Я ехал на поезде с сотнями египтян. Классные ребята

ЧМ – это сплошные приключения даже в дороге.

Поезд до Екатеринбурга, где проходил матч против Уругвая. Всего в нем ехало около 300 египтян. А еще 30 уругвайцев, 7 итальянцев (откуда?) и еще пара каких-то человек. На весь поезд – только три журналиста.

Египтяне оккупировали вагон ресторан прямо при отправлении и до конца пути оттуда не выходили: пили пиво, смеялись, смотрели матч сборной России. Когда наши забили первый, они очень радовались и говорили, что счет 1:0 их полностью устраивает. Когда наши забили пять – заметно расстроились.

Неожиданно в толпе попадались даже родители с маленькими детьми. Все кругом верят в Салаха и постоянно говорят только о нем, вообще не упоминая остальных футболистов сборной. Поэтому самая популярная верхняя одежда среди них – футболка с десятым номером.

На фото ниже – уругваец (с банкой пива) и египтянин. Последний приехал в Россию болеть за своих из Нью-Йорка. А до этого он три года учился в российском университете МАИ. Но вылетел, не закончив. Зато до сих пор неплохо знает русский.



Совсем скоро команды этих парней будут биться друг против друга, но в этом поезде между ними нет никакой агрессии. Приятно.

А вот очень необычная пара. Он – египтянин, она – датчанка. Пара живет в Дании и могла бы поддержать именно эту команду, но все-таки выбрали родину мужа. Приехали в России специально на один матч, потому что уйти в отпуск не получилось и у них есть только пара дней выходных.

Все русские работники поезда – проводницы, официантки, полицейские (их было мало) – были настроены очень позитивно и постоянно заботились о том, как бы сделать все лучше. Иностранцы в ответ вели себя максимально прилично и безобидно. Как же здорово, что у нас может быть вот так.

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