Салах – человечище. Он объединил целую страну

Египет поклоняется ему. Как богу.

Октябрь 2017 года. Стадион «Борг Эль Араб» в Александрии. За пару минут до финального свистка судья поставил пенальти в ворота Конго. Перед 86-тысячной Мохамед Салах просто не мог промазать: нападающий сделал дубль и спустя 28 лет вывел Египет на чемпионат мира. Забитую болельщиками арену и еще сотни тысяч людей за его пределами накрыл экстаз.

Площадь Тахрир в центре Каира превратилась в жаровню. Флаги, файеры, горящие баллончики с газом, звуки рогов и сигналы машин – народ сходил с ума. Люди ликовали и полностью отдались состоянию всеобщего психоза, хотя еще недавно огненные картины вызывали там страх. Египту надоели военные перевороты и нестабильная жизнь, в тот момент народ искренне кайфовал.

Футбол – то, что вытаскивает Египет из коматозного состояния, в которое погрузилась страна за последние годы. С 2011 года Египет сильно трясло изнутри. Семь лет назад во время арабской весны с поста президента ушел Хосни Мубарак, правивший страной около 30 лет. Народ лютовал на улицах и получил то, что хотел: на смену надоевшей диктатуре пришла демократия. Уже через два года первый демократически избранный президент Мохаммед Мурси в результате поддерживаемого народом военного переворота лишился власти. С приходом Абдулы-Фаттаха Ас-Сиси страна преобразилась.

Салах почти не лезет в политическую мясорубку, но для Египта молча делает больше чиновников и ничего не просит за это взамен. В конце 2017 года он решил важную проблему целого государства. Египетские чиновники признались, что в стране дефицит иностранной валюты. Салах откликнулся почти сразу и перечислил 210 тысяч британских фунтов.

Салах помогает бывшим египетским футболистам, которые сейчас бедствуют. Он уже спас 120 семей, предоставив им средства для существования. Известный арабский телеведущий Хатем Кадус отмечает: «Салах дает Египту надежду. В 90-миллионой стране существуют экономические проблемы и регулярно случаются теракты.

Мохамед – один их тех, кто поддерживает жителей и вселяет в них надежду. Когда он выходит на поле, на два часа объединяется целая нация. Люди просто забывают обо всех ужасах. Салах сделал то, что не удалось ни одному политику – объединил Ближний Восток. В Марокко, Саудовской Аравии, Тунисе, Кувейте и ОАЭ каждый хочет футболку с его фамилией».

«Выход на ЧМ-2018 – единственный момент, когда все египтяне были счастливы. Словно повторилось то восстание, которого люди ждали так долго», – рассказывает журналист Хатем Махер. Выход на ЧМ-2018 снес голову даже бизнесменам. После гола в ворота Конго владелец нефтяной империи Мамдух Аббас предложил Салаху дорогостоящую виллу. В 2011 году Аббас отказался покупать египтянина в одну из главных команд страны – «Замалек». Аргумент – «ему нужно гораздо больше работать». Бизнесмен несколько раз пожалел, что не увидел потенциал в будущем герое нации. Сам Салах скромно отказался от недвижимости и попросил перечислить деньги на развитие родной деревни.

Маленькая фермерская деревня Нагриг в дельте Нила с населением в 15 тысяч человек – место, в котором Салах считают божеством. Здесь по пыльным дорогам бродят коровы, под ногами у них мельтешат куры, поля вокруг покрыты жасмином, в домах нет дверей, и каждый знает друг друга в лицо. Салах часто гостит в Нагриге и иногда навещает главу поселения Махера Шетию. Когда Шетия попал в аварию, Салах во время Рамадана прилетел в деревню, чтобы его поддержать.

Приезжая в Нагриг, Салах постоянно привозит с собой подарки для детей и не жалеет денег на обустройство поселения. Вот, что уже сделал египтянин для родного места:

• пожертвовал полмиллиона фунтов стерлингов на закупку в больницу медикаментов и оборудования;

• основал религиозную школу и открыл благотворительный продовольственный рынок;

• построил школу и закупил туда спортивное оборудование, чтобы дети могли заниматься спортом;

• потратил 370 тысяч евро, чтобы выкупить землю, провести канализацию и построить там предприятие по очистке воды;

• открыл благотворительную организацию, названную своим именем, и ежемесячно спасает от нищеты множество людей; каждый месяц в фонд поступает не менее двух тысяч фунтов.

Дети в Нагриге, как и во всем Египте, сходят по Салаха с ума. Его фотографиями обклеены стены и автомобили на улицах, стены домов украшены граффити, в его честь устраивают митинги и сочиняют песни. Показательная ситуация: в школе в Нагриге девятилетнего Заида Джуммаха спросили: «За какой клуб ты болеешь?». Мальчик не задумываясь ответил: «Мохамед Салах».

«Он символ Египта, как Тутанхамон или египетские пирамиды», – говорит глава комитета молодежи и спорта Египта Мохамед Фараг. А еще – пример правильного отношения к жизни. Спустя месяц после выхода Египта на ЧМ-2018 квартиру отца футболиста ограбили. Через пару дней вора арестовала полиция, но ненадолго. Мохаммед попросил папу забрать заявление из участка и лично встретился со злоумышленником. Салах предоставил мужчине шанс наладить жизнь: дал денег и помог устроиться на работу.

Салах в тяжелый момент спасает целую страну и помогает ее отдельным жителям. Кажется, он правда святой.