Бразильцы в восторге от России. Хотя у нас похожие проблемы

Но не все так хорошо.

«В России *** [офигительно]. Даже лучше, чем у нас». Это слова бразильца Марио. Он офисный работник и любитель покера. На ЧМ-2018 парень приехал в компании двух друзей и пока нашел только один минус: «Здесь мне не понравились, наверное, только таксисты. Не очень хорошие люди».

Другой бразильский фанат развеял миф о серости и хмурости русских на улице: «Россия – приветливая страна. Я был в Сочи, Волгограде и Ростове-на-Дону. Теперь побывал и в Санкт-Петербурге. Все россияне очень добры ко мне. Честно говоря, не ожидал такого».

С ним согласен болельщик Бруно: «Русские не такие холодные, как все о них думают. Единственное, что мне не нравится: здесь не все говорят по-английски».

Бруно работает системным администратором и давно фанатеет от бразильской сборной. У него есть, с чем сравнивать: «Я думаю, это лучший чемпионат мира в истории. ЧМ-2014 в Бразилии – другой случай. Все давно привыкли, что мы футбольная страна. А Россия все-таки не то место, где часто проходят мероприятия подобного масштаба.

На ЧМ-2014 я не ходил на матчи каждый день, но это было похоже на то, что происходит сейчас в России. Мне понравилась ваша страна даже больше, чем я ожидал. В 1995 году, когда я жил в США, моим лучшим другом был россиянин Виктор. Он очень хороший парень».

Подтверждение слов бразильцев – милая история из петербургского метро. Два парня в желтых футболках ехали на матч сборной против Коста-Рики и обсуждали предстоящую игру. Неожиданно рядом с компанией появился русский мужчина с газетой в руках и протянул одному из них жетон метрополитена: «Держи». Парень не очень понял, что от него хотят. Мужик не унимался: «Да держи уже». Бразилец улыбнулся, принял подарок и пожал незнакомцу руку.

К сожалению, за праздничной мишурой и гостеприимством – сотни проблем, которые объединяют два больших государства.

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Четыре года назад Бразилия принимала чемпионат мира. Народ требовал, чтобы деньги тратились не на футбол, а на улучшение условий для жизни, здравоохранение и образование. Разговоры об использовании детского труда во время строительства стадионов и обрушение конструкций этих самых стадионов – регулярная тема. Типичная картина из Бразилии 2014 года: нищенские районы на фоне дорогостоящих арен или жители фавелл, швыряющие камни в полицейских.

Митинги, протесты, недовольства – о проблемах вроде бы позабыли, когда страну заполнили иностранцы. Их прибыло в два с лишним раза больше, чем в ЮАР-2010 (700 тысяч против 310). Бразилия показала миру, как умеет отрываться, но в итоге провела убыточный для себя турнир. Некоторые районы (как город Манау) еще 20 лет будут выплачивать долги за строительство ненужных стадионов, а экономические и политические проблемы так и остались нерешенными. Пыльные арены в Куябе или Натале до сих пор напоминают о многомиллионных тратах.

На проведение ЧМ-2018 Россия потратила 14,2 миллиарда долларов. Это самый дорогой чемпионат мира в истории. У Бразилии ушло на 2,6 миллиарда меньше. Ситуации идентичны: турнир закончится, а почти все стадионы больше не соберут и половину трибун.

Три арены ЧМ-2018 отойдут клубам ФНЛ. За счет кого будут заполняться чаши в Калининграде, Саранске или Волгограде (средняя посещаемость за матч – несколько тысяч), непонятно. К ЧМ Россия пристроила даже наследие сочинской Олимпиады, но футбольного бума там не было и нет. Взбодрить город вряд ли сможет и переехавшее туда петербургское «Динамо».

Эксперты считают, что ЧМ-2018 в России не окупится. Миллиардные затраты повысят имидж страны и увеличат приток туристов, но не улучшат жизнь простого населения. Когда сойдет праздничная пелена, мы останемся наедине с теми же проблемами: низкими зарплатами, плохими дорогами, слабой социальной поддержкой и дырами в системах образования с здравоохранением. Точно так же, как и Бразилия после ЧМ-2014. Турнир превратится в отличный повод напомнить, куда государство спустило тонны денег.

Пока чемпионат мира гремит на всю Россию, в стране повышают пенсионный возраст и отнимают лицензии у ВУЗов. Кандидат в президенты РФ 2018 года Ксения Собчак в интервью «Бизнес Online» лютует и сравнивает ситуацию в стране с 90-ми: «Страна, в которой проблемы с чистыми сортирами, нормальным жильем и медициной, должна заниматься в первую очередь этим, а не проведением статусных мероприятий. Это 90-е – ездить на Mercedes и не иметь денег, чтобы его заправить».

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