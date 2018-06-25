Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Суарес уложил Россию. Но вообще он хороший парень


    4.4
    Голосов: 8
    25.06.2018 13:10
    Не только укусы и симуляции.

    На ЧМ-2010 Луис Суарес спас сборную Уругвая, выбив мяч рукой из собственных ворот, через четыре года укусил Джорджо Кьеллини и получил длительную дисквалификацию. В АПЛ вокруг него был скандал из-за расизма. Его обвиняют в симуляциях и нытье, он может ударить кого-то исподтишка и вообще на поле часто превращается разъяренного зверя.

    Но вне матчей Суарес – потрясающий парень и пример для многих. Доказательств – масса.

    На ЧМ-2014 Суарес сделал игру с Англией, забив два мяча – уругвайцы выиграли важнейший матч и досрочно вместе с костариканцами отправили англичан домой. После первого гола Суарес помчался к физиотерапевту, обнял его и показал на него пальцами. Вальтер Феррейра, к тому времени уже отчаянно и безуспешно боровшийся с раковым заболеванием, был тем человеком, который помог футболисту восстановиться от серьезной травмы, которую он получил перед чемпионатом мира. «Моя жена и два моих ребенка – самые важные для меня люди на свете. Но теперь в число важных людей входит и он – за все, что он сделал для моего восстановления. 90% случившегося – работа и заслуга Вальтера Феррейры», – сказал Суарес после игры.

    Борьбу с раком Феррейра проиграл. После его смерти Суарес написал: «Сегодня умер кто-то больше, чем просто друг. Из жизни ушел настоящий воин, сражавшийся не только за себя, но и за других. Никогда не забуду тебя и того, что ты для меня сделал».

    Не всем удается поговорить с кумиром, даже если тот находится совсем рядом. Однажды этот паренек с фото караулил Суареса в толпе, а тот не заметил и прошел мимо. Он жутко расстроился. А потом прожил один из лучших дней в своей жизни – Суарес узнал об истории и пригласил его на тренировку.

    В 2015 году Суарес позвонил по скайпу одному из пациентов больницы – больному раком мальчику. Тому сказали, что через видеозвонок с ним свяжется врач, но вместо доктора на экране появился Суарес. Парень не смог сдержать слез. Футболист пообещал ему подарить футболку, в которой играл. И сделал это, когда приехал в Монтевидео.

    В ноябре 2016 года Суарес навестил мальчика с синдромом Лежена (проблемы с гортанью, отклонения в физическом и умственном развитии) – это редчайшая болезнь, которой страдает примерно один человек из 50 тысяч. Уругваец подарил парню флаг страны и футболку, в которой играл за несколько дней до этого против сборной Эквадора.

    В том же году Суарес рассказывал, как встретился с маленькой болельщицей «Барселоны», у которой диагностирована болезнь Феллинга – метаболическое нарушение обмена веществ. И с большим трудом сдерживал эмоции, рассказывая другим историю девочки.

    Как-то раз Суарес узнал о том, что в Барселону в качестве туристов прибыла группа детей из Уругвая. Когда те пришли на «Камп Ноу», то ждали экскурсовода, а вместо него появился знаменитый футболист. Дети чуть не сошли с ума от счастья, а Суарес с удовольствием показал им стадион.

    Еще один случай. Как-то Луис был приглашен на какую-то светскую вечеринку, а потом незаметно сбежал с нее на день рождения маленькой дочери Уилсона Пиреса – скаута, который сильно помог карьере Суареса. Надо ли вообще добавлять, насколько форвард без ума от собственных сына и дочери, для которых даже готовит специальные празднования голов?

    Все эти истории про укусы – ничто по сравнению с тем, каков на самом деле Суарес-человек.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.4 Голосов: 8
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 июня 2018, 19:56

      Парень хороший, но кусачий!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +260

      XoVoS 25 июня 2018, 17:39

      Он вампир

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +211

      х** вам всем 25 июня 2018, 17:27

      давай суарес, ну ты меня понял

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 25 июня 2018, 16:47

      Хорошая статья, спасибо автору!
      И Суарес молодец, не знал что он настолько крут!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1592

      koli4ka 25 июня 2018, 16:40

      Великим...прощается многое,а помнится только лучшее...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 25 июня 2018, 14:37

      КрасаФФчик..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 25 июня 2018, 14:14

      А он и не должен быть, как все. У всех свои тараканы, а у гениев и талантов ещё и безумные)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 > woyser 25 июня 2018, 15:07

      По твоему "не быть как все" подразумевает: кусать людей, наступать на спину и тому подобное, то у тебя проблемы. Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Таким образом, его "нетепичность" не позволяет ему причинять боль другим людям. По твоему на поле можно выйти с кастетом или пистолетом и оправдать это тем что ты талантливый человек.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3282

      woyser > ARTHUR19 26 июня 2018, 03:26

      Тебя что так понесло? Вообще-то это был стёб) Не устраивай моральный митинг, научись смотреть на мир позитивно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Torvald64 25 июня 2018, 12:44

      Никогда не считал Суареса негодяем.
      Игра рукой в матче с Ганой - это вообще не в счёт. Я думаю, почти любой в такой ситуации сыграл бы так же. Тут всё по футбольному. Пенальти, красная карточка и спасённый для Уругвая полуфинал.
      История с Эвра, скорее всего, раздута. А то мы не знаем, как британцы это делают на пустом месте, в том числе и в отношении нашей страны.
      Симуляции - это да, но так играют большинство латиноамериканских форвардов. Тут остаётся только принять это.
      Ну а укус Кьеллини - это он, конечно, дал стране угля) Я бы рассматривал это больше как несусветную глупость, нежели проявление плохих человеческих качеств. Суарес, скорее всего, просто большой ребенок. Но это не делает его плохим человеком.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 > Torvald64 25 июня 2018, 15:08

      А как он толкал защитников, а потом наступал на их спины, ноги, головы и тд. По тому же Губочану как по кучке листьев прошелся.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 25 июня 2018, 12:05

      На войне все средства хороши,а в жизни видимо человек,единственное что смущает,что дарит только футболки и флаги...Ну впрочем этого его личное дело...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11