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    Салах – человечище. Он объединил целую страну


    4.9
    Голосов: 7
    19.06.2018 14:00
    Египет поклоняется ему. Как богу.

    Октябрь 2017 года. Стадион «Борг Эль Араб» в Александрии. За пару минут до финального свистка судья поставил пенальти в ворота Конго. Перед 86-тысячной Мохамед Салах просто не мог промазать: нападающий сделал дубль и спустя 28 лет вывел Египет на чемпионат мира. Забитую болельщиками арену и еще сотни тысяч людей за его пределами накрыл экстаз.

    Площадь Тахрир в центре Каира превратилась в жаровню. Флаги, файеры, горящие баллончики с газом, звуки рогов и сигналы машин – народ сходил с ума. Люди ликовали и полностью отдались состоянию всеобщего психоза, хотя еще недавно огненные картины вызывали там страх. Египту надоели военные перевороты и нестабильная жизнь, в тот момент народ искренне кайфовал.

    Футбол – то, что вытаскивает Египет из коматозного состояния, в которое погрузилась страна за последние годы. С 2011 года Египет сильно трясло изнутри. Семь лет назад во время арабской весны с поста президента ушел Хосни Мубарак, правивший страной около 30 лет. Народ лютовал на улицах и получил то, что хотел: на смену надоевшей диктатуре пришла демократия. Уже через два года первый демократически избранный президент Мохаммед Мурси в результате поддерживаемого народом военного переворота лишился власти. С приходом Абдулы-Фаттаха Ас-Сиси страна преобразилась.

    Салах почти не лезет в политическую мясорубку, но для Египта молча делает больше чиновников и ничего не просит за это взамен. В конце 2017 года он решил важную проблему целого государства. Египетские чиновники признались, что в стране дефицит иностранной валюты. Салах откликнулся почти сразу и перечислил 210 тысяч британских фунтов.

    Салах помогает бывшим египетским футболистам, которые сейчас бедствуют. Он уже спас 120 семей, предоставив им средства для существования. Известный арабский телеведущий Хатем Кадус отмечает: «Салах дает Египту надежду. В 90-миллионой стране существуют экономические проблемы и регулярно случаются теракты.

    Мохамед – один их тех, кто поддерживает жителей и вселяет в них надежду. Когда он выходит на поле, на два часа объединяется целая нация. Люди просто забывают обо всех ужасах. Салах сделал то, что не удалось ни одному политику – объединил Ближний Восток. В Марокко, Саудовской Аравии, Тунисе, Кувейте и ОАЭ каждый хочет футболку с его фамилией».

    «Выход на ЧМ-2018 – единственный момент, когда все египтяне были счастливы. Словно повторилось то восстание, которого люди ждали так долго», – рассказывает журналист Хатем Махер. Выход на ЧМ-2018 снес голову даже бизнесменам. После гола в ворота Конго владелец нефтяной империи Мамдух Аббас предложил Салаху дорогостоящую виллу. В 2011 году Аббас отказался покупать египтянина в одну из главных команд страны – «Замалек». Аргумент – «ему нужно гораздо больше работать». Бизнесмен несколько раз пожалел, что не увидел потенциал в будущем герое нации. Сам Салах скромно отказался от недвижимости и попросил перечислить деньги на развитие родной деревни.

    Маленькая фермерская деревня Нагриг в дельте Нила с населением в 15 тысяч человек – место, в котором Салах считают божеством. Здесь по пыльным дорогам бродят коровы, под ногами у них мельтешат куры, поля вокруг покрыты жасмином, в домах нет дверей, и каждый знает друг друга в лицо. Салах часто гостит в Нагриге и иногда навещает главу поселения Махера Шетию. Когда Шетия попал в аварию, Салах во время Рамадана прилетел в деревню, чтобы его поддержать.

    Приезжая в Нагриг, Салах постоянно привозит с собой подарки для детей и не жалеет денег на обустройство поселения. Вот, что уже сделал египтянин для родного места:

    • пожертвовал полмиллиона фунтов стерлингов на закупку в больницу медикаментов и оборудования;
    • основал религиозную школу и открыл благотворительный продовольственный рынок;
    • построил школу и закупил туда спортивное оборудование, чтобы дети могли заниматься спортом;
    • потратил 370 тысяч евро, чтобы выкупить землю, провести канализацию и построить там предприятие по очистке воды;
    • открыл благотворительную организацию, названную своим именем, и ежемесячно спасает от нищеты множество людей; каждый месяц в фонд поступает не менее двух тысяч фунтов.

    Дети в Нагриге, как и во всем Египте, сходят по Салаха с ума. Его фотографиями обклеены стены и автомобили на улицах, стены домов украшены граффити, в его честь устраивают митинги и сочиняют песни. Показательная ситуация: в школе в Нагриге девятилетнего Заида Джуммаха спросили: «За какой клуб ты болеешь?». Мальчик не задумываясь ответил: «Мохамед Салах».

    «Он символ Египта, как Тутанхамон или египетские пирамиды», – говорит глава комитета молодежи и спорта Египта Мохамед Фараг. А еще – пример правильного отношения к жизни. Спустя месяц после выхода Египта на ЧМ-2018 квартиру отца футболиста ограбили. Через пару дней вора арестовала полиция, но ненадолго. Мохаммед попросил папу забрать заявление из участка и лично встретился со злоумышленником. Салах предоставил мужчине шанс наладить жизнь: дал денег и помог устроиться на работу.

    Салах в тяжелый момент спасает целую страну и помогает ее отдельным жителям. Кажется, он правда святой.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.9 Голосов: 7
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 20 июня 2018, 16:45

      и Салаха забудут года через 3!

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 20 июня 2018, 16:42

      вот они слабые человечешки...верить в кого-то одного,но не в себя и не в свои силы!))а Салах,что в финале лч получил не обязательную травму,не помог команде,что на чм не поможет своей команде!а что вера этих бесполезных может изменить?)ппц...мир сошел с ума давно уже,но все продолжает катиться по наклонной!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +185

      Тибер 20 июня 2018, 06:26

      Здоровья тебе Салах ))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +211

      х** вам всем 19 июня 2018, 21:29

      ваших ну в смысле наших только судья спасёт других вариантов нет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 19 июня 2018, 20:51

      Удачи Салаху!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1426

      VSt 19 июня 2018, 19:18

      Замечательно, что такие "звезды" тоже бывают.
      Они делают мир немного лучше.
      Успехов ему во всех матчах, кроме сегодняшнего

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 19 июня 2018, 18:09

      Ух ты, я и не знал. Действительно помогает своим, а не пиарится за счёт благотворительности.

      1
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 19 июня 2018, 16:59

      KPACABA

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 19 июня 2018, 11:13

      Не позавидуешь нашим защитникам сегодня.

      0
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 19 июня 2018, 10:06

      а спросить что наши миллионеры футболисты сделали для своей малой родины......а ничего. или по крайней мере в сотни раз меньше чем МуСалах для своей малюсенькой деревни

      4
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      Рейтинг: +155

      ТИНКИ-ВИНКИ > swot1205 19 июня 2018, 11:38

      А давай перенесём этот вопрос тебе, что ты сделал для своей малой Родины???? бесплатный для всех ремонт в подъезде? уборку окурков возле дома??? пожертвования в детские дома??? Просто у нас менталитет такой. Что должны все кроме меня.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 > ТИНКИ-ВИНКИ 19 июня 2018, 11:47

      дружище тут вопрос о масштабах. я не сорю и окурки не бросаю, кстатит и не курю

      3
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      Рейтинг: +152

      sampos > ТИНКИ-ВИНКИ 20 июня 2018, 08:20

      Уважаемый, некоторые люди могут только перевести старушку на переходе, потому-что вкалывая на "дядю" получают 9000 рваных. И будет парадоксально, если малоимущие будут помогать малоимущим. Повод крайне обнаглеть ворам разной категории и потешаться над своим народом.

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > swot1205 20 июня 2018, 16:44

      в маленьких бедных местах нечего воровать,а исправить можно легко!а в больших доминирует власть и ее сила,здесь не выгодно помогать и что то исправлять!так что твое сравнение не уместно абсолютно))смешно немного стало и все)

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