень креативно и свежо.

На Евро-2012 попасть Исландии было невозможно – в квалификации исландцы из восьми матчей проиграли шесть. Зато в отборочных матчах к ЧМ-2014 они уже удивили всех. Участники того молодежного Евро – Г.Сигурдссон, Гудмундссон, Финнбогасон, Б.Бьярнасон и Сигторссон – удачно влились в основную команду, именно они забили 15 из 17 исландских голов в квалификации и оказались ниже лишь швейцарцев (конечно, с Шакири). В стыках не очень повезло с соперником – дома с хорватами исландцы сыграли 0:0, а в Загребе получили голы от Манджукича и Срны.

Мечту о чемпионате мира отложили еще на четыре года. Тогда исландцы опередили в группе ту самую Хорватию, а еще непростых Украину и Турцию.

Но перед этим они влюбили в себя чуть ли не весь мир, феерично выступив на Евро-2016, куда также выбрались из непростой квалификационной группы с Чехией, Турцией и Голландией. На самом чемпионате Европы Исландия не плела умопомрачительных комбинаций, не забивала сумасшедших голов, не ошеломляла дриблингом. Она играла в простой футбол по схеме 4-4-2, но убивала наповал реализацией и самоотдачей. Своим стилем исландцы выбесили Криштиану Роналду, бросившего после матча фразу о том, что Исландия ничего не добьется. В следующем матче исландцы забили два гола в игре с Венгрией, но один из них – в свои ворота (1:1).

В последнем туре исландцы оформились в 1/8 финала, победив Австрию 2:1 с голом в добавленное время и дикими криками комментатора Гудмундура Бенедиктссона – бывшего игрока этой сборной. «Даже не осознавал, что я говорю, – рассказывал потом Бенедиктссон. – Я просто потерял голову. Это как раз один из таких моментов, когда ты вообще не в силах себя контролировать»:

Не контролировал себя Бенедиктссон и через несколько дней, когда Исландия унизила англичан в 1/8 финала:

Президента Исландии Гудни Йоханессона засекли среди фанатов прямо на стадионе. И это, конечно, тоже всех умилило.

Стоматолог, менеджер и дворник

2:5 от Франции в четвертьфинале в сознании ничего не поменяли. Геройство исландцев, их бесподобные фанаты, множество милых историй вокруг этой страны и ее людей – все это затмило даже сенсационный выход Уэльса. У Исландии нет игроков калибра Бэйла, но это совершенно никого не волновало, все влюбились именно в исландцев.

Без Евро мы бы не узнали столько невероятных историй об этих парнях. Теперь мы уже знаем гораздо больше, но всегда здорово напомнить самые яркие биографии снова.

● Голкипер Ханнес Хальдорссон не слишком верил в собственный талант и в 21 год весил аж 105 кг . С работой в видео получалось лучше – он срежиссировал около сотни рекламных роликов, три сериала и клип для Евровидения. А затем выстрелил и в футболе – Хальдорссон сбросил лишний вес, начал усиленно тренироваться, в дебютный сезон в исландской лиге стал ее лучшим игроком и поехал на Евро в качестве основного вратаря.

● Защитник Кари Арнасон еще пять лет назад играл в четвертой английской лиге. Параллельно он получил высшее образование в США по специальности «менеджмент», а на Евро наехал на Роналду, назвав того нытиком за слова в адрес исландцев.

● Выступающий за «Ростов» Сверрир Ингасон раньше совмещал футбол с подметанием улиц. Его одноклубник Рагнар Сигурдссон тоже признавался, что денег было мало: «Зарплаты попросту хватало на пять дней». Запомнился Сигурдссон и своим интервью перед стыками с Хорватией, сказав, что никогда ни о каком Манджукиче не слышал вообще (Марио в итоге и забил победный гол). Услышит еще не раз – играть против Манджукича исландцу предстоит на ЧМ-2018.

● Еще один герой Евро Ари Скуласон после матча с Англией озвучил в твиттере то, что крутилось в головах абсолютно всех: «Это что за хрень сейчас произошла??».

twit text — Ari Freyr Skulason (@Skulason11) 27 июня 2016 г.

● Партнер Скуласона по обороне Биркир Сэварссон к 30 годам уже стал отцом четырех детей и до сих пор надеется осуществить свою детскую мечту – стать летчиком.

● Здоровое потомство будет у лидера сборной Гильфи Сигурдссона, который никогда в жизни не пробовал алкоголь. Он, правда, спорил, что позволит себе бокал вина, если Исландия выйдет на Евро, но его оппонент потом сам отверг идею: «Если ты и правда ни разу не пробовал, респект тебе, лучше и не начинай».

● Помните «Снежного человека» Арона Гуннарссона − капитана с огромной бородой, который умеет очень далеко бросать мячи из аута. Это умение он позаимствовал из гандбола, которым занимался до футбола (так уж хотел его отец – знаменитый гандболист). Гуннарссон был перспективным игроком в этом виде спорта, но считал гандбол слишком простым. Переключился на футбол и стал капитаном сборной в 22 года.

● Все эти парни хорошо знают друг друга прямо с подросткового возраста, хотя и пути у них были разными. К примеру, Рунар Сигурйонссон уже в 14 лет дебютировал в исландской третьей лиге, а Йоханн Гудмундссон в 16 лет отправился в молодежную команду «Челси». Форвард Йон Бодварссон вообще прошел полный путь от самых низших лиг Исландии, а как стал успешным – стал помогать детям в родном городке Селфосс, население которого не превышает 7000 человек.

Свой у них даже тренер. На Евро-2016 рулил швед Ларс Лагербек, а ассистентом у него работал исландец Хеймир Хадльгримссон. Сейчас Хадльгримссон – полноправный главный тренер, хотя по профессии он – стоматолог. Исландец очень серьезно относится к психологии в спорте – именно он перед матчами сборной предложил делать на каждого игрока ролики с лучшими моментами (примерно по пять секунд на каждого) для повышения самооценки, а перед игрой с Венгрией на Евро попросил родственников записать персональные обращения к футболистам

«Мы собрали невероятно пронзительное видео из фотографий жен, детей, родителей, многие из них держали в руках плакаты с персональными сообщениями. Все слайд-шоу шло под медленную сентиментальную музыку. Перед тем как показать это видео команде, я смотрел его пять раз. И все пять раз плакал», – рассказал тренер в интервью Sports.ru.

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20% жителей Исландии подали заявки на билеты на ЧМ-2018. Как только открылся предпоследний этап продаж, стало ясно, что на матч с Аргентиной попасть почти невозможно, билеты на две других игры с Хорватией и Нигерией также таяли с каждой минутой. Одним своим фактом присутствия на ЧМ Исландия уже поставила громкий рекорд – это самая малонаселенная страна-участник чемпионата мира в его истории (330 тысяч человек).

В Исландии красиво вышли из ужасающей ситуации с алкоголем и наркотиками – теперь там не болеют, а занимаются спортом, регулярно увеличивая ежегодное число туристов. «All Is Full Of Love», – так называется одна из самых известных песен Бьорк, и именно так сейчас относятся к исландцам – когда о них говорят, все преображается и наполняется восторгом.

Лучше гостей в России представить невозможно.