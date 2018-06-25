Капитан Мексики не может пить из общих бутылок и фотографироваться с командой. Все из-за санкций США

Что-что?

Что за история?

Издание «Нью-Йорк Таймс» опубликовало материал о запретах, которые наложены на капитана сборной Мексики Рафаэля Маркеса. Все это – санкции Министерства финансов США, которое подозревает игрока в связях с мексиканским наркокартелем. По информации американских властей, Маркес отмывал деньги от незаконной деятельности торговца наркотиками Рауля Флореса Эрнандеса. Футболист был частью сложной схемы, куда входили десятки различных предпринимателей и организаций – в их числе были благотворительный фонд и футбольная школа, которыми руководил Маркес.

Пока арестовывать его никто не собирается. Но на время расследования на Маркеса наложили санкции, которые запрещают любым представителям США вести с ним какие-либо дела.

Сам Маркес, конечно, все отрицает. Его адвокат Хосе Луис Нассар говорит, что мексиканец открыто сотрудничает с официальными лицами Америки для решения вопроса. Но на ЧМ-2018 Рафа все-таки приехал под действующим запретом.

Какие именно санкции?

В основном все они связаны с тем, что у ФИФА на чемпионате мира много спонсоров из числа американских компаний. Маркес не может никак публично взаимодействовать с брендами. Это проявляется так:

Маркес не пьет из фирменных бутылок, потому что они брендированы запрещенной для него компанией

Если команда фотографируется на фоне логотипа международного спонсора или участвует в какой-то рекламной акции, то Рафа просто уходит в сторону за пределы камеры.

На его тренировочной форме нет спонсора. У остальных (например, вот фото с тренировки Чичарито) – там Coca-Cola.

У Маркеса нет будут брать классическое послематчевое интервью. Или как минимум точно не станут делать это на фоне общего задника с изображением всех партнеров турнира – там слишком много логотипов, зарегистрированных в Америке.

Если отель или база, куда селится сборная Мексики, как-то связан с американскими компаниями, Маркес не должен там жить. Ему ищут апартаменты в другом месте. То же самое происходит, когда администраторы команды планируют перелет – надо учесть, чтобы игрок не сел на рейс американских авиалиний.

Маркес может прийти на пресс-конференцию? Да, но рядом не должно быть сотрудника ФИФА американского происхождения. И спонсоров на заднем фоне, конечно.

Еще ему не дадут приз лучшего игрока матча. Потому что эта награда забрендирована пивовареннной компанией Bud, а часть ее заводов находятся на территории США.



«Нью-Йорк Таймс» спросил мнение у юриста – эксперта по деятельности Казначейства США – Оливера Кришчика. Тот считает, что ФИФА и Федерация футбола Мексики действуют в отношении Маркеса слишком осторожно, потому что санкционные правила очень широко трактуются, и лишний раз лучше не рисковать: «Компании, которые нарушают правила, даже непреднамеренно, сталкиваются со штрафом до 1,5 млн долларов. Тогда как умышленные нарушение могут привести к штрафам до 10 млн долларов и тюремному сроку до 30 лет для физических лиц».

Маркес же до сих пор звезда?

Круче. Он легенда и рекордсмен. В Мексике Маркес – важный символ местного футбола и человек. который тащит страну больше 20 лет. Этот чемпионат мира для него – пятый в карьере. В мировой истории кроме него такое достижение есть только у двоих людей: немца Лотара Маттеуса и тоже мексиканца Антонио Карбахаля. Мы все помним Маркеса по семи годам в «Барселоне», когда та выигрывала все возможные трофеи за один сезон. Последний его клуб – «Атлас» из Гвадалахары, откуда он ушел как раз перед чемпионатом мира. После турнира эта долгая карьера закончится.

Один факт, который расскажет о мощи Рафы: в этом составе сборной есть игрок (Эдсон Альварес), который родился позже, чем Маркес сыграл свой первый матч за Мексику.