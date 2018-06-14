Изнутри старт ЧМ выглядел еще бодрее

Репортаж из праздничной толпы.

Удивление и рекорды

Сборные России и Саудовской Аравии бодро стартанули на чемпионате мира. Россияне разгромно выиграли со счетом 5:0 и неожиданно улучшили общее настроение, которое до игры поражало общим негативом. Везло так, что даже проблемный Денис Черышев стал первым игроком в истории ЧМ, результативно вышедшим на замену в матче-открытия. Пять хороших голов и надежный успех в сложной игре – то, что так необходимо сейчас и удивительно прогнозировалось до матча.

К «Лужникам» болельщики обеих команд подходили вместе. Естественно, что россияне доминировали и вообще не сомневались в результате: для них Саудовская Аравия сразу показалась вполне проходимым соперником. «У них только один игрок есть, который забивать может», – удивительно оптимистично выступил один из фанатов. Впервые сборная России выиграла на чемпионате мира не у команды из Африки, но соперник все равно удивил колоритом.

По территории «Лужников» неспешно шел человек, похожий на шейха. Вокруг него начали собираться люди, а вскоре странно получился вид короля и свиты. Даже наследный принц Абу Даби, который смотрел матч вместе с Владимиром Путиным, выглядел не так уважаемо. Еще фанаты Саудовской Аравии привезли с собой баннер о хорошем. С вечера 14 июня отмечается праздник Ид аль-Фитр – окончание поста. В России его называют Ураза-байрам и тоже отмечают в регионах с мусульманским населением.

Прогнозы и проблемы

Глушаков, Черданцев и толпы зрителей смотрели первый матч чемпионата мира на Воробьевых горах. Считается, что именно здесь будет главное место для болельщиков на всем турнире. Но и к нему есть хотя бы один вопрос – нудная и тяжелая дорога от метро.

«Мы идем до этой фан-зоны уже столько, сколько бегаем по утрам. Я больше с тобой никуда не пойду!» – ругалась на спутника недовольная девушка. Путь до самого скандального места футбольной Москвы и правда затянулся. Толпа растягивалась, но все равно находила развлечение внутри себя. Вот колумбийские парни ударили по самолюбию русских и затянули протяжную кричалку про любимую сборную. Сначала им противостояли только несколько россиян, а для победы подтянулись и остальные. «Пусть все знают, что мы из России! Если поддержим сборную, она дойдет до финала. Мы вообще прогнозируем финал Германия – Россия», – выдали отец с дочерью, которые ненадолго остановились в стороне.

Довольны были не все. Статный мужчина неожиданно накричал на мексиканцев и назвал их аборигенами, потому что ему не понравились их эмоции. А еще все косились на проскальзывавших в толпе девушек с флагами ЛГБТ – они никому не мешали, но внимание привлекали.

Перуанская тусовка

Чемпионат мира стартовал не только в «Лужниках» или фан-зоне, потому что уже несколько дней по всем городам развлекаются иностранцы. За ними остается все движение, а обычные жители от происходящего выигрывают. Вдумайтесь в то, что происходило в центре Москвы в день матча-открытия.

Унылость, апатия и сосредоточенность – примерно в таких состояниях обычно существуют жители крупного мегаполиса. Чемпионат мира общее настроение изменил. Пусть иностранцы и ведут себя по-разному, эмоции от этого только лучшие. Например, двум женщинам из Исландии уступили места в метро, но они лишь продолжили стоять и шепотом общаться о своих делах. Через пару секунд здесь уже стояли аргентинцы, которые улыбчиво изучали онлайн-карту и выясняли, как попасть в главные места. С появлением перуанцев вагон ожил еще больше, а потом вообще остался без русских. Так даже веселее.

Перу под землей – это еще не так интересно. Первый матч перуанцы сыграют только в субботу, но их болельщики уже самые громкие. На Манежной площади эти ребята устроили соревнование голосов: две группы фанатов встали на расстоянии и пытались друг друга перекричать. Люди из других стран выступали зрителями и бесконечно фотографировались. Россияне оказались приветливым народом, а все приезжие просто кайфовали и создавали атмосферу. Где еще, как ни в центре Москвы, вы встретите перуанцев, египтян и россиян почти за одним столом в ресторане быстрого питания?

«Чемпионат мира – это праздник. Мы рады всем, кто к нам приехал, но пусть не шалят. Если они к нам относятся хорошо, то и от нас могут ждать счастья. Только за сборную России переживаю. Ей на поле общаться не с кем – там рубиться надо», – рассказывал в этом угаре болельщик Андрей. Среди пестрых раскрасок из Перу, Мексики или Бразилии российские фанаты были антиквариатом. Их искали для фотографий и подталкивали к поддержке других сборных. Хорошо, что никто не сломался. Крики в честь сборной России после матча с Саудовской Аравией сейчас актуальнее.