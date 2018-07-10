Это точно был полуфинал чемпионата мира?

Болельщики из Бельгии и Франции – не топ.

«Что-то мы как-то неправильно приехали». Эти слова русской семьи из четырех человек, вышедшей из питерской подземки идеально описывали мое состояние за несколько часов до матча Франция – Бельгия. Болельщики искали место, чтобы поесть; я – фанатов, чтобы посмотреть, как умеют зажигать бельгийцы и французы. Ни та семья, ни я желаемого перед стадионом «Санкт-Петербург» не обнаружили.

К началу матча меня сильнее и сильнее ломал вопрос: «Ребята, это точно полуфинал чемпионата мира?». По футболу все получилось окей. По атмосфере – далеко-далеко от топ-уровня. Не думал, что вместо взрывных речевок или песен и сочных перфомансов на площади перед стадионом меня будут развлекать бабушки и российские болельщики.

«Оле-оле-оле, болеем за «Зенит»!» – нарушил спокойствие размеренно текущей толпы фанат из России. Болельщиков в форме «Зенита» хватало, один из них пришел в свитере хоккейного СКА. Люди двигали на стадион даже с флагами Казахстана, Эфиопии, Малайзии и Алжира. Не хватало только тех, ради кого все затеивалось.

Доставляли южноамериканцы, особенно – колумбийцы. Компания из молодых парней отбивала ладони проходящим мимо людям, а потом вынимала из пакета бутылку водки и без закуски, почти не морщась, делала по паре глотков. Компания колумбийцев постарше растянула здоровенный баннер и кричала «Руссия – лучший мундиаль!».

Тонкая струйка красных и синих цветов растворялась в толпе болельщиков других стран, полицейских, волонтеров и мимо идущих людей. Праздник в этот вечер создавали совсем не французы и бельгийцы. Заряды «Россия, Россия!» на трибунах перекрывали все, а включения бразильских фанатов добавляли искры.

Кажется, в Европе, как и в России, не умеют толком болеть и искренне выражать эмоции. Робкие попытки редких кучек болельщиков завести кричалки обрывались спустя несколько залпов. Народ совсем не заряжался энергией и тихо плыл на свои места на трибунах.

Странно, но в Санкт-Петербург приехал, возможно, новый чемпион мира. Сборная Бельгии впервые с 1986 года дошла до полуфинала. Французы уже лет 12 не считались главными фаворитами ЧМ. Значимость матча понимали главы государств: президент Франции Эммануэль Макрон и бельгийская королевская семья – на трибунах. В Санкт-Петербург прилетела даже Памела Андерсон и через онлайн-переводчик нацарапала по этому поводу целый пост в инстаграм с кадрами из фильма Андрея Тарковского.

За шесть часов до матча я гулял по Невскому проспекту и из кайфовых вещей обнаружил только забавную полутораметровую фигуру волка из «Ну, погоди!» в форме сборной России. Болельщиков – минимум. Только двое подвыпивших мужчин в бельгийской форме танцевали с флагами около уличных музыкантов, но и их хватило совсем на чуть-чуть.

В Санкт-Петербурге я уже видел сборные Бразилии и Аргентины и радовался каждому появлению их фанатов на улицах, в магазинах или у стадиона. Они – мощная энергия. Огненные южноамериканцы шумели повсюду и делали это от души.

Аргентинцы распевали песни в вагонах метро, долбили в барабан и вытанцовывали вокруг нескольких бутылок водки. Бразильцы – обнимались и целовались с прохожими, фотографировались со всеми подряд и просто наслаждались моментом.

Франция выиграла на поле, но весь праздник будто выдохся. Интересно, кто приедет поддерживать возможного чемпиона мира в «Лужники»?

Гениальный пас Мбаппе, который круче любого гола