Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Это точно был полуфинал чемпионата мира?


    3
    Голосов: 18
    10.07.2018 23:05
    Болельщики из Бельгии и Франции – не топ.

    «Что-то мы как-то неправильно приехали». Эти слова русской семьи из четырех человек, вышедшей из питерской подземки идеально описывали мое состояние за несколько часов до матча Франция – Бельгия. Болельщики искали место, чтобы поесть; я – фанатов, чтобы посмотреть, как умеют зажигать бельгийцы и французы. Ни та семья, ни я желаемого перед стадионом «Санкт-Петербург» не обнаружили.

    К началу матча меня сильнее и сильнее ломал вопрос: «Ребята, это точно полуфинал чемпионата мира?». По футболу все получилось окей. По атмосфере – далеко-далеко от топ-уровня. Не думал, что вместо взрывных речевок или песен и сочных перфомансов на площади перед стадионом меня будут развлекать бабушки и российские болельщики.

    «Оле-оле-оле, болеем за «Зенит»!» – нарушил спокойствие размеренно текущей толпы фанат из России. Болельщиков в форме «Зенита» хватало, один из них пришел в свитере хоккейного СКА. Люди двигали на стадион даже с флагами Казахстана, Эфиопии, Малайзии и Алжира. Не хватало только тех, ради кого все затеивалось.

    Доставляли южноамериканцы, особенно – колумбийцы. Компания из молодых парней отбивала ладони проходящим мимо людям, а потом вынимала из пакета бутылку водки и без закуски, почти не морщась, делала по паре глотков. Компания колумбийцев постарше растянула здоровенный баннер и кричала «Руссия – лучший мундиаль!».

    Тонкая струйка красных и синих цветов растворялась в толпе болельщиков других стран, полицейских, волонтеров и мимо идущих людей. Праздник в этот вечер создавали совсем не французы и бельгийцы. Заряды «Россия, Россия!» на трибунах перекрывали все, а включения бразильских фанатов добавляли искры.

    Кажется, в Европе, как и в России, не умеют толком болеть и искренне выражать эмоции. Робкие попытки редких кучек болельщиков завести кричалки обрывались спустя несколько залпов. Народ совсем не заряжался энергией и тихо плыл на свои места на трибунах.

    Странно, но в Санкт-Петербург приехал, возможно, новый чемпион мира. Сборная Бельгии впервые с 1986 года дошла до полуфинала. Французы уже лет 12 не считались главными фаворитами ЧМ. Значимость матча понимали главы государств: президент Франции Эммануэль Макрон и бельгийская королевская семья – на трибунах. В Санкт-Петербург прилетела даже Памела Андерсон и через онлайн-переводчик нацарапала по этому поводу целый пост в инстаграм с кадрами из фильма Андрея Тарковского.

    За шесть часов до матча я гулял по Невскому проспекту и из кайфовых вещей обнаружил только забавную полутораметровую фигуру волка из «Ну, погоди!» в форме сборной России. Болельщиков – минимум. Только двое подвыпивших мужчин в бельгийской форме танцевали с флагами около уличных музыкантов, но и их хватило совсем на чуть-чуть.

    В Санкт-Петербурге я уже видел сборные Бразилии и Аргентины и радовался каждому появлению их фанатов на улицах, в магазинах или у стадиона. Они – мощная энергия. Огненные южноамериканцы шумели повсюду и делали это от души.

    Аргентинцы распевали песни в вагонах метро, долбили в барабан и вытанцовывали вокруг нескольких бутылок водки. Бразильцы – обнимались и целовались с прохожими, фотографировались со всеми подряд и просто наслаждались моментом.

    Франция выиграла на поле, но весь праздник будто выдохся. Интересно, кто приедет поддерживать возможного чемпиона мира в «Лужники»?

    Гениальный пас Мбаппе, который круче любого гола

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Николай Живоглядов
    Рейтинг: 3 Голосов: 18
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +60

      Сергей Николаевич П 14 июля 2018, 10:34

      ++++

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +433

      Федун 11 июля 2018, 15:15

      +++

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +211

      х** вам всем 11 июля 2018, 13:09

      если у бабушки вырос *** она была бы дедушкой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 11 июля 2018, 12:58

      Симпатизировал бельгийцам,с победой кто болел за французов,все по делу...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1306

      Артурка32 11 июля 2018, 11:32

      Была бы жара если вчера Россия играла с Францией и победила)))) Вот это б гулянка была))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Zaltik 11 июля 2018, 11:28

      Сначала болел на бельгийцев - беспричинно, просто потому, что в Бельгии есть знакомая. Потом, по игре, больше понравились французы - острее, чётче. Оказался прав.
      По игре - нормальный, острый, непредсказуемый полуфинал.
      А то, что мало орали и свистели зрители - дело второе. Меня интересует игра футболистов, а не поведение полупьяных и обкуренных зрителей.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1364

      МВС 11 июля 2018, 09:47

      «Сборная Бельгии впервые с1988 года дошла до полуфинала...» с 1986 года,осмелюсь заметить.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 11 июля 2018, 09:24

      Полностью согласен, европейцы по сравнению с латиносами просто унылые и серая масса, такие же зажатые и скупые на эмоции, как обычный быдлолюд в метро. ((
      Может хоть Англичан набухать удастся ?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont 11 июля 2018, 09:22

      Просто мы все эмоции оставили в том четвертьфинале, вот и воспринимается все иначе, скучнее

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 11 июля 2018, 08:40

      все ожидали от этого матча чего то большего((

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11