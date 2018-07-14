Сборная Бельгии спасает страну от распада

Команда бьется против национальных противоречий.

Бельгия – мощная. Поколение Азара, Де Брюйне и Лукаку на ЧМ-2018 добилось лучшего результата в истории страны и дошло до полуфинала. В России команда продлила беспроигрышную серию до рекордных для себя 23 матчей и забила больше всех на турнире (14). Этих парней боялись оправданно.

Но пока бельгийцы меняют историю здесь, на их родине все плохо. Народы враждуют друг с другом, а власть только подогревает обстановку политическими войнами. Футбол в этой ситуации – главная и почти единственная надежда на объединение страны.

В Бельгии три официальных языка, но среди них нет бельгийского. Там говорят на голландском (60%), французском (32%) и немецком (меньше 1%). Из-за этого территория и люди порезаны на три части: Валлонию, Фландрию со столицей в Брюссели и немецкоговорящую общину в 75 тысяч человек на юго-востоке, рядом с Германией. И везде сильно обижаются, если люди используют не принятый там язык.

В 1830 году валлонцы и фламандцы объединились, чтобы отсоединиться от Соединенного Королевства Нидерландов и получить независимость. А сейчас спорят и живут сами по себе. Это подтверждает бельгийский журналист Флоран: «Менталитеты Севера и Юга Бельгии очень отличаются. Есть крайне правая организация «Фламандский интерес» –они разжигают множество конфликтов на почве желания некоторых жителей Фландрии отделиться от остальной Бельгии. И они негативно относятся к валлонцам.

Вопрос такой разобщенности стоит очень резко, потому что некоторые политики из-за личных интересов или происхождения отдают одним регионам большее предпочтение, чем другим. Например, для Юга делается не так много, как для Севера. За подобное власть недолюбливают, на эту тему регулярно проходят дебаты».

Партия «Фламандский интерес» появилась в 80-е годы. Ее главная цель – отделение Фландрии от Бельгии. В декабре 2006 года оппозиционеры почти добились своего: телеканал RTBF в прямом эфире объявил об этом как о свершившемся факте. Информация оказалась вбросом, чтобы спровоцировать очередные споры.

Через четыре года ситуация обострилась до предела: фламандцы и валлонцы в ходе национальных выборов не договорились по политическим вопросам и не сформировали правящую коалицию. В 2010-11 годах страна на рекордные для мира 589 дней осталась без избранного правительства и едва не распалась на два независимых государства. Благодаря королю Альберту люди пришли к компромиссу. Футболисты не остались в стороне. Николас Ломбертс успокаивал: «У нас нет постоянного правительства, но нам все равно. Мы сохраним единство страны».

Разделение на три части идет с 1980 года. Каждый регион живет сам по себе: самостоятельно отвечает за экономическое развитие, образование, культуру, молодежную политику, решает сельскохозяйственные и строительные вопросы. Политические партии разделились по языковому признаку и существуют независимо друг от друга: фламандский политик не может голосовать за валлонского и наоборот. Разделение настолько масштабно, что в Бельгии нет ни государственного телеканала, ни радиостанции, ни национальной газеты.

Пока депутаты уничтожают друг друга на политической сцене, сборная Бельгии делает все возможное для объединения страны.

Мнение Флорана красноречиво: «Этот чемпионат мира сделал для Бельгии и ее единства намного больше, чем политики за последние 20 лет. Национальная команда Бельгии – одна из вещей, которая зарождает дружбу фламандцев и валлонцев. Даже слоган Red Together (с англ. – «красные вместе») говорит об этом. О нем твердят и футболисты». Если что: Флоран – франкоговорящий валлонский журналист из южной части Бельгии.

Но при поражениях идет обратный эффект. Когда в 2008 году Бельгия не квалифицировалась на чемпионат Европы, политик Филипп Девинтер кричал, что футболисты не бьются за свою страну, нацию, людей и цвета. Годом ранее он же предложил поменять прозвище сборной с «красных дьяволов» на «фламандских львов». И даже начал собирать подписи под петицией.

Фламандские националисты связали слабые результаты сборной с этнической политикой тренерского штаба. Политики уверены: тренеры набрали столько же голландскоговорящих игроков, сколько и франкоговорящих, чтобы устроить раскол команды на фламандцев и валлонцев. Но в 2008 году сборная Бельгии заняла четвертое место на Олимпиаде в Пекине и сделала футбол национальным лекарством.

«Футбол в Бельгии – самый популярный вид спорта. В последние годы это связано именно с результатами сборной. Еще 10 лет назад на стадионах не было абсолютно никого. А с 2014 года арены забиты полностью», – рассказывает Флоран.

«Я не играю с фламандскими коллегами, а играю с бельгийскими», – лидер сборной Бельгии Эден Азар убеждает, что в команде нет места политическим разногласиям. С этим согласен Марк Вильмотс: тренер, с которым Бельгия ездила на ЧМ-2014 в Бразилию, свободно говорит на трех официальных языках и женат на фламандке: «Политика разделяет людей. Как тренер Бельгии я могу их объединить». Еще в ходе отборочного турнира популярность в сети набрал хэштег #TousEnsemble («вместе»).

На ЧМ-2014 сборная Бельгии вылетела в четвертьфинале от Аргентины, но единство народа только укрепилось. Улицы и площади заполнились черно-желто-красными триколорами. Больше всего этому удивились велогонщики: во время туров Ronde von Vlandeeren и Liege-Bastogne-Liege спортсмены привыкли видеть на обочинах фламандские флаги, а не бельгийские.

На чемпионате мира в России Бельгия уже выдала огненный результат. «Это просто невероятнейшее время для нашей страны. То, что происходит сейчас, – величайший момент в истории бельгийского футбола. Невероятный энтузиазм. И я верю, что это сделает очень много хорошего и для нашего футбола, и для страны в целом», – рассказывает Флоран.

Бельгийцы любят ходить на матчи сборной, но в Россию их приехало не так много. По словам Флорана, это объяснимо: «Повлияли политические вещи (например имидж России по ТВ) и плохая организация со стороны бельгийского футбольного союза. Многим фанатам просто не досталось билета на самолет. Именно из-за проколов руководства в Бельгии нет такой культуры футбола, как в Голландии. Думаю, к этому мы придем чуть позже».

Бельгийские фанаты объяснили: «В России очень круто. Наше телевидение несет чушь. Нам стыдно, что многим бельгийцам страшно ехать сюда». Кажется, рассказы простых смертных дошли до верхов: на полуфинал ЧМ-2018 против Франции в Санкт-Петербург приехала королевская семья.

Сборная Бельгии – это не только голландскоязычный Кевин Де Брюйне из Фландрии и франкоговорящий Эден Азар из Валлонии. Крутости придает многонациональный состав. Венсан Компани, Ромелу Лукаку и пропустивший ЧМ-2018 из-за травмы Кристиан Бентеке имеют конголезские корни.

Компани свободно общается на обоих языках и силен в политике. После победы над Шотландией (2:0) в отборе бельгиец написал в твиттере: «Бельгия принадлежит всем, но сегодня в первую очередь нам». Слова Компани – отсылка к высказыванию Барта де Вевера. В ночь избрания на пост мэра Антверпена политик сказал: «Антверпен для всех, но сегодня ночью он для нас».

Отцы Акселя Витселя и Муссы Дембеле – из Мартиники и Мали соответственно. Маруан Феллайни и Насер Шадли – частично марокканцы. Аднан Янузай имеет балканское происхождение. В 2002 году Бельгия привезла на чемпионат мира только двух игроков небельгийского происхождения (Мбо Мпенза и Бранко Струпар). Через 12 лет их число увеличилось в пять раз.

На поле и в раздевалке футболисты общаются между собой на французском языке и не видят в этом проблемы. С испанским тренером Роберто Мартинесом взаимодействуют на английском языке.

Иногда языковые различия приводили к нестандартным ситуациям. В 2014 году на пресс-конференциях Томас Вермален отвечал на вопросы журналистов на голландском, Аксель Витсель – на французском. В Ассоциации футбола Бельгии отмечают, что они даже организовывают интервью как для франкоговорящих, так и для голландскоговорящих слушателей.

«Я родился в Бельгии, вырос в Антверпене, Льеже и Брюсселе. Я начну предложение на французском языке, а закончу на голландском. Я добавлю туда несколько слов на испанском, португальском или языке лингала – все зависит от района. Я бельгиец, и мы все бельгийцы. Это то, что делает нас крутыми, правда?».

В цитате Ромелу Лукаку – объединяющая сила для целой страны.

Это точно был полуфинал чемпионата мира?