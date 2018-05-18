10 стыдных историй, которые произошли на стадионах России в этом сезоне

Избиение фанатов, ужасное поле и нечеловеческие очереди.

Фанаты «Зенита» против ОМОНа

В начале осени две тысячи зенитовских болельщиков отправились на выезд в Краснодар. Президент «быков» Сергей Галицкий сделал вход на гостевой сектор бесплатным, но задумка обернулась провалом – на стадион многие фанаты сине-бело-голубых так и не попали.

Представители ультрас-движения возмущались, пытались попасть на сектор через службу безопасности, и ОМОН применил силу. Во втором тайме вся гостевая трибуна в знак солидарности с товарищами покинула стадион. Перед этим там зажгли пронесенные файеры.

Кстати, в этом сезоне это далеко не первый случай, когда полиция конфликтует с зенитовцами. Так, еще в августе после матча со «Спартаком» в Москве фанатов начали избивать и положили на пол в подтрибунном помещении из-за пиротехники.

Домашние матчи «Амкара» не в Перми

В отношении «Амкара» в этом году принимались неоднозначные решения. Например, клуб при минусовой температуре проводил четвертьфинальный матч Кубка против «Авангарда», а через несколько дней команде запретили проводить матчи чемпионата дома. Совместная комиссия РФПЛ и РФС посчитала, что стадион «Звезда» не соответствует стандартам Премьер-лиги.

Эта новость вызвала куча недоумения. Болельщики скринили фотки с тренировок клуба, где поле было в приемлемом состоянии. Тем не менее, два домашних матча против «Арсенала» и «Локомотива» (который еще и сам оплатил все расходы) «Амкар» провел в Уфе и Москве соответственно. В первой игре на матч двух чужих середняков никто не пришел. Во втором «Амкар» выиграл и красиво оттенил главный факт: клуб отдал сопернику территорию и в обмен на бонусы провел домашний матч при чужой толпе.

«Амкар» не продажный. Он выживает как может

Давка на выходе из «Лужников»

Обновленные «Лужники» открылись осенью прошлого года матчем между сборными России и Аргентины. Наша команда сыграла невзрачно, но куда больше расстроили болельщиков события после встречи.

Те, кто досидели игру до конца, около часа добирались до метро в дикой давке. Полиция сначала направила толпу к «Фрунзенской», потом к «Спортивной» и «Парку Культуры». Когда организаторы поняли, что давка уже нереальная, то они просто заперли оставшихся болельщиков на стадионе. Людям простояли на холоде еще 40 минут прежде, чем они покинули «чашу».

«За полтора часа нас донесло до метро». Организация в «Лужниках» – стыдный провал

Избиение фанатов «Крыльев Советов» в Оренбурге

На 89-й минуте игры между «Оренбургом» и «Крыльями Советов» в туре ФНЛ фанат гостей зажег файер и бросил его на поле. Полиция тут же рванула в гостевой сектор, чтобы задержать виновного прямо там. Но в итоге утащила с собой около 20 человек.

После встречи сотрудники Росгвардии задержали самарских фанатов, приставили к стенке и показательно начали избивать. После этого инцидента клуб встал на сторону своих болельщиков и попросил всех очевидцев рассказать о ситуации.

Вот как описывает эпизод один из болельщиков Сергей Фролов в интервью «КП» Самара»: «После финального свистка все начали двигаться в сторону выхода, но выход закрыли, зашли 4 полицейских, из толпы начали кого-то вытаскивать. Болельщики, естественно, начали защищать, оттаскивая своего. Потом сразу же залетел ОМОН и начал лупасить кого попало дубинками. Некоторые пытались дать сдачи. Многих вытаскивали из толпы за сектор и били уже несопротивляющихся. После их увели в автозаках. С сектора начали выпускать по 2 человека. Подошла и моя очередь. На выходе меня задержали. Ударили дубинкой, скрутили и повели к автозаку, около него начали обыскивать, опять же ударили 3-4 раза – по затылку, почкам, ногам. Я потребовал объяснить происходящее, но в ответ меня ударили еще раз и загрузили в машину. После меня привели ещe 3 человека и их также били. Потом нас привезли в отдел, сказали, что задержали из-за взрыва петард. Допрашивали, а опустили в итоге спустя 6 часов всех кроме двоих, на которых завели дело».

В начале октября было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

Пиротехника на дерби

Декабрьское дерби «Спартак» − ЦСКА дважды останавливалось из-за недостойного поведения фанатов. Обе стороны пронесли кучу пиротехники. В конце первого тайма после гола своей команды не выдержали хозяева. Акинфеев пожаловался судье Николаеву на плохую видимость. Встречу остановили.

Во вторые 45 минут зажгли уже «армейцы». И снова остановка. Помимо плохой видимости на стадионе возникла еще и проблема с отсутствием свежего воздуха. В итоге матч доиграли, дым выветрился.

Отвратительная работа ЦСКА по продаже билетов

У болельщиков ЦСКА возникает много вопросов к руководству клуба. Например, людям непонятно, почему они должны отдавать 5 тысяч рублей за место на центральной трибуне, если нормально не работают камеры хранения, а, чтобы выйти со стадиона, нужно долго ждать. Но главный треш − в реализации билетов на дерби.

Началось все с домашней встречи против «Спартака». Ранее бронирование началось за 10 дней до матча. Первыми могли получить билеты представители фанатских движений и обладатели абонементов. Затем купить квитки дали людям, которые посетили последние две «домашки» ЦСКА. Само собой, остальным билетов по приемлемым ценам не осталось. Людям пришлось брать дорогие билеты, и делать это в кассах стадиона, потому что с онлайн-бронированием возникли проблемы.

Похожая ситуация возникла и в декабре, когда болельщиков отправили покупать билет на гостевую трибуну «Открытие Арены» к кассам «армейского» стадиона. Все как в «совке»: никаких онлайн-покупок, только два билета на руки, приобретение только за наличные и очереди с 6 утра.

На дерби опять плохо относились к зрителям. Так нельзя

Лысый газон в Казани

В марте «Рубин» принимал дома «Спартак». Проблемы с газоном регулярно возникали у клуба еще на «Центральном», но сотрудники клуба не справляются с полем и на новой арене.

Вместо всех описаний − кадр с трансляции. Особое внимание на единственный оазис в левом нижнем углу.

Морозный футбол в Хабаровске

Дважды за ноябрь на Дальний Восток к СКА приезжали ЦСКА и «Локомотив». В первом случае команды сыграли при -15˚, в другом – при -12˚.

Условия вписались в регламент РФПЛ. Спасло хабаровчан еще и достойное состояние газона. Болельщики же, которые только наполовину заполнили стадион в обеих играх, грелись как могли. Спасибо, хоть клуб организовал полевую кухню для всех желающих. Но надо понимать, что помимо минусовой температуры существует еще и другая проблема – ветер с реки. В общем-то, неудивительно, если после матчей многие болельщики заболели и слегли с температурой.

ЦСКА в Хабаровске сыграл при минус 17. Это вообще нормально?

text Публикация от text (@andrey_bodrov_) 27 Ноя 2017 в 12:15 PST

Мяч-невидимка в Воронеже

Мы видели всякое. Например, как регулярно не чистят стадионы от снега. Но то, что произошло в марте в Воронеже, не поддается объяснению. В тот день был лютый мороз и снегопад. Команды вышли играть оранжевым мячом, но это не помогло ни игрокам, ни болельщикам.

Вы только посмотрите на момент с голом – мяча в принципе не видно, а футболисты дезориентированы в пространстве. В итоге матч доиграли, а этот гол «Балтики» так и оказался единственным в этой встрече.

Расизм в адрес Гилерме

У фанатов «Спартака» особое отношение к голкиперу «Локомотива» Гилерме. Красно-белые оскорбляли футболиста сначала тем летом на Суперкубке, а через полгода выкрикивали расистские кричалки в адрес бразильского россиянина в 21 туре РФПЛ.

Футболист на провокации никак не среагировал, а клуб оштрафован за эти инциденты на общую сумму в 600 тысяч рублей.