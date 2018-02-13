Тренер Египта 20 лет подряд проигрывает все свои финалы

Главный тренер Египта Эктор Купер − чемпион по обидным поражениям.

1996-й год. Игроки «Лануса» только что по сумме двух матчей выиграли у колумбийского «Санта-Фе» финал кубка КОНМЕБОЛ и сразу же после свистка бросились танцевать и прыгать от счастья. И только Эктор Купер хмуро побрел в раздевалку. В тот вечер его команда была далека от идеала, и аргентинец отказался участвовать в общей вечеринке.

Тогда он не знал, что это его последний серьезный титул на следующие два десятилетия.

После той победы перспективного аргентинского тренера заметила «Мальорка», которая тогда едва вернулась из Сегунды. Эктора Купера брали, чтобы просто не вылететь обратно. Вместо этого он построил команду, которая боролась за медали. С ним островитяне неизменно попадали в первую пятерку, а в 1998 году вышли в финал Кубка Испании. «Барселона» ожесточенно давила на ворота «Мальорки», но скромная команда Купера выдержала нечеловеческий прессинг и дотянула до серии пенальти. Решающий удар выпал хавбеку «Мальорки» Хави Эскурсе: тот не справился с нервами и вяло пробил прямо во вратаря. После того матча Эскурса уйдет из «Мальорки» и переберется в «Овьедо», где через год скоропостижно завершит карьеру. Купер же продолжил борьбу за свое счастье.

Уже в 1999 году «Мальорка» сенсационно дошла до финала Кубка обладателей Кубков. Весь матч островитяне ни в чем не уступали «Лацио», пока за дело не взялся Павел Недвед. Легендарный чех положил корпус и бабахнул в угол с 30 метров – Карлос Роа был бессилен. Очередной финал проигран.

Роа после тех событий неожиданно завершил карьеру, уехал в Нью-Мексико и изучал религию, веря в скорый конец света. Эктор Купер, оглянувшись на два подряд проигранных финала, решил, что свой первый трофей он выиграет, если перейдет в команду выше классом. Ей оказалась «Валенсия».

Они сразу дошли до финала Лиги Чемпионов, где наткнулись на «Реал». И разгромно уступили. А через год сотворили сенсацию, выйдя в финал снова, где в этот раз соперником была таинственная и суровая «Бавария». Валенсийцы вели в счете, но во втором тайме судья поставил «притянутый» пенальти за игру рукой Амедео Карбони. «А что мне еще оставалось делать? На меня сзади навалился 100-килограммовый Янкер», − возмущался итальянец.

Дело дошло до серии одиннадцатиметровых. В дуэли Кан – Канисарес победил голкипер «Баварии». Нервы Купера начали сдавать: «Опять мимо! Мы сделали все, чтобы победить, но проиграли. Опять проиграли! Это очень тяжелое поражение, и теперь наша задача – пережить его достойно».

В поисках долгожданного титула Купер отправился в Италию. Там его ждали руководители «Интера».

Сезон-2001/02 «Интер» начал так, будто хотел уже к апрелю застолбить за собой чемпионство. Но ближе к концу чемпионата «нерадзурри» начали резко сдавать, и к последнему туру их преимущество над «Ювентусом» сократилось до одного очка. Несмотря на это, чтобы завоевать скудетто, «Интер» должен был просто обыграть «Лацио». «Нерадзурри» здорово начали матч и дважды забили, но в самый нужный момент их подвела оборона. 2:4 − и «золото» невероятным образом поехало в Турин. На Купера свалилось невероятное давление.

«Мне не нравится футбол, в который мы играем. В нем нет места творчеству, а сам Купер смотрит на нас как на солдат. На предыгровой разминке мы можем пробежать три километра, из-за чего к концу сезона мы выдохлись. Я очень страдал при Купере и хотел немедленно покинуть «Интер», − это легендарный Роналдо дал скандальное интервью и ушел в мадридский «Реал». Купер так и не простил предательства бразильца. «Он атаковал меня, чтобы перейти в «Реал». Пусть это останется на его совести», − скажет тренер позднее.

Следующий сезон показал, что Роналдо говорил что-то близкое к истине. На этот раз «Интер» даже не вышел из группы ЛЧ, пропустив вперед «Арсенал» и московский «Локомотив». Команда играла все хуже, и в октябре 2003-го после бесславной ничьей с «Брешией» Купера убрали.

«После увольнения я не мог смотреть футбол – это причиняло мне боль. Затем я постепенно возвращался к любимой игре и в начале 2005-го понял, что соскучился по работе». На помощь Купера позвала родная «Мальорка».

Это была уже не тот бодрый клуб, что выходил в финал еврокубков. «Мальорка» изменилась до неузнаваемости: перед приходом Купера команда набрала одно очко из 15 возможных, замыкая таблицу Ла Лиги. Эктор до последнего вытягивал любимую команду со дна и в заключительном туре сохранил для «Мальорки» место в Примере. «Мальорка» для меня – рай. Здесь я чувствую себя любимым, меня поддерживают болельщики и руководство. Я мечтаю возродить «Мальорку» до того уровня, на котором мы находились несколько лет назад», − объяснял Купер.

Но жизнь снова все перевернула.

Сезон-2005/06 не задался с самого начала. Островитяне увязли на последнем месте и так и не поднялись с него при аргентинце. После очередного поражения Купер через слезы подал заявление об отставке, и руководство его подписало. После такого карьера Купера навсегда свернула в другую сторону.

Последующие провалы в «Бетисе» и «Парме» привели его к сборной Грузии. «Мне нужно немного времени, чтобы добавить команде сыгранности», − утверждал Купер. Но почти сразу аргентинец принимал странные решения, которые раздражали лидеров. «Он абсолютно не обращает внимания на игроков РФПЛ, – жаловался защитник «Рубина» Лаша Салуквадзе. − Купер не замечает ни меня, ни Амисулашвили с Асатиани, ни Гогуа с Муджири. Эктор не способен наладить дисциплину. Пусть лучше кого-нибудь из грузинских тренеров назначат». После провального цикла к ЧМ-2010, Купер был уволен и из сборной Грузии.

Последний вызов судьбе Эктор бросил в начале этого года. Купер возглавил сборную Египта и вывел ее в финал Кубка Африки. Первый тайм благодаря голу Мохамеда Эль-Ненни завершился победой Египта, но под конец камерунцы забили дважды и забрали трофей себе. Здраво анализировать поражения Купера уже никому не приходило в голову. Карма – и ничего с ней не поделаешь.

Седой и постаревший Купер отдышался после еще одного финала и вывел Египет на ЧМ-2018, где его команда поборется с Россией и Уругваем за выход из группы. Победить на турнире даже с Салахом в составе будет почти нереально, но сделать что–то яркое и красиво подсветить очень противоречивую карьеру можно. Для этого даже необязательно выходить в проклятый финал.