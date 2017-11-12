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    • «За полтора часа нас донесло до метро». Организация в «Лужниках» – стыдный провал

    «За полтора часа нас донесло до метро». Организация в «Лужниках» – стыдный провал


    3.5
    Голосов: 6
    12.11.2017 10:15
    Заторы и давка испортили впечатление о матче.

    Сборная России с минимальным счетом проиграла Аргентине, но болельщики все равно получили удовольствие. Дружеская атмосфера матча раскрыла нового Лионеля Месси. В перерыве он даже обменялся футболками с Денисом Глушаковым, а все аргентинцы удивлялись заполненным трибунам. «Лужники» принимали товарищескую игру, хотя атмосфера была лучше многих официальных. После финального свистка испортилось все впечатление.

    Полицейские кордоны и автозаки создавали лишние заторы на улицах. Вышедшие со стадиона люди не могли втиснуться в метро, поэтому бродили пешком между станциями. Остальных закрыли на трибунах и не выпускали после окончания матча минимум 40 минут. В общей сложности многие болельщики потратили на отъезд домой около двух часов. Если подобное произойдет на матчах чемпионата мира, Россию ждет сокрушительная критика.

    Виталий Мутко извинился и пообещал изучить сообщения людей в социальных сетях.

    Департамент транспорта Москвы хорошо оценил работу всех служб.

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    Публикация от Maxim Trankov (@xam_trankov)

    text

    Публикация от Дмитрий Рыбаков (@dimosreed)

    text

    Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry)

    text

    Публикация от Evgeny Kustov (@ekustov)

    text

    Публикация от Александр Игнатов (@alexander_ignatov)

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 3.5 Голосов: 6
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    Комментарии (19)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    mihail1980
    1510476055
    как всегда главное открыть стадион а потом что будет.не достатки потом уберем
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    КЁРТИС
    1510476329
    Зато до матча в СМИ кричали, что время выхода из стадиона сократилось аж до 7 минут. ps: сори, fadda уже написал)
    Ответить
    alex1951
    1510477930
    Надо было устроиться на диванчике с пивасиком: И тепло ,и видишь и слышишь больше и уж ,конечно ,никаго метро! А теперь только успевай про косяки читать.... Люди неврастеники - им плохо даже тогда,когда им хорошо.... ps Счет ,если не 0-5 ,как с Ямайкой ,это уже успех)))))
    Ответить
    Pablo845
    1510481276
    А что Вы хотите-это Россия!
    Ответить
    vick-north-west
    1510483630
    Ничего удивительного, в 80-х - 90-х так же из Лужников и выпускали, несмотря на трагедию Спартак - Харлем, продолжали считать, что только узкий коридор с конной милицией до м. Спортивная делает проход людей безопасным от драк и столкновений, т.к. в любом месте этот ручей можно перекрыть и ждать, пока конфликт успокоится. Причем выход с трибун до метро занимал около часа в любом случае - и если на матче было 50 000, и если 10-12 тысяч - тогда проходы делали уже и выходов с трибун открывали меньше, а "верхний ярус выходит последним" - традиция 80-х, все так, ничего не перестроили.
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    Garrincha58
    1510489216
    мы не футбольная страна и никогда ей не станем ЧМ пройдет и будут Лужники как всегда пустовать и концерты принимать а футбола там не будет вот увидите он просто никому не будет нужен а если и будут редкие матчи то заполняться будет не больше чем на половину а может и того меньше
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    _Kesh_Suntar_
    1510489277
    Главное безопасность! **** мычите! Если там взорвут.......,
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    Leon_ARS
    1510494041
    Большинство комментариев под этой статьёй написано с ненавистью к стране, это что: с хохляндии пишут, гастарбайтеры оттуда же, или наши "ксюши"?
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    Артурка32
    1510553690
    Равняйтесь под арену Санкт-Петербург! Там все продумано) За 9-10 минут 54000 выходят
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    KalterJax
    1510560411
    Я конечно ждал аншлаг, но не заполненную под завязку арену! Парадокс, но именно болельщики создали футбольный праздник, а не футболисты! только футболисты сели в свои комфортабельные автобусы и забыли что было на поле! а к людям на трибунах отнеслись как к скоту! Мы то русские, мы всё вытерпим! но на ЧМ приедут люди со всего мира и что они увидят, а увидят как раз то, что обычно видят по телевизору, когда упоминают Россию! и вот за это обидно
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