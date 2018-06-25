Суарес уложил Россию. Но вообще он хороший парень

Не только укусы и симуляции.

На ЧМ-2010 Луис Суарес спас сборную Уругвая, выбив мяч рукой из собственных ворот, через четыре года укусил Джорджо Кьеллини и получил длительную дисквалификацию. В АПЛ вокруг него был скандал из-за расизма. Его обвиняют в симуляциях и нытье, он может ударить кого-то исподтишка и вообще на поле часто превращается разъяренного зверя.

Но вне матчей Суарес – потрясающий парень и пример для многих. Доказательств – масса.

На ЧМ-2014 Суарес сделал игру с Англией, забив два мяча – уругвайцы выиграли важнейший матч и досрочно вместе с костариканцами отправили англичан домой. После первого гола Суарес помчался к физиотерапевту, обнял его и показал на него пальцами. Вальтер Феррейра, к тому времени уже отчаянно и безуспешно боровшийся с раковым заболеванием, был тем человеком, который помог футболисту восстановиться от серьезной травмы, которую он получил перед чемпионатом мира. «Моя жена и два моих ребенка – самые важные для меня люди на свете. Но теперь в число важных людей входит и он – за все, что он сделал для моего восстановления. 90% случившегося – работа и заслуга Вальтера Феррейры», – сказал Суарес после игры.

Борьбу с раком Феррейра проиграл. После его смерти Суарес написал: «Сегодня умер кто-то больше, чем просто друг. Из жизни ушел настоящий воин, сражавшийся не только за себя, но и за других. Никогда не забуду тебя и того, что ты для меня сделал».

Не всем удается поговорить с кумиром, даже если тот находится совсем рядом. Однажды этот паренек с фото караулил Суареса в толпе, а тот не заметил и прошел мимо. Он жутко расстроился. А потом прожил один из лучших дней в своей жизни – Суарес узнал об истории и пригласил его на тренировку.

В 2015 году Суарес позвонил по скайпу одному из пациентов больницы – больному раком мальчику. Тому сказали, что через видеозвонок с ним свяжется врач, но вместо доктора на экране появился Суарес. Парень не смог сдержать слез. Футболист пообещал ему подарить футболку, в которой играл. И сделал это, когда приехал в Монтевидео.

В ноябре 2016 года Суарес навестил мальчика с синдромом Лежена (проблемы с гортанью, отклонения в физическом и умственном развитии) – это редчайшая болезнь, которой страдает примерно один человек из 50 тысяч. Уругваец подарил парню флаг страны и футболку, в которой играл за несколько дней до этого против сборной Эквадора.

В том же году Суарес рассказывал, как встретился с маленькой болельщицей «Барселоны», у которой диагностирована болезнь Феллинга – метаболическое нарушение обмена веществ. И с большим трудом сдерживал эмоции, рассказывая другим историю девочки.

Как-то раз Суарес узнал о том, что в Барселону в качестве туристов прибыла группа детей из Уругвая. Когда те пришли на «Камп Ноу», то ждали экскурсовода, а вместо него появился знаменитый футболист. Дети чуть не сошли с ума от счастья, а Суарес с удовольствием показал им стадион.

twit text — Warriors of Uruguay (@UruguayanHeroes) 2 октября 2017 г.

Еще один случай. Как-то Луис был приглашен на какую-то светскую вечеринку, а потом незаметно сбежал с нее на день рождения маленькой дочери Уилсона Пиреса – скаута, который сильно помог карьере Суареса. Надо ли вообще добавлять, насколько форвард без ума от собственных сына и дочери, для которых даже готовит специальные празднования голов?

Все эти истории про укусы – ничто по сравнению с тем, каков на самом деле Суарес-человек.