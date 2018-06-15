"У Египта есть еще одна звезда кроме Салаха"

Друзья стали наркоманами и получили пулю, а он строит карьеру.

Реальность сезона такова: Мохамед Салах уехал из «Ромы» в АПЛ, где когда-то не привык к уровню, не справился с давлением и просто провалился. Вопреки всем негативным ожиданиям он довел «Ливерпуль» до финала Лиги чемпионов, финишировал вместе с командой в лигочемпионской зоне и просто прокачал медийную популярность до космического уровня. Вспоминая, что зимой в борьбу с Месси и Роналду за «Золотой мяч» должен влезть еще один футболист, СМИ и болельщики называют фамилию Салаха.

Когда говорят о сборной Египта, опять же в первую очередь всплывает только он. Хегази, Морси, Собхи и Эль-Ненни болельщики вспоминают редко. Как минимум о последнем – точно зря. Эль-Ненни отыграл все матчи отборочного турнира в африканской зоне, а по опросу египетских таблоидов был признан вторым важным игроком своей команды (конечно же, после Салаха).

Обращать внимание на футболиста лондонского «Арсенала» нужно как минимум по нескольким причинам.

Футбол вместо наркотиков

Эта история про не самое обеспеченное детство. Мохамед провел первые годы своей жизни в небогатом городе Эль-Махалла-эль-Кубра, известном как крупный центр прядильной и текстильной промышленности. Эль-Ненни, в отличие от его друзей, не очень привлекала работа на льняных предприятиях, поэтому он уже с самого раннего детства гонял мяч. Хотя источник любви будущего полузащитника сборной Египта к этому виду спорта чересчур банальна: отец парня заставлял его тренироваться как можно больше, разрешал ему играть на улице до поздней ночи и даже спать вместе с мячом.

«Когда мне было 16, я уже играл в «Мокавлуне». Дни были расписаны по минутам, я получал не очень много денег. Некоторые мои друзья же связывались с наркотиками, продавали их и покупали все, что захотят. Нисколько не жалею, что не пошел по такому пути. Половина из них получила пулю в лоб, я же смог уйти в «Базель», а потом и в «Арсенал». Спасибо за это папе, он верил в меня тогда, когда это было трудно делать даже мне», – говорил Эль-Ненни.

После первого сезона в составе швейцарского клуба перед тем, как улететь на каникулы в Египет, Момо встретил болельщика «Базеля» в аэропорту, разговорился и провел за беседой около полутора часов. Этот день фанат запомнит навсегда.

Приколист

«Мы с Тео [Уолкоттом] по-доброму подшучивали над молодыми ребятами, старались таким образом их втягивать в коллектив. Эль-Ненни ужасен, он просек нашу фишку и постоянно прикалывался над нами в присутствии молодых. Кажется, именно после его шуток молодняк перестал бояться смеяться над нами в ответ. Я его ненавижу», – шутливо ругался на Эль-Ненни Пер Мертезакер. Трудно поверить, но двухметровый громила, который однажды чуть не уничтожил взглядом юного болельщика из-за того, что тот протянул руку для рукопожатия и в последний момент убрал ее, умеет жаловаться. Кажется, есть за что. От приколов Эль-Ненни страдают абсолютно все. Но при этом жертвы шуток прекрасно понимают, в каких комических ситуациях они находятся и продолжают ржать.

Врачи, работающие на базе «Арсенала», говорили, что Мохамед был серьезен лишь один раз – когда приезжал на первое медобследование для лондонской команды. После этого он каждый раз выдавал что-нибудь беспредельное. Например, прошлым летом звонил в отделение и говорил, что не может приехать на осмотр просто потому, что не хочет. Когда паника фельдшеров достигала максимальной отметки, египтянин выруливал на своей машине из-за угла и, смеясь, заходил в клинику. Правда, в какой-то момент Мохамеду чуть не прилетела ответка: доктор сделал вид, что разозлился и не хочет принимать у него результаты обследования. Эль-Ненни этого не оценил и начал звонить ассистенту Арсена Венгера Стиву Боулду. Хорошо, что его вовремя остановил угарающий персонал.

Последние шутки от Эль-Ненни, которые реально «зашли» в социальных сетях, чуть было не обидели Алексиса Санчеса. Когда чилийцы потеряли возможность попасть на ЧМ-2018, Момо выложил в твиттер фотографию, где едет на тренировочной тачке и подписал: «Кто едет со мной в Россию? Озил, Мустафи, Жиру, Ляказетт, Косьельни, Бельерин, Начо Монреаль, Оспина... Прости, дружище Санчес, для тебя места не нашлось». После ухода Алексиса в «МЮ» египтянин написал: «Теперь в «Арсенале» собраны футболисты, которые готовы биться за этот клуб». Нетрудно догадаться, как к капризному чилийцу относились в лондонском коллективе.

twit text — Mohamed ELNeny (@ElNennY) 25 января 2018 г.

Семья – это все

Приготовьтесь: сейчас пресса начнет выдавать море треша, в котором будут купаться участники ЧМ. Например, мексиканцы уже получили от журналистов. СМИ раскопали жирную «утку»: 10 футболистов этой сборной устроили вечеринку с проститутками, но без блэкджека. Из-за этого Чичарито даже пришлось оправдываться: «Мы просто праздновали мой день рождения. Без всяких проституток, это ложь журналистов»

Похоже, вся эта чернуха совсем не грозит Мохамеду Эль-Ненни. СМИ известно, что он женат на подруге детства, и у пары есть сын Малик. Все: как бы журналисты не пытались раскопать подробности о личной жизни Мохамеда, они не получали ничего. «Это тот тип футболистов, которые балагуры на поле и тренировках, но абсолютно примерные в реальной жизни. Мы редко собираемся где-то в полном составе, но, если это все же произошло, то Мо раньше всех уходит с мероприятий. Все потому, что он спешит к семье. И даже если его родные не в Лондоне, он спешит домой, чтобы поговорить с ними по видеосвязи», – характеризует Эль-Ненни Джек Уилшир. Египтянин здорово шифруется в социальных сетях, совместные фотографии с членами семьи для него – большая редкость. Сквозь бесконечный поток карточек, озаренных лучезарной улыбкой полузащитника, лишь изредка всплывают снимки с сыном, сестрой или племянницей.

text Публикация от text (@elnennym) 25 Дек 2017 в 9:05 PST

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Мохамед Эль-Ненни приехал вместе со сборной Египта на ЧМ-2018 и 19 июня выйдет в матче против России. Очень трудно представить команду без вечно улыбающегося полузащитника со смешными косичками на голове.

Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия абсурдно слабая

Изнутри старт ЧМ выглядел еще бодрее