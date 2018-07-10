Гениальный пас Мбаппе, который круче любого гола

Этот парень творит невозможное.

Середина второго тайма. Килиан Мбаппе одним движением выводит партнера один на один. Гол не случился, но такой пас все равно достоин признания.

twit text — Ryan Rosenblatt (@RyanRosenblatt) 10 июля 2018 г.

twit text — Robb Stark (@robertroxx) 10 июля 2018 г.

Вот вам динамичное видео с другого ракурса:

twit text — Mbappé Stuff (@KMbappeStuff) 10 июля 2018 г.

На ЧМ-2018 Мбаппе уже отметился двумя примечательными событиями. Он стал самым молодым французом, который забивал на чемпионатах мира. На момент гола в ворота Перу Килиану было 19 лет и шесть месяцев. Уже после этого вскрылась важная новость: Мбаппе играет за сборную Франции бесплатно. За каждый матч ему полагается 20 тысяч евро, но все деньги француз отдает на благотворительность.

Когда в атаке Франции играет такой парень, забываются даже странные кадровые решения Дешама. Лаказетт не зря смотрит турнир по телевизору и наверняка тоже восхищается игрой Килиана.