«За полтора часа нас донесло до метро». Организация в «Лужниках» – стыдный провал

Сборная России с минимальным счетом проиграла Аргентине, но болельщики все равно получили удовольствие. Дружеская атмосфера матча раскрыла нового Лионеля Месси. В перерыве он даже обменялся футболками с Денисом Глушаковым, а все аргентинцы удивлялись заполненным трибунам. «Лужники» принимали товарищескую игру, хотя атмосфера была лучше многих официальных. После финального свистка испортилось все впечатление.

Полицейские кордоны и автозаки создавали лишние заторы на улицах. Вышедшие со стадиона люди не могли втиснуться в метро, поэтому бродили пешком между станциями. Остальных закрыли на трибунах и не выпускали после окончания матча минимум 40 минут. В общей сложности многие болельщики потратили на отъезд домой около двух часов. Если подобное произойдет на матчах чемпионата мира, Россию ждет сокрушительная критика.

Виталий Мутко извинился и пообещал изучить сообщения людей в социальных сетях.

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Департамент транспорта Москвы хорошо оценил работу всех служб.

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