«Эль Никола-а-а-й! Эль фараон!». Как мексиканцы свели с ума весь поезд

Чемпионат мира объединяет нации. Даже в поездах.

«Мексика будет чемпионом. Россия – вторая. Египет – третий. Финал Россия – Мексика? Оке-е-ей», – сделал прогноз мексиканский болельщик Франсиско. «Вы журналист?» – удивился он, увидев на моей шее аккредитацию. Именно Франциско затянул кричалку с моим именем. Компания поддержала: «Эль Никола-а-а-й!». Крышесносно.

text Публикация от text (@de_kolyan) 18 Июн 2018 в 9:23 PDT

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Футбол – это большие эмоции, которые переживают люди любой национальности и разного внешнего вида. Чемпионат мира в России стал поводом объединить всех. И это происходит не только на центральных улицах, в фан-зонах или внутри чаши стадиона. Дорожные эмоции тоже вдохновляют.

Перед зданием вокзала египтяне разворачивают огромный плакат Салаха. С ними фотографируется россиянка, которая может вообще не знать Салаха и сам футбол. Здесь важны только люди и факт того, что вашим соседом в любом месте может оказаться иностранец.

«Эй, брат, ты из Коста-Рики? Коста-Рика разве в Питере играет? Зачем едешь?» – уже в поезде Москва – Санкт-Петербург обращается к фанату с двумя большими чемоданами молодой русский мужчина. Перевести речь он просит соседа по купе, а потом просто бросается обниматься. Не против общения и мексиканец, который долго проходил по узкому вагону из-за своей огромной сумки. Все они немного переживают за россиян.

Наши болельщики поддерживают сборную не только у телевизора. Игра России и Египта в Санкт-Петербурге – большой повод для встречи тех, кто редко видит друг друга в обыденной жизни. Болельщик Никита часто ездит на концерты и Формулу-1, но именно на футболе впервые оказался вместе с отцом и братом: купил билеты и подбил на поездку родственников. Ребята живут в Москве и уже имеют собственные семьи, а их отец Михаил работает в Радужном, поэтому сыновей видит редко.

− На сборную России почти не смотрю. Да и на что там смотреть вообще? Понятно, что наш футбол сейчас в сильном отставании. Вот Никита, да, следит. Он полдня вис на сайте ФИФА, чтобы взять билеты на матч открытия. В итоге отдал 12 тысяч, но все-таки попал на игру с саудитами, − рассказывает Михаил.

− Да, только ни одного гола не видел нормально. Напился слишком – такой повод отдохнуть, − смеется и прерывает его Никита.

− Теперь вот впервые за много лет едем куда-то вместе мужской частью семьи. – продолжает Михаил. − Только из-за футбола и можем собраться.

Остальные в этот момент настраивают на телефоне игру Англия – Тунис. Гол Кейна грустными воплями встречает весь вагон: кажется, что болельщики всех стран желают Англии провала и ждут очередную сенсацию. «Главное, что англичанам в нашей стране все нравится. Читал отзывы об организации – они пишут больше всего хорошего. Вот посмотрят сейчас, а потом пусть едут обратно. Слишком много негатива от них в последнее время», − говорит Никита, доставая из рюкзака бутылку казахского коньяка. В Питере – пить. Потом разговоры сводятся к Путину, а тусовка смещается в вагон-ресторан.

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Чемпионат мира реально объединяет. Видеть в вагоне-ресторане из Москвы до Санкт-Петербурга компанию угорающих мексиканцев и египтян – чистый кайф. Их невозможно не полюбить. Толпа литрами уничтожала пиво, но, кажется, для веселья им совсем не нужен был алкоголь. Фанаты расшатывали вагон бодрыми кричалками и танцами, долбили по потолку и криками встречали каждого присоединившегося к ним болельщика. Один из них хвастался покупкой матрешки с изображением Чичарито. Компания затянула прозвище главного футболиста Мексики.

Больше всех внимания досталось колоритному египтянину. Мексиканцы выстраивались вокруг него, как у костра, и заводили продолжительное «Эль фара-о-о-о-н». Мужчина улыбался и поднимал кверху футболку, на которой изображен тот самый фараон.

В середине вечера к мексиканцам и египтянам присоединились русские. Все вместе – адская смесь. «Come to picture», – компания сделала совместное фото. «Рос-си-я!» – завела обнявшаяся толпа. Не обошлось без «Катюши». Песню завели спартаковские фанаты. «Боже, «Спартак» храни», – продолжили они. Но мексикано-египетский интернационал не особо оценил.

В баре не продавался крепкий алкоголь, но мексиканцы вытащили привезенную с собой местную водку – мескаль. Тусовка переместилась в сидячее положение, но не убавила децибел. Даже в пьяном угаре компания не забыла про культуру и воспитание. Каждое появление женщин в вагоне встречалось громким «Чшшш!». Потом эта фишка распространилась на полицейских и вызвала дикий смех.

Вагон-ресторан собрал у бара самых разных людей. Армандо – мексиканец 46 лет, внешне очень похожий на Диего Марадону. У них совпадают даже имена. Армандо работает борт-инженером в Лос-Анжелесе. «Russian woman… Oh, f**k…» – сходу начал он, приложив пальцы к губам. «Вон видишь, идет моя жена», – смеется Армандо, тыкая в проходящую официантку. «Русские женщины – лучшие. Мексиканские болельщики – сумасшедшие. Мой папа – Фидель Кастро», – не унимается мексиканец.

Марко приехал из Венесуэлы, чтобы поболеть за Мексику. «Почему Мексика? Венесуэла не попала на ЧМ-2018. Я решил поддержать мексиканцев, – рассказывает он. – Но мексиканские болельщики не лучшие в мире. Кручи них – аргентинцы. Только посмотри, какие у них длинные песни».

Пусть этот праздник продолжается вечно.

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