«За полтора часа нас донесло до метро». Организация в «Лужниках» – стыдный провал

Заторы и давка испортили впечатление о матче.

Сборная России с минимальным счетом проиграла Аргентине, но болельщики все равно получили удовольствие. Дружеская атмосфера матча раскрыла нового Лионеля Месси. В перерыве он даже обменялся футболками с Денисом Глушаковым, а все аргентинцы удивлялись заполненным трибунам. «Лужники» принимали товарищескую игру, хотя атмосфера была лучше многих официальных. После финального свистка испортилось все впечатление.

Полицейские кордоны и автозаки создавали лишние заторы на улицах. Вышедшие со стадиона люди не могли втиснуться в метро, поэтому бродили пешком между станциями. Остальных закрыли на трибунах и не выпускали после окончания матча минимум 40 минут. В общей сложности многие болельщики потратили на отъезд домой около двух часов. Если подобное произойдет на матчах чемпионата мира, Россию ждет сокрушительная критика.

Виталий Мутко извинился и пообещал изучить сообщения людей в социальных сетях.

twit text — ZhuraWell (@TimZhur) 11 ноября 2017 г.

twit text — Георгий Черданцев (@cherdantsev) 11 ноября 2017 г.

twit text — Александр Боярский (@boyarskiy17) 11 ноября 2017 г.

twit text — Denis Karazeev (@karazeev) 12 ноября 2017 г.

twit text — Olechka Batan (@OlechkaBatan) 11 ноября 2017 г.

twit text — Kostya Ustenko (@kosustenko16) 11 ноября 2017 г.

Департамент транспорта Москвы хорошо оценил работу всех служб.

twit text — Московский транспорт (@DtRoad) 11 ноября 2017 г.

text Публикация от Maxim Trankov (@xam_trankov) Ноя 11 2017 в 10:00 PST

text Публикация от Дмитрий Рыбаков (@dimosreed) Ноя 11 2017 в 9:16 PST

text Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) Ноя 11 2017 в 7:21 PST

text Публикация от Evgeny Kustov (@ekustov) Ноя 11 2017 в 7:31 PST