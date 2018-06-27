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    Они троллили немцев и пели о чемпионстве


    3.7
    Голосов: 3
    27.06.2018 23:16
    У Бразилии все хорошо.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталья Кондратенко
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 3
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +185

      Тибер 28 июня 2018, 17:09

      а вот тролить некрасиво, Chris Paul вон Stephen Curry потролил , и получил 3 очковых ))))

      0
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      Рейтинг: +46

      propolis 28 июня 2018, 10:58

      Бразильцам бы стоилопомолчать после унижения прошлого чемпионата то..

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 28 июня 2018, 08:02

      Что троллить?) 1:7 влетели, немцы выиграли чемпионат. А судя по игре Бразилии, в этом году ей опять ничего не светит)

      1
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      Рейтинг: +295

      папа сибиряк > bset 28 июня 2018, 09:08

      может и светит, остальные еще хуже играют. никто чемпионской игры пока не показывает

      0
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      Рейтинг: +185

      Тибер 28 июня 2018, 04:10

      Мы за вас рады! ))))

      0
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      Рейтинг: +545

      T_REX 28 июня 2018, 00:58

      И где тут троллинг на фотках, а автор хоть знает что такое вообще ТРОЛЛИНГ и его понятие, раз обыкновенные фотки бразильцев на трибуне и на фан зонах, видимо нет

      5
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 27 июня 2018, 23:30

      )

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 27 июня 2018, 23:29

      Мистер Бин не немец бомбардир...

      0
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