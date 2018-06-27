Они троллили немцев и пели о чемпионстве

У Бразилии все хорошо.
Источник: Бомбардир.ру
Фото: Наталья Кондратенко
а вот тролить некрасиво, Chris Paul вон Stephen Curry потролил , и получил 3 очковых ))))
Бразильцам бы стоилопомолчать после унижения прошлого чемпионата то..
Что троллить?) 1:7 влетели, немцы выиграли чемпионат. А судя по игре Бразилии, в этом году ей опять ничего не светит)
может и светит, остальные еще хуже играют. никто чемпионской игры пока не показывает
Мы за вас рады! ))))
И где тут троллинг на фотках, а автор хоть знает что такое вообще ТРОЛЛИНГ и его понятие, раз обыкновенные фотки бразильцев на трибуне и на фан зонах, видимо нет
)