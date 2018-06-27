Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бразильцы в восторге от России. Хотя у нас похожие проблемы


    3.3
    Голосов: 7
    27.06.2018 13:25
    Но не все так хорошо.

    «В России *** [офигительно]. Даже лучше, чем у нас». Это слова бразильца Марио. Он офисный работник и любитель покера. На ЧМ-2018 парень приехал в компании двух друзей и пока нашел только один минус: «Здесь мне не понравились, наверное, только таксисты. Не очень хорошие люди».

    Другой бразильский фанат развеял миф о серости и хмурости русских на улице: «Россия – приветливая страна. Я был в Сочи, Волгограде и Ростове-на-Дону. Теперь побывал и в Санкт-Петербурге. Все россияне очень добры ко мне. Честно говоря, не ожидал такого».

    С ним согласен болельщик Бруно: «Русские не такие холодные, как все о них думают. Единственное, что мне не нравится: здесь не все говорят по-английски».

    Бруно работает системным администратором и давно фанатеет от бразильской сборной. У него есть, с чем сравнивать: «Я думаю, это лучший чемпионат мира в истории. ЧМ-2014 в Бразилии – другой случай. Все давно привыкли, что мы футбольная страна. А Россия все-таки не то место, где часто проходят мероприятия подобного масштаба.

    На ЧМ-2014 я не ходил на матчи каждый день, но это было похоже на то, что происходит сейчас в России. Мне понравилась ваша страна даже больше, чем я ожидал. В 1995 году, когда я жил в США, моим лучшим другом был россиянин Виктор. Он очень хороший парень».

    Подтверждение слов бразильцев – милая история из петербургского метро. Два парня в желтых футболках ехали на матч сборной против Коста-Рики и обсуждали предстоящую игру. Неожиданно рядом с компанией появился русский мужчина с газетой в руках и протянул одному из них жетон метрополитена: «Держи». Парень не очень понял, что от него хотят. Мужик не унимался: «Да держи уже». Бразилец улыбнулся, принял подарок и пожал незнакомцу руку.

    К сожалению, за праздничной мишурой и гостеприимством – сотни проблем, которые объединяют два больших государства.

    7 историй, когда за ЧМ-2018 стыдно

    Четыре года назад Бразилия принимала чемпионат мира. Народ требовал, чтобы деньги тратились не на футбол, а на улучшение условий для жизни, здравоохранение и образование. Разговоры об использовании детского труда во время строительства стадионов и обрушение конструкций этих самых стадионов – регулярная тема. Типичная картина из Бразилии 2014 года: нищенские районы на фоне дорогостоящих арен или жители фавелл, швыряющие камни в полицейских.

    Митинги, протесты, недовольства – о проблемах вроде бы позабыли, когда страну заполнили иностранцы. Их прибыло в два с лишним раза больше, чем в ЮАР-2010 (700 тысяч против 310). Бразилия показала миру, как умеет отрываться, но в итоге провела убыточный для себя турнир. Некоторые районы (как город Манау) еще 20 лет будут выплачивать долги за строительство ненужных стадионов, а экономические и политические проблемы так и остались нерешенными. Пыльные арены в Куябе или Натале до сих пор напоминают о многомиллионных тратах.

    На проведение ЧМ-2018 Россия потратила 14,2 миллиарда долларов. Это самый дорогой чемпионат мира в истории. У Бразилии ушло на 2,6 миллиарда меньше. Ситуации идентичны: турнир закончится, а почти все стадионы больше не соберут и половину трибун.

    Три арены ЧМ-2018 отойдут клубам ФНЛ. За счет кого будут заполняться чаши в Калининграде, Саранске или Волгограде (средняя посещаемость за матч – несколько тысяч), непонятно. К ЧМ Россия пристроила даже наследие сочинской Олимпиады, но футбольного бума там не было и нет. Взбодрить город вряд ли сможет и переехавшее туда петербургское «Динамо».

    Эксперты считают, что ЧМ-2018 в России не окупится. Миллиардные затраты повысят имидж страны и увеличат приток туристов, но не улучшат жизнь простого населения. Когда сойдет праздничная пелена, мы останемся наедине с теми же проблемами: низкими зарплатами, плохими дорогами, слабой социальной поддержкой и дырами в системах образования с здравоохранением. Точно так же, как и Бразилия после ЧМ-2014. Турнир превратится в отличный повод напомнить, куда государство спустило тонны денег.

    Пока чемпионат мира гремит на всю Россию, в стране повышают пенсионный возраст и отнимают лицензии у ВУЗов. Кандидат в президенты РФ 2018 года Ксения Собчак в интервью «Бизнес Online» лютует и сравнивает ситуацию в стране с 90-ми: «Страна, в которой проблемы с чистыми сортирами, нормальным жильем и медициной, должна заниматься в первую очередь этим, а не проведением статусных мероприятий. Это 90-е – ездить на Mercedes и не иметь денег, чтобы его заправить».

    Если месячный праздник – жирный пшик для мирового сообщества. Нужно ли все это?

    Аргентинцы ненавидят своего тренера. И влюбляют россиян песнями

    Репортаж из Исландии. О деньгах, опасности и секретах развития футбола

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 7
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +185

      Тибер 27 июня 2018, 20:05

      Проблемы надо решать! )))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 27 июня 2018, 16:45

      От пля нытики, все ноют и ноют, что то в той же Исландии у которой вся страна как один Саранск имеющая 15 крытых футбольных полей и еще 150 мини-футбольных манежей, и там что то никто не ноет, вот зачем понастроили это на наши налоги, опять же из налогов идет и оплата детского футбола, чтобы сделать его бесплатным для всех.
      А в самой большой стране в мире построили с десяток стадионов по городам и уже разнылись зачем, для кого, да для вас же и построили, за сраку лет. Не одни же виллы за бугром покупать чиновникам, что то и для страны сделали.
      Теперь хоть не стыдно в Лиги чемпионов да в лиге европе ряду клубам сыграть. А то уже была стыдоба с Олимп-2 из Ростова.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +320

      MrRonRSM > FanatSerj 28 июня 2018, 02:10

      Странное мышление у тебя по твоему мнению лучше настроить 5-7 ненужных стадионов потратить 5-7 миллиардов долларов на эту всю месячную хрень в то время что реально происходит в стране но это политика не будем об этом, а теперь давай представим сколько детских футбольных школ можно было открыть на эти деньги?! причем абсолютно бесплатными и по всей России, а про все остальное молчу...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36

      dkir > MrRonRSM 28 июня 2018, 05:44

      Ну конечно, если бы не ЧМ-2018 то эти деньги бы раздали народу, построили больницы, дет. сады, школы, парки.... Вы сами то в это верите??? Если бы не ЧМ-2018 мы простые люди, даже бы и не подозревали что у РФ есть такие лишние бабки!))) Радуйтесь, что хотя бы это сделали, а не ушли в швейцарские банки, офшоры, английские виллы, и т.д. и т.п.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > dkir 28 июня 2018, 07:25

      В этой стране бабло пилилось, пилится и будет пилиться всегда, с этим по ходу смириться надо. Но некий процент всё равно дойдёт до назначения. Об этом и речь. Об этом самом "назначении".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 27 июня 2018, 15:37

      В Краснодаре есть новый стадион, в Москве несколько арен, в Химках. Зачем строить с "нуля" и реконструировать стадионы в Саранске, Волгограде, Самаре, Калиниграде, если у них клубы обитают в ПФЛ, ФНЛ?
      В итоге через полгода, в лучшем случае, эти стадионы превратятся в рынки и сцены для артистов. Ни бюджет, ни клубы не потянут их содерждание.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик > WhiteEgon 27 июня 2018, 19:16

      АНАЛитех??

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 27 июня 2018, 15:34

      ХМ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 27 июня 2018, 15:23

      +++

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +844

      lejnin 27 июня 2018, 14:47

      Хмм...а если все футбольные деньги пустят на социалку, образование, здравоохранение, дороги etc., то о чём будет писать Бомбардир? ))))) Фактически, сайт придётся закрыть, а репортёров распустить...так что - такими статьями вы рубите сук, на котором и сидите )))))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18

      alex3707 > lejnin 27 июня 2018, 19:13

      Не пустят, они разойдутся по карманам .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > alex3707 28 июня 2018, 07:22

      Они и так по карманам разошлись. Один "Санкт-Петербург" чего стоит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      anomalist 27 июня 2018, 14:39

      Больше всего мне не понравился пиар конины в конце...
      Вот это настоящий позор...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 27 июня 2018, 14:11

      Ну и зачем здесь политика бомбардир?После драки кулаками не машут,что сделано то сделано,зато сотни,а может и тысячи мальчишек,побегут записываться в клубы,академии,да и просто гонять мячи во дворе,а не сидеть по подъездам,глядишь может и у нас будут свои Роналду,Месси,Модричи.Детская психология очень тонкая и такие события,как домашний ЧМ врезаются в память на всю жизнь,а особенн если был на матче вживую...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 27 июня 2018, 13:56

      Присоединяюсь, +100500!!!!!
      ЧМ хорош, но людям для начала бы: дороги, мосты, работу, садики, школы, экологию.
      С пенсионным возрастом, НДС, акцизами и прочим на фоне ЧМ власть показала действительное отношение к обычным людям. Пропиарить Царя перед всем миром, перед всеми гостями, аки Петра 1, за народный счёт... Последний срок, чё...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Torvald64 27 июня 2018, 13:50

      Социальные проблемы есть везде и всегда. Даже в благополучной Европе люди точно так же недовольны своим уровнем жизни, потому что как бы ни улучшались её условия, люди всегда будут хотеть большего. Это бесконечный процесс. Поэтому по такой логике придём к тому, что никакие массовые мероприятия, подобные ЧМ, нельзя делать ещё лет 100 (дай Бог), причем везде, а не только в России.

      Между тем, хорошая медицина, образование и прочая социалка - это необходимо, но не достаточно для счастливой жизни. Если все деньги туда направить, то многие социальные проблемы будут решены, но жить в такой стране станет просто невозможно. Принцип "хлеба и зрелищ" - он заезженный, но наиболее точный. Поэтому всё должно быть в меру. И обязательно нужны такие мероприятия, как ЧМ - и я лично очень рад, что он проводится в нашей стране. Это подарило радость очень большому количеству людей, и это того определённо стоило. Тем более, теперь нескоро что-то подобное будет в России.

      А что до больших трат - гораздо более серьёзная проблема - затраты наших футболистов в РФПЛ и в целом траты на жизнедеятельность футбольных клубов. Вот там уж точно несоразмерные денежные вливания с минимальной отдачей. На это денег жалко. А на хорошее дело, которым является ЧМ - нет.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11