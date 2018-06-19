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    Я ехал на поезде с сотнями египтян. Классные ребята


    5
    Голосов: 7
    19.06.2018 13:28
    ЧМ – это сплошные приключения даже в дороге.

    Поезд до Екатеринбурга, где проходил матч против Уругвая. Всего в нем ехало около 300 египтян. А еще 30 уругвайцев, 7 итальянцев (откуда?) и еще пара каких-то человек. На весь поезд – только три журналиста.

    Египтяне оккупировали вагон ресторан прямо при отправлении и до конца пути оттуда не выходили: пили пиво, смеялись, смотрели матч сборной России. Когда наши забили первый, они очень радовались и говорили, что счет 1:0 их полностью устраивает. Когда наши забили пять – заметно расстроились.

    Неожиданно в толпе попадались даже родители с маленькими детьми. Все кругом верят в Салаха и постоянно говорят только о нем, вообще не упоминая остальных футболистов сборной. Поэтому самая популярная верхняя одежда среди них – футболка с десятым номером.

    На фото ниже – уругваец (с банкой пива) и египтянин. Последний приехал в Россию болеть за своих из Нью-Йорка. А до этого он три года учился в российском университете МАИ. Но вылетел, не закончив. Зато до сих пор неплохо знает русский.

    Совсем скоро команды этих парней будут биться друг против друга, но в этом поезде между ними нет никакой агрессии. Приятно.

    А вот очень необычная пара. Он – египтянин, она – датчанка. Пара живет в Дании и могла бы поддержать именно эту команду, но все-таки выбрали родину мужа. Приехали в России специально на один матч, потому что уйти в отпуск не получилось и у них есть только пара дней выходных.

    Все русские работники поезда – проводницы, официантки, полицейские (их было мало) – были настроены очень позитивно и постоянно заботились о том, как бы сделать все лучше. Иностранцы в ответ вели себя максимально прилично и безобидно. Как же здорово, что у нас может быть вот так.

    Что почитать про Египет:

    Вратарю сборной Египта − 45 лет. Невероятный мужик!

    Салах – человечище. Он объединил целую страну

    Тренер Египта 20 лет подряд проигрывает все свои финалы

    У Египта есть еще одна звезда кроме Салаха

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Иван Якушкин
    Рейтинг: 5 Голосов: 7
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +288

      Cнег 19 июня 2018, 22:10

      Автор, если у вас с русским языком проблемы - не надо на всю Россию показывать это. Склонение числительных... В поезде можно ехать с ТРЕМЯСТАМИ ЕГИПТЯНАМИ, а не так, как вы ездите. Ужас!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 19 июня 2018, 20:18

      Зашебись.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3439

      FRZZ 19 июня 2018, 18:31

      Российские болельщики, учитесь, как нужно вести себя!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3439

      FRZZ > Чуни Муни 19 июня 2018, 23:12

      Один из отморозков ошивается тут...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 19 июня 2018, 16:58

      Круто

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      Тибер 19 июня 2018, 15:25

      Салаха в КВН пусть над Рамосом пошутит )))

      0
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 19 июня 2018, 14:37

      милота

      0
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