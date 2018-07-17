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    Иностранцы рассказывают нам, что они узнали о России


    3.8
    Голосов: 5
    17.07.2018 08:00
    Самый важный итог ЧМ.

    Флоран – бельгиец, 26 лет, спортивный журналист

    «Первым делом на вокзале я сфотографировал вывеску «Крошки Картошки» и спросил: «А что такое картошка?». Теперь-то я знаю, что это и как это звучит по-русски.

    Еще у меня был смешной случай с таксистом, когда я пытался перевести ему что-то через Google Translate. Вместо слова «билет» мне выдало слово «кошка». В итоге я сказал таксисту: «У меня ошибка в кошке».

    В России я попробовал почти все традиционные блюда. Не думаю, что ваша еда – что-то специфическое. Продукты те же, что и в Бельгии. Я пил все алкогольные напитки, но больше всего, конечно, пиво. Тут оно похуже, чем в Бельгии.

    В России я был везде, где играла сборная Бельгии. На полуфинальном матче с Францией посетил Санкт-Петербург. Этот город вызвал у меня дикий восторг. А Москва мне напоминает «Готэм-Сити» из «Бэтмена».

    Стереотип о России? Думал, тут опасно и все пытаются тебя обмануть. Это не так. Мне очень понравились люди в России – все отзывчивые и пытаются помочь. Особенно радует, когда русские на стадионе кричат «Бельгия, Бельгия!».

    Самое большое различие с бельгийцами – то, что русские едят намного меньше, потому что тут в ресторанах очень маленькие порции. А еще русские очень много поют. Мы пока ехали в поезде ФИФА, в вагоне-ресторане болельщики пели «Ой мороз, мороз…» − и все в этом духе. Главным нашим заводилой, кстати, был парень в футболке Сенегала».

    Сборная Бельгии спасает страну от распада

    Хорхе – мексиканец, 30 лет, маркетолог

    «В России успел выучить много слов: «привет», «на здоровье», «спасибо», «я люблю Россия». Местную еду тоже попробовал. В основном ел борщ и, конечно же, пил водку. Она немного похожа на нашу текилу: вкус напоминает то, что мы пьем в Мексике.

    Я посетил Екатеринбург, Самару, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Москву. Это замечательные города, мне они очень понравились. Россия в трех словах? Дружелюбная, величественная и удивительная! Люди в России очень добрые и приветливые. От мексиканцев они отличаются только цветом кожи! (смеется)»

    «Эль Никола-а-а-й! Эль фараон!». Как мексиканцы свели с ума весь поезд

    Диогу – бразилец, 38 лет, предприниматель

    «Из русских слов здесь я выучил только «спасибо». В России я всего несколько дней, но борщ, разумеется, попробовал. Вкус сильно отличается от того, что мы едим в Бразилии: честно говоря, я вообще не любитель супов.

    В России мне все нравится. Единственное, что раздражает, – так это курящие люди. Здесь все вокруг курят. Правда, такое происходит во всей Европе. Что касается водки, то я еще не успел ее попробовать. Но я бы выпил «Белугу», ведь она так называется?

    В России я посетил четыре города: Москву, Самару, Казань и Санкт-Петербург. Столица, конечно, мне понравилась больше всего: она очень красивая! Вокруг всегда много улыбающихся людей и повсюду царит атмосфера чемпионата мира.

    Что могу сказать о России? «Я люблю Россию!» (смеется). Все россияне очень дружелюбные, мне нравится здесь находиться. Я думаю, что люди здесь намного добрее, чем в Бразилии: россияне могут просто так обнять тебя, сфотографироваться с тобой. Может быть, это просто из-за того, что я из Бразилии. Я чувствую себя знаменитым актером или Неймаром!».

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    Альфа – индонезийка, 46 лет, бизнесмен

    «В России я больше ела обычной европейской еды. Я не ем свинину, а в российских блюдах ее очень много! Москва и Санкт-Петербург мне очень понравились: города красивые, чистые, а люди очень дружелюбные.

    Единственное, что расстроило, так это то, что я опоздала на поезд из Москвы в Санкт-Петербург: я пыталась найти кого-нибудь, кто мог бы мне помочь, но никто вокруг не говорит на английском!

    Водку я, конечно, попробовала. Это действительно лучшая водка в мире! Если сравнивать Москву и Санкт-Петербург, то в столице намного лучше чувствуется атмосфера чемпионата мира. Но Петербург, как мне кажется, гораздо красивее.

    Россия – красивая и изумительная страна! Но россиянам, конечно, нужно получше выучить английский. В моей стране люди интернациональные: они хорошо говорят на разных языках, умеют вести бизнес. Россия не совсем открыта для иностранцев как в отношении обычных людей, так и на уровне бизнеса. Я надеюсь, что когда в следующий раз приеду в Россию, то все станет только лучше!».

    Дэвид – мексиканец из США, 26 лет, предприниматель

    «В России я попробовал местный суп – со свеклой и картошкой. Не могу припомнить, как он называется. Еще ел печеный картофель.

    Люди в России мне понравились, но сервис, конечно, не на самом высоком уровне. Когда нужно купить еду, или сходить поесть… В Америке я привык к другому уровню. Ну и общественные туалеты, конечно, никуда не годятся! Но у всех стран есть свои недостатки, я люблю Россию!

    Водку я, конечно, тоже пробовал. Даже не знаю, с чем ее сравнить. Мне кажется, мексиканский мескаль крепче водки. С него быстрее пьянеешь. Водка более жгучая и согревающая: когда пьешь другие напитки, не чувствуешь такого тепла изнутри.

    Я побывал в Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Москве. Больше всех мне понравилась ваша столица. Там совсем другие люди! Санкт-Петербург? Мне понравился этот город, но тут постоянно кто-то куда-то бежит… Санкт-Петербург вообще очень похож на другие европейские города, зато в Москве сразу видно, что ты находишься в России. Этим она мне и понравилась.

    Россия – это хорошие, замечательные люди! Вы все очень разные, но при этом всегда дружелюбные и приветливые. Правда, мне не нравится, когда русские злятся.

    Если сравнивать с моей страной, то у нас на улицах постоянно сплошные тусовки, вечеринки. В этом плане россияне, конечно, более холодные и серьезные. Но меня это устраивает!».

    Аргентинцы ненавидят своего тренера. И влюбляют россиян песнями

    Они троллили немцев и пели о чемпионстве

    Реакция тех, кто видел эти 0:3 вживую

    «Мы не думаем о политике и Путине». Англичане узнают Россию изнутри

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.8 Голосов: 5
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 17 июля 2018, 14:26

      Эх, ребята, вы прокатились бы между делом в любой соседний город, где нет ЧМ...
      Там и была бы настоящая Россия, в чём-то лучше-в чём-то хуже той искусственной побрякушки, которую для вас на эти 3,5 недели сляпали.

      3
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      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 17 июля 2018, 13:53

      Ха... никому не по душе когда русские злятся !!! :)

      2
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      Рейтинг: +211

      х** вам всем 17 июля 2018, 10:50

      ну всё теперь ещё четыре года будут бла бла бла

      3
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 17 июля 2018, 10:20

      Шведы не умеют пить :) После матча Мексика - Швеция поймал двух шведов, Расмуса и Йонаса, дабы поговорить на шведском, ибо учу и пытаюсь совершенствовать его, мы погуляли, пофоткались, но они очень быстро напились и в 2 ночи на весь Екатеринбург встретить шведа было очень сложно, поймал только одного, в зюзю пьяного шведа по имени Ула, а остальные кругом были мексиканцы, познакомился с двумя, Умберто и Диего, боже, сколько я услышал комплиментов родному городу, а с ними пробухали до 8 утра, потом они пошли в отель, а я домой спать.

      7
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Karpathian 17 июля 2018, 11:18

      жизнь прошла не зря!

      3
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      Рейтинг: +915

      спанчес > Karpathian 17 июля 2018, 18:38

      ну ты Карапетян красавчик всех перебухал

      1
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian > спанчес 17 июля 2018, 20:53

      я и тебя перебухаю, если надо))) и не карапетян я)

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      Рейтинг: +915

      спанчес > Karpathian 18 июля 2018, 12:40

      Карпатян? Армянин с европейских гор??:)

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      Рейтинг: +915

      спанчес > Karpathian 18 июля 2018, 12:42

      ну то что ты меня перебухаешь, это наверное 50 на 50 :)или как там в футболе? 54 на 46

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      Рейтинг: +1160

      Karpathian > спанчес 20 июля 2018, 12:24

      Карпатиан. Ничего общего с армянами, а фамилия моя и вовсе Карачевцев. Просто с детства люблю Карпатские горы. и группу Carpathian Forest. Так что извиняй, старина.

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      Рейтинг: +1160

      Karpathian > спанчес 8 августа 2018, 21:36

      На самом деле, я бы выпил с тобой, так, за жили-были поболтать. Без карапетянов и прочих армян.

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      Рейтинг: +1974

      android-uz 17 июля 2018, 09:53

      интересные впечатления )))

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