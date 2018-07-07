Сочи – самый странный город ЧМ. Россия поборется там за полуфинал

Староверы, кладбище, дороги, братья-иностранцы. Большой репортаж Плеханова.

Для жителей центральной России Сочи всегда считался комфортным курортом, где летом есть море и солнце. Восприятие изменилось, когда в 2014 году здесь провели зимнюю Олимпиаду. Параллельно построили трассу для Формулы-1, а теперь стадион «Фишт» принимает матчи чемпионата мира. На матче Германия – Швеция сочинцы бомбанули местный рекорд: игру посетили 44287 зрителей. Большинство из них – иностранцы.

«Как же все рады нашему гостеприимству! Мы тут бразильца слову «брат» научили. Теперь подходит, братуется, сам поить и кормить готов, − рассказывает на весь автобус один из местных жителей, который едет из Олимпийского парка. − Но я все равно за Россию переживаю. Поставил 1000 рублей, что выиграем чемпионат мира. И мне плевать, что никто не верит в победу. Я во время турнира столько друзей уже нашел! С перуанцами тусовались, жаль их сборную».

Теперь здесь есть два места, куда во время ЧМ стягиваются туристы и болельщики. Стадион «Фишт» находится рядом с другими олимпийскими объектами – тут проходят экскурсии, вечеринки, а для совсем вальяжных фанатов рядом есть пляж. Во время ЧМ в Олимпийском парке люди празднуют победы и просто отдыхают перед матчами. Для тех, кто не попадает на стадион, в Сочи организована единственная в России фан-зона на берегу моря на 10 тысяч зрителей. Спорт и курорт все еще объединяются.

Кладбище в центре Олимпийского парка

В Сочи и прилегающих к нему территориях действительно есть прекрасные места, но идеализировать их не стоит. Затраты на одну Олимпиаду стали рекордными и составили 51 миллион долларов. Все объекты возводились с нуля, а стройка серьезно затронула местных жителей.

«Они сильно пострадали, потому что за время строительства очень долго не было света и воды. В коммунальном плане получилось тяжело, но сейчас не думаю, что кто-то сильно расстроен», − говорит Вероника, которая работает в туристско-информационном центре. По ее словам, многих людей просто переселили, а в сердце Олимпийского парка все еще функционирует кладбище.

Во время Олимпиады это место охранял отряд ОМОН, чтобы не дать иностранцам его испортить. Теперь незнающему человеку вообще сложно понять, что в 50 метрах от стадиона «Фишт» находится такое сложно сочетаемое с олимпийскими постройками место. Жителей староверного поселка Марлинского, который существовал здесь до возведения объектов, давно переселили в другие дома. Зато кладбище с круговым диаметром 150 метров по их просьбам все-таки сохранили и обнесли забором, а потом вообще стилизовали под сквер. На карт-схемах его нет, потому что объект считается закрытым.

Вероника рассказывает, что со староверами действительно было много проблем:

«Здесь раньше не было вообще ничего – только ресторанчики и первая линия домов возле моря. Конечно, когда ты живешь в своем доме из поколения в поколение, а к тебе приходят и отправляют куда-то – выглядит плохо. Но всегда же есть возможность договориться! В любом случае с каждым общались мирным путем, выкупали эти участки. Правда, кто-то до сих пор судится за то, что их незаконно переселили.

На болоте люди вели свои огородики, занимались хозяйством. Потом здесь начали все асфальтировать. Вы же знаете про кладбище рядом со стадионом? Оно есть, правда. Староверы слишком долго жили на своей земле, а про них даже сериал сняли «Море. Горы. Керамзит». Старообрядческая улица, церковь своя, кладбище – когда стали строить олимпийские объекты, они, конечно, возмутились. Очень долго отстаивали, потому что место святое и предки там. Им оставили эту часть. Наверное, только со староверами у власти и возникало большинство конфликтов».

«Чемпионатом мира надо отбивать олимпийские объекты»

Коллега Вероники Наталья проживает в Сочи еще дольше и глубже вникла в менталитет местного населения. Ее мнение о модернизации в Сочи со временем менялось и пришло к тому, что все только на пользу:

− Знаете, как все думали? Деньги вложат в Олимпиаду, а через год все затухнет. Люди не понимали, что все вот эти олимпийские объекты будут предназначаться для других каких-то мероприятий. Политика у местных жителей была такая, что их выселят, а потом оставят на пустыре. Нет, здесь все будет дальше функционировать и становиться только лучше.

− А у вас какая была позиция?

− У меня тоже радикальная. От стройки получались неудобства с дорогами, но затем все поменялось. Потом отстроили детскую поликлинику новую с новейшим оборудованием, на Красной поляне сделали хороший медицинский центр, врачи иностранные приезжают. Вообще люди стали приезжать из других городов и тоже всем заниматься.

Считается, что чемпионат мира Сочи получил незаслуженно. Все-таки у Краснодара есть Сергей Галицкий и серьезные перспективы в развитии региона. На самом деле краснодарцы изначально проиграли вообще без шансов.

«Чемпионатом мира надо отбивать олимпийские объекты. У нас здесь теперь все соревнования проходить будут, − продолжает объяснять Вероника. − Вот эти сооружения сейчас используются и для детских спортивных мероприятий. В «Айсберге» постоянно детки занимаются гимнастикой, фигурным катанием. Раньше мы в Красную поляну ездили, а сейчас все и здесь есть. В «Ледяном кубе» проводят соревнования по керлингу. Айронмен (триатлон) у нас проводился».

Сергей, который живет и работает в Сочи уже два года, только подтверждает слова девушек:

«Чемпионат мира в Сочи отправляли не мы. Все определяли с высшего руководства. С Краснодара, кто заинтересован, могли сюда приехать. Им завидовать не нужно, потому что все проходит во многих городах России, а не в каком-то одном. Не слышал, что кто-то обижен. Люди приезжают, билеты раскуплены».

Он же говорит, что теперь люди приезжают в Сочи круглый год. Потому что есть, где отдохнуть и классно провести время. До появления Олимпиады, Формулы-1 и чемпионата мира народ появлялся только летом, а в остальное время все пустовало.

Курорт и дороги

Курортный сезон в Сочи еще разогревается. Людей у моря не так много, а доминируют все равно русские.

«Не знаю, стало ли больше народу от этого чемпионата. Все пока в обычном режиме, но иностранцы попадаются. Мы их язык учим, они наш осваивают», − объясняет один из работников пляжа.

В тот же момент недалеко от него появляются шведы. Видя, как русские ребята делают селфи, они влезают в кадр и фотографируются вместе с ними. Мужчине это так понравилось, что потом он пытался позвать к себе двух немецких девушек. Те постеснялись.

По Сочи-курорту крупные соревнования проходят вскользь. Европейцы привыкли отдыхать у себя, а регулярно ездить на сочинские пляжи не собираются даже после знакомства с ними. Зато для самого города от всей модернизации остался важный плюс – дороги. Местные наперебой рассказывают, что раньше тут не было ничего подобного, а через Адлер все стояли в пробках на Абхазию. Некоторые мосты строили на месте домов, пробки только усиливались, но сейчас дорогами все восхищаются. Большинству жителей не интересен спорт вообще – им важны влияние строек на жизнь и новые знакомства с приезжими.

«Теперь иностранцы будут правду рассказывать»

Олимпийские объекты открыли многим людям рабочие места. Через крупные соревнования волонтеры получили лишнюю возможность показать себя, а болельщики приезжают на курорт и совмещают отдых со спортом. Но есть в Сочи и те, кому спорт и модернизация не принесли вообще ничего в финансовом и жизненном плане. Местный житель Арарат работает водителем маршрутки. Вместе с коллегами он спокойно пьет кофе недалеко от олимпийских объектов, пока ждет своего рейса. Он улыбается, зовет посидеть с ним и просто наслаждается солнцем.

Ниже – монолог человека, которому чемпионат мира тоже принес счастье, хотя он его не ждал:

«Мы гордимся, что в нашем городе происходят такие чемпионаты, олимпиады всякие. Со всей России звонят родственники. Интересно тем, кто живет в городах, где этого всего нет. Кто не видит там – приезжает сюда. 26-го числа мои друзья приедут с Армавира. Давно не виделись, а теперь их увижу, шашлык пожарим вместе.

Иностранцы приезжают, видят всю нашу сочинскую красоту. То, что им там преподносят, это же миф. Здесь какое внимание им – каждый человек объясняет все, рассказывает. Потом они сами туда поедут и будут правду рассказывать. Не с экранов телевизора, а то, что реально видели.

Чемпионат мира и Олимпиаду сложно сравнивать по масштабам. Хотя, если собрать людей со всех городов ЧМ и привести сюда, то получится такое же. Чемпионат мира – это в любом случае хорошо. Многие мечтают об этом, а у них нет. Мы не мечтали – Владимир Владимирович организовал».