Иностранцы рассказывают нам, что они узнали о России

Самый важный итог ЧМ.

Флоран – бельгиец, 26 лет, спортивный журналист

«Первым делом на вокзале я сфотографировал вывеску «Крошки Картошки» и спросил: «А что такое картошка?». Теперь-то я знаю, что это и как это звучит по-русски.

Еще у меня был смешной случай с таксистом, когда я пытался перевести ему что-то через Google Translate. Вместо слова «билет» мне выдало слово «кошка». В итоге я сказал таксисту: «У меня ошибка в кошке».

В России я попробовал почти все традиционные блюда. Не думаю, что ваша еда – что-то специфическое. Продукты те же, что и в Бельгии. Я пил все алкогольные напитки, но больше всего, конечно, пиво. Тут оно похуже, чем в Бельгии.

В России я был везде, где играла сборная Бельгии. На полуфинальном матче с Францией посетил Санкт-Петербург. Этот город вызвал у меня дикий восторг. А Москва мне напоминает «Готэм-Сити» из «Бэтмена».

Стереотип о России? Думал, тут опасно и все пытаются тебя обмануть. Это не так. Мне очень понравились люди в России – все отзывчивые и пытаются помочь. Особенно радует, когда русские на стадионе кричат «Бельгия, Бельгия!».

Самое большое различие с бельгийцами – то, что русские едят намного меньше, потому что тут в ресторанах очень маленькие порции. А еще русские очень много поют. Мы пока ехали в поезде ФИФА, в вагоне-ресторане болельщики пели «Ой мороз, мороз…» − и все в этом духе. Главным нашим заводилой, кстати, был парень в футболке Сенегала».

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Хорхе – мексиканец, 30 лет, маркетолог

«В России успел выучить много слов: «привет», «на здоровье», «спасибо», «я люблю Россия». Местную еду тоже попробовал. В основном ел борщ и, конечно же, пил водку. Она немного похожа на нашу текилу: вкус напоминает то, что мы пьем в Мексике.

Я посетил Екатеринбург, Самару, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Москву. Это замечательные города, мне они очень понравились. Россия в трех словах? Дружелюбная, величественная и удивительная! Люди в России очень добрые и приветливые. От мексиканцев они отличаются только цветом кожи! (смеется)»

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Диогу – бразилец, 38 лет, предприниматель

«Из русских слов здесь я выучил только «спасибо». В России я всего несколько дней, но борщ, разумеется, попробовал. Вкус сильно отличается от того, что мы едим в Бразилии: честно говоря, я вообще не любитель супов.

В России мне все нравится. Единственное, что раздражает, – так это курящие люди. Здесь все вокруг курят. Правда, такое происходит во всей Европе. Что касается водки, то я еще не успел ее попробовать. Но я бы выпил «Белугу», ведь она так называется?

В России я посетил четыре города: Москву, Самару, Казань и Санкт-Петербург. Столица, конечно, мне понравилась больше всего: она очень красивая! Вокруг всегда много улыбающихся людей и повсюду царит атмосфера чемпионата мира.

Что могу сказать о России? «Я люблю Россию!» (смеется). Все россияне очень дружелюбные, мне нравится здесь находиться. Я думаю, что люди здесь намного добрее, чем в Бразилии: россияне могут просто так обнять тебя, сфотографироваться с тобой. Может быть, это просто из-за того, что я из Бразилии. Я чувствую себя знаменитым актером или Неймаром!».

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Альфа – индонезийка, 46 лет, бизнесмен

«В России я больше ела обычной европейской еды. Я не ем свинину, а в российских блюдах ее очень много! Москва и Санкт-Петербург мне очень понравились: города красивые, чистые, а люди очень дружелюбные.

Единственное, что расстроило, так это то, что я опоздала на поезд из Москвы в Санкт-Петербург: я пыталась найти кого-нибудь, кто мог бы мне помочь, но никто вокруг не говорит на английском!

Водку я, конечно, попробовала. Это действительно лучшая водка в мире! Если сравнивать Москву и Санкт-Петербург, то в столице намного лучше чувствуется атмосфера чемпионата мира. Но Петербург, как мне кажется, гораздо красивее.

Россия – красивая и изумительная страна! Но россиянам, конечно, нужно получше выучить английский. В моей стране люди интернациональные: они хорошо говорят на разных языках, умеют вести бизнес. Россия не совсем открыта для иностранцев как в отношении обычных людей, так и на уровне бизнеса. Я надеюсь, что когда в следующий раз приеду в Россию, то все станет только лучше!».

Дэвид – мексиканец из США, 26 лет, предприниматель

«В России я попробовал местный суп – со свеклой и картошкой. Не могу припомнить, как он называется. Еще ел печеный картофель.

Люди в России мне понравились, но сервис, конечно, не на самом высоком уровне. Когда нужно купить еду, или сходить поесть… В Америке я привык к другому уровню. Ну и общественные туалеты, конечно, никуда не годятся! Но у всех стран есть свои недостатки, я люблю Россию!

Водку я, конечно, тоже пробовал. Даже не знаю, с чем ее сравнить. Мне кажется, мексиканский мескаль крепче водки. С него быстрее пьянеешь. Водка более жгучая и согревающая: когда пьешь другие напитки, не чувствуешь такого тепла изнутри.

Я побывал в Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Москве. Больше всех мне понравилась ваша столица. Там совсем другие люди! Санкт-Петербург? Мне понравился этот город, но тут постоянно кто-то куда-то бежит… Санкт-Петербург вообще очень похож на другие европейские города, зато в Москве сразу видно, что ты находишься в России. Этим она мне и понравилась.

Россия – это хорошие, замечательные люди! Вы все очень разные, но при этом всегда дружелюбные и приветливые. Правда, мне не нравится, когда русские злятся.

Если сравнивать с моей страной, то у нас на улицах постоянно сплошные тусовки, вечеринки. В этом плане россияне, конечно, более холодные и серьезные. Но меня это устраивает!».

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