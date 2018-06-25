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    Капитан Мексики не может пить из общих бутылок и фотографироваться с командой. Все из-за санкций США


    4.1
    Голосов: 9
    25.06.2018 14:00
    Что-что?

    Что за история?

    Издание «Нью-Йорк Таймс» опубликовало материал о запретах, которые наложены на капитана сборной Мексики Рафаэля Маркеса. Все это – санкции Министерства финансов США, которое подозревает игрока в связях с мексиканским наркокартелем. По информации американских властей, Маркес отмывал деньги от незаконной деятельности торговца наркотиками Рауля Флореса Эрнандеса. Футболист был частью сложной схемы, куда входили десятки различных предпринимателей и организаций – в их числе были благотворительный фонд и футбольная школа, которыми руководил Маркес.

    Пока арестовывать его никто не собирается. Но на время расследования на Маркеса наложили санкции, которые запрещают любым представителям США вести с ним какие-либо дела.

    Сам Маркес, конечно, все отрицает. Его адвокат Хосе Луис Нассар говорит, что мексиканец открыто сотрудничает с официальными лицами Америки для решения вопроса. Но на ЧМ-2018 Рафа все-таки приехал под действующим запретом.

    Какие именно санкции?

    В основном все они связаны с тем, что у ФИФА на чемпионате мира много спонсоров из числа американских компаний. Маркес не может никак публично взаимодействовать с брендами. Это проявляется так:

    • Маркес не пьет из фирменных бутылок, потому что они брендированы запрещенной для него компанией
    • Если команда фотографируется на фоне логотипа международного спонсора или участвует в какой-то рекламной акции, то Рафа просто уходит в сторону за пределы камеры.
    • На его тренировочной форме нет спонсора. У остальных (например, вот фото с тренировки Чичарито) – там Coca-Cola.
    • У Маркеса нет будут брать классическое послематчевое интервью. Или как минимум точно не станут делать это на фоне общего задника с изображением всех партнеров турнира – там слишком много логотипов, зарегистрированных в Америке.
    • Если отель или база, куда селится сборная Мексики, как-то связан с американскими компаниями, Маркес не должен там жить. Ему ищут апартаменты в другом месте. То же самое происходит, когда администраторы команды планируют перелет – надо учесть, чтобы игрок не сел на рейс американских авиалиний.
    • Маркес может прийти на пресс-конференцию? Да, но рядом не должно быть сотрудника ФИФА американского происхождения. И спонсоров на заднем фоне, конечно.
    • Еще ему не дадут приз лучшего игрока матча. Потому что эта награда забрендирована пивовареннной компанией Bud, а часть ее заводов находятся на территории США.

    «Нью-Йорк Таймс» спросил мнение у юриста – эксперта по деятельности Казначейства США – Оливера Кришчика. Тот считает, что ФИФА и Федерация футбола Мексики действуют в отношении Маркеса слишком осторожно, потому что санкционные правила очень широко трактуются, и лишний раз лучше не рисковать: «Компании, которые нарушают правила, даже непреднамеренно, сталкиваются со штрафом до 1,5 млн долларов. Тогда как умышленные нарушение могут привести к штрафам до 10 млн долларов и тюремному сроку до 30 лет для физических лиц».

    Маркес же до сих пор звезда?

    Круче. Он легенда и рекордсмен. В Мексике Маркес – важный символ местного футбола и человек. который тащит страну больше 20 лет. Этот чемпионат мира для него – пятый в карьере. В мировой истории кроме него такое достижение есть только у двоих людей: немца Лотара Маттеуса и тоже мексиканца Антонио Карбахаля. Мы все помним Маркеса по семи годам в «Барселоне», когда та выигрывала все возможные трофеи за один сезон. Последний его клуб – «Атлас» из Гвадалахары, откуда он ушел как раз перед чемпионатом мира. После турнира эта долгая карьера закончится.

    Один факт, который расскажет о мощи Рафы: в этом составе сборной есть игрок (Эдсон Альварес), который родился позже, чем Маркес сыграл свой первый матч за Мексику.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.1 Голосов: 9
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 27 июня 2018, 18:09

      да положи ты на этих пендосов с прибором

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 27 июня 2018, 17:53

      Эта новость тут уже была. Ничего новее не нашлось?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +915

      спанчес 27 июня 2018, 17:40

      демократия - 30 лет за нарушение санкции

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +161

      sky-pa 27 июня 2018, 17:24

      Маркесу надо бы на футболке вместо фамилии разместить что-то типа: "Я готов послушать за вашу просьбу..."

      1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 27 июня 2018, 16:55

      это очередной раз подтверждает, что америка самая **....утая нация в мире

      1
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    • ...
      Рейтинг: +181

      oleg32ru 27 июня 2018, 16:52

      пендосы задолбали

      0
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      Рейтинг: +26

      zlatan24 23 июня 2018, 00:03

      Большего бреда и не слышал, если Мексика выйдет в плей-офф я бы на месте Маркеса в интервью же амер сми послал бы их куда подальше на весь свет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2564

      атеист 22 июня 2018, 11:02

      "Борцы за демократию" в деле...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +223

      АХ 21 июня 2018, 22:15

      Это проблема угнетения личности геополитиками. Нельзя этого позволять. Человек и его жизнь не должны быть побочным продуктом какой бы то ни было судебной системы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      spartakbentley 21 июня 2018, 17:25

      Если сборная Мексики займет призовые места на ЧМ 2018 или же далеко пройдет то Маркес приедет в американский отель, с американской проституткой, будет пить Bud, и делать селфи в футболке с надписью FUCK OF AMERICA и с логотипом Coca-Cola )))

      1
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