Вратарю сборной Египта − 45 лет. Невероятный мужик!

Он побил рекорд и отбил пенальти.

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Январь 2017-го. Первый тур Кубка Африки – Египет против Мали. Хилая вывеска точно описывает и саму игру: мяч был только на половине поля формальных гостей, но у египтян ничего не клеилось в атаке. К спортивному унынию добавился неприятный инцидент: на 25-й минуте встречи голкипер Ахмед Эль-Шенави получает травму. Вместо него на поле вышел 44-летний Эссам Эль-Хадари. Вратарь стал самым возрастным футболистом за всю историю турнира. Предыдущий рекорд, кстати, принадлежал его соотечественнику Хоссаму Хассану (39 лет).

Эль-Хадари бьет рекорды Кубка Африки не впервые – как-то он не пропускал голов целых 10 часов и 53 минуты. Учитывая фривольный стиль игры африканских команд, цифра впечатляющая.

Тот турнир египтяне провели шероховато, но до финала соревнований все-таки дошли, уступив Камеруну. После матча Эль-Хадари вышел к журналистам с мокрыми глазами, пробормотал совершенно клишированные фразы, но заявил, что хочет осуществить свою главную мечту – попасть на чемпионат мира: «Я горжусь своей карьерой, но Кубок мира – это что-то особенное для любого игрока. Моя цель – сыграть в России». Мысль сама по себе авантюрная, ведь в случае выхода на поле любого российского стадиона он станет самым возрастным голкипером в истории, когда-либо принимавшем участие в чемпионатах мира.

Семь километров пешком

Все началось в городке Кафр Эль-Батих. 15-летний мальчик мечтал о футболе, но его отец Камаль считал, что это бессмысленное занятие, и планировал для сына хорошее образование. Но Эссам пошел по другому пути. Несмотря на то, что отец отказывался давать ребенку денег на дорогу, парень не сдался. До ближайшего города, где есть футбольная команда, − семь километров. Что делать? А просто бежать семь километров до базы клуба «Думьяте»!

Мальчика заметили, Эссам делал спортивные успехи, а отцу все это дико не нравилось. Как-то вечером Камаль сжег спортивную форму мальчика. Парень ушел из дома, а через несколько дней вернулся с новенькой, клубной − подарок от «Думьяте». Вдобавок ко всем испытаниям по будням отец заставлял Эссама ходить в сельскохозяйственную школу. Найти там время на дорогу и тренировку − безумие. Но Эль-Хадари все делал и делал практически ежедневные кроссы до клубной базы.

Из героя в предатели

Спустя три года он переходит в главный египетский клуб «Аль-Ахли». За 12 лет (1996-2008) Эссам выиграл все, что вообще можно затащить с африканской командой (свыше 20 титулов, из них – 7 раз чемпионат Египта), и стал местной легендой – и не только из-за его клубной карьеры. С Эль-Хадари Египет четырежды брал Кубок Африки.

Пик карьеры голкипера пришелся на 2006 год. Тогда африканские сборные были переполнены звездами европейского уровня, особенно Кот-д`Ивуар, с которым Египет и встретился в финале домашнего Кубка Африки. Ивуарийцы тогда выглядели увереннее, но хозяева дотащили игру до серии пенальти. Эль-Хадари сделал все в одиночку, сначала отбив удар Дидье Дрогба, а затем пушку Бакари Коне.

Эссам не только стал национальным героем, но и объектом интереса для скаутов. Да и сам голкипер хотел попробовать себя в Европе. Но «Аль-Ахли» не планировал расставаться с вратарем. Тогда он сделал смелый шаг: воспользовался опцией ФИФА, предусматривающую разрыв соглашения с клубом после проведения в нем определенного количества сезонов. По сути, игрок сбежал. Улетел в Швейцарию на переговоры со «Сьоном». Египтяне отказывались признавать правомерность контракта, но в итоге за 300 тысяч евро все-таки отпустили свою легенду.

Только история на этом совсем не закончилась. На Эль-Хадари пожаловались в ФИФА, просили его дисквалифицировать: вратарь пропустил четыре месяца, да еще и вместе с новой командой выплатил египтянам 900 тысяч евро. «Сьону» же и вовсе запретили регистрировать новых футболистов в течение двух последующих лет.

В Швейцарии Эссам отыграл всего сезон и, выиграв Кубок страны, вернулся домой. И там начались проблемы: из национального героя футболист превратился в предателя. Болельщики резко встречали кипера на стадионах, работу предлагали только середняки чемпионата, а путь в сборную на время был закрыт.

Возвращение

После долгих скитаний в клубе «Вади Дегла» Эль-Хадари наконец-то набрал прекрасную форму, что заметил главный тренер сборной, аргентинец Эктор Купер. В итоге буквально за сезон 44-летний игрок, которого отправляли на пенсию, переквалифицировался из четвертого резервного голкипера (как у нас говорят, «футболист для раздевалки») во вновь основного. Пусть вас не смущает его возраст – Эссам до сих пор в полном порядке: «Я отношусь ко всем своим товарищам по команде как к братьям. Я обнимаю их, даю советы, ведь это часть моей работы. Я не заставляю их чувствовать разрыв в возрасте, на поле мы все равны. Возраст – это просто цифры, и пока есть возможность, буду делать все, чтобы остаться на вершине, я тренируюсь, как будто мне 20 лет».

И вот 8-е октября того же 2017-го года – отбор на мировое первенство, встреча против Конго. Прошло 10 месяцев после проигранного финала Кубка Африки. На воротах – тот же Эль-Хадари. Египтянам для первого за 28 лет выхода на чемпионат мира необходимо побеждать. Главная звезда сборной Купера Мохамед Салах забил в начале второго тайма, но уже в конце игрок гостей Арнольд Бука ответил те же. На 94-й минуте судья ставит пенальти в ворота гостей, и Салах оформляет дубль под самый свисток. Страна ликует, а Эссам вновь, как и 12 лет назад после финала Кубка Африки против Кот-д`Ивуара, поднялся на перекладину, чтобы отпраздновать победу вместе с фанатами. Он не верил своим глазам – его сборная все-таки попала на чемпионат мира. Мечта сбылась.

Прошло полгода. В мае тренерский штаб египетской сборной объявил расширенный список игроков на чемпионат мира. Фамилия Эль-Хадари там числится самой первой. Кажется, Эссам пробежал главный кросс в жизни − длиной в 20 лет игры за сборной.

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