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    Гениальный пас Мбаппе, который круче любого гола


    4.5
    Голосов: 4
    10.07.2018 22:45
    Этот парень творит невозможное.

    Середина второго тайма. Килиан Мбаппе одним движением выводит партнера один на один. Гол не случился, но такой пас все равно достоин признания.

    Вот вам динамичное видео с другого ракурса:

    На ЧМ-2018 Мбаппе уже отметился двумя примечательными событиями. Он стал самым молодым французом, который забивал на чемпионатах мира. На момент гола в ворота Перу Килиану было 19 лет и шесть месяцев. Уже после этого вскрылась важная новость: Мбаппе играет за сборную Франции бесплатно. За каждый матч ему полагается 20 тысяч евро, но все деньги француз отдает на благотворительность.

    Когда в атаке Франции играет такой парень, забываются даже странные кадровые решения Дешама. Лаказетт не зря смотрит турнир по телевизору и наверняка тоже восхищается игрой Килиана.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.5 Голосов: 4
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 11 июля 2018, 15:17

      гов-но игрок, надеюсь, их отымеют в финале

      0
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      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 11 июля 2018, 10:51

      Мбаппе делает игру красивой, побольше таких играков

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 11 июля 2018, 09:03

      симулянт сраный

      -3
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      Рейтинг: +13

      snoop70 10 июля 2018, 23:13

      "Лаказетт не зря смотрит турнир по телевизору и наверняка тоже восхищается игрой Килиана." а то что Лаказетт форвард и уместно сравнивать его с Жиру,которого он с основы Арсенала вытеснил

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > snoop70 11 июля 2018, 08:53

      Жиру - таран, Ляказетт - технарь. Дешаму на острие нужен таран. А технарей у Франции и так завались.

      1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Danish Dynamite 11 июля 2018, 16:16

      да но только от жиру толку мало поставь вместо него Дзюбу нынешнего с такими партнерами он и сам бы сабивал и голевые отдавал

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