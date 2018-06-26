Реакция тех, кто видел эти 0:3 вживую

Они пережили ад.

Самара встретила жарой. Зной стоял такой невыносимый, что могу смело и официально заявить: 25 июня 2018 года я выпил наибольшее количество воды в жизни за один день. Утро и день после буйного празднования совершеннолетия не сравнятся с сегодняшним адом и близко.

Помимо жути в сорок градусов по Цельсию Самара встретила не самой хорошей работой организаторов. Они не выстроили движение автобусов, отправляющихся на стадион. Шаттлы выезжали из точек в центре города и отправлялись прямиком на арену. Без каких-либо остановок. Я же снял квартиру ближе к окраине, поэтому единственным вариантом доехать до новенькой арены для меня были маршрутки. При такой жаре – приятного мало.



Во время ожидания общественного транспорта я познакомился с семьей из Казани. За всех говорил муж и отец Вячеслав (на фото слева).

– Матчи сборной России я уже посещал, предстоящий будет не первым. Например, ходил в прошлом году на игру с Мексикой во время Кубка конфедераций. Очень люблю футбол. Этим летом уже посетил четыре матча чемпионата мира: три игры в Казани и одна встреча в Нижнем Новгороде.

– Какие ожидания от сегодняшней игры с Уругваем?

– Шесть очков уже набрали, в плей-офф вышли. Сегодня нужно показать красивую игру для болельщиков. Хочется, чтобы наши ребята не подвели, не проиграли. Хотя слышал, что Черчесов собирается предоставить отдых ключевым футболистам. Будем надеяться, что резерв покажет себя с лучшей стороны.

– Результаты сборной в первых двух матчах удивили?

– Честно, да. Настраивался скептически. Но россияне превзошли ожидания. Думаю, в 1/8 финала должны выигрывать вне зависимости от соперника.

– А если Россия выиграет ЧМ? Готовы совершить в честь этого какой-нибудь сумасшедший и авантюрный поступок?

– Если Россия победит на чемпионате мира, я лично вам подарю миллион долларов.

Мои жаркие приключения по пути на стадион не закончились переполненной людьми маршруткой. Оказалось, что до арены теперь нужно пройти больше двух километров пешком по очень странной дороге. Что ж, бывало и хуже. Ради матча чемпионата мира, да еще с участием сборной России, потерпеть можно.

К сожалению, жару выдерживали не все. Прямо передо мной потеряла сознание женщина. После приведения в чувство пострадавшую взяли волонтеры под руки и повели ее в медицинский центр. А еще волонтеры предлагали всем желающим бесплатную воду в стаканчиках. Спасибо им.

Те, кого вода не сильно спасала от зноя, останавливались на время в местах, защищенных от солнца. Я тоже ненадолго спрятался в тени, где нашел для себя нового собеседника. Им оказался еще один житель из Татарстана Максим.

– Настроение отличное, думаю, сегодня точно выиграем. Этот матч для меня уже пятый, включая открытие в «Лужниках». Билеты приобрел в конце мая, все – первой категории.

– Россия поразила вас в первых двух турах?

– Поразила, конечно. До этого в товарищеских играх было что-то невразумительное. А сейчас заиграла вся команда, даже выделять кого-то персонально не буду. Все молодцы.

– Как далеко способна дойти эта сборная?

– Выиграть, конечно, не получится, а вот дойти до четвертьфинала вполне реально.

– В 1/8 лучше сыграть против Испании или Португалии?

– Португалии. Интересно посмотреть на нашу команду против Криштиану Роналду.

Вместе с Максимом мы дошли до стадиона, где уже собралось огромное число российских и уругвайских фанатов.

Болельщиков было много, но не все зажигали. Виной всему все та же жара, утомительная и сбивающая пыл. Главные активисты были этим явно недовольны и старались зарядить энергией остальных.

От зноя страдали и работники медиа. Корр «России» Данил Махалин, отвечая на вопрос о температуре воздуха, демонстративно провел ладонью по лбу, с которой стекал огромными каплями пот. Ему, в отличие от обычных болельщиков, одеться в шорты и футболку нельзя.

Устав от солнца, я направился во внутрь стадиона, но не удержался, увидев знакомые и родные для меня флаги Перми.

«Ездим по российским городам, принимающим матчи чемпионата мира, болеем за сборную. Поддерживали команду в Питере, теперь и здесь. Надеемся, успех повторится. Хотелось бы увидеть Россию в финале с Бразилией», – сказал Дмитрий.

Пообщавшись с земляками, я наконец-то добрался до стадиона.

***

Посмотрел матч. Расстроился, что команды играли в неравных составах. Но при этом остался горд за игроков сборной России, которые вдесятером на равных боролись с уругвайцами.

Сразу после финального свистка вновь отправился в толпу. Было интересно, как изменилось их настроение и мнение по отношению к сборной России. Боялся, что от прежнего позитива не останется и следа. Предполагал, что Черчесова и его команду вновь обольют. Я никогда так не ошибался.

У выхода с сектора обнаружил обнимающихся русских и уругвайцев.

«Ничего страшного, сегодня мы отдыхали, экономили силы перед плей-офф. Вера в нашу сборную остается, она вообще никуда не пропадала. Разницы между Испанией или Португалией нет. Пусть теперь наши противники думают, что мы слабые, а мы их потом удивим», – заверил Юрий Тимофеевич из Саратова.

Иду дальше. Уругвайские болельщики собрались огромной группой и кричат «Россия, Россия» и «Спасибо».

У бордюра вижу сидящую прямо на асфальте парочку, подхожу с вопросами по игре к ним.

«Мы из Москвы, ехали специально 1000 километров. Но никакого расстройства и обиды на игроков сборной нет. Было видно, что все стараются и выкладываются по максимуму. Даже к Смольникову никаких претензий. Все мы люди: все допускаем ошибки, все нервничаем. Конечно, с Португалией было бы легче, мы ведь уже выигрывали у них, справлялись с Криштиану».

Не судьба, ребят.

Россия сгорела Уругваю. Но это нормально

Суарес уложил Россию. Но вообще он хороший парень