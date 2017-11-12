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  • «За полтора часа нас донесло до метро». Организация в «Лужниках» – стыдный провал

«За полтора часа нас донесло до метро». Организация в «Лужниках» – стыдный провал

Сборная России с минимальным счетом проиграла Аргентине, но болельщики все равно получили удовольствие. Дружеская атмосфера матча раскрыла нового Лионеля Месси. В перерыве он даже обменялся футболками с Денисом Глушаковым, а все аргентинцы удивлялись заполненным трибунам. «Лужники» принимали товарищескую игру, хотя атмосфера была лучше многих официальных. После финального свистка испортилось все впечатление.

Полицейские кордоны и автозаки создавали лишние заторы на улицах. Вышедшие со стадиона люди не могли втиснуться в метро, поэтому бродили пешком между станциями. Остальных закрыли на трибунах и не выпускали после окончания матча минимум 40 минут. В общей сложности многие болельщики потратили на отъезд домой около двух часов. Если подобное произойдет на матчах чемпионата мира, Россию ждет сокрушительная критика.

Виталий Мутко извинился и пообещал изучить сообщения людей в социальных сетях.

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Департамент транспорта Москвы хорошо оценил работу всех служб.

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Комментарии (19)
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vladik12
1510471264
Да, хорошо, что подняли эту тему. Об этом Средневековье необходимо говорить.
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fadda
1510471447
Зато этот пропагандон с Первого весь матч расхваливал,что Лужники едва ли не самый лучший стадион в мире по всем показателям.Мол за 7 минут можно со стадиона выйти.Вот люди.Лишь бы лизнуть покрепче начальству,выслужиться для дальнейшей работы...
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mihail1980
1510476055
как всегда главное открыть стадион а потом что будет.не достатки потом уберем
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КЁРТИС
1510476329
Зато до матча в СМИ кричали, что время выхода из стадиона сократилось аж до 7 минут. ps: сори, fadda уже написал)
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alex1951
1510477930
Надо было устроиться на диванчике с пивасиком: И тепло ,и видишь и слышишь больше и уж ,конечно ,никаго метро! А теперь только успевай про косяки читать.... Люди неврастеники - им плохо даже тогда,когда им хорошо.... ps Счет ,если не 0-5 ,как с Ямайкой ,это уже успех)))))
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Pablo845
1510481276
А что Вы хотите-это Россия!
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vick-north-west
1510483630
Ничего удивительного, в 80-х - 90-х так же из Лужников и выпускали, несмотря на трагедию Спартак - Харлем, продолжали считать, что только узкий коридор с конной милицией до м. Спортивная делает проход людей безопасным от драк и столкновений, т.к. в любом месте этот ручей можно перекрыть и ждать, пока конфликт успокоится. Причем выход с трибун до метро занимал около часа в любом случае - и если на матче было 50 000, и если 10-12 тысяч - тогда проходы делали уже и выходов с трибун открывали меньше, а "верхний ярус выходит последним" - традиция 80-х, все так, ничего не перестроили.
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Garrincha58
1510489216
мы не футбольная страна и никогда ей не станем ЧМ пройдет и будут Лужники как всегда пустовать и концерты принимать а футбола там не будет вот увидите он просто никому не будет нужен а если и будут редкие матчи то заполняться будет не больше чем на половину а может и того меньше
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_Kesh_Suntar_
1510489277
Главное безопасность! **** мычите! Если там взорвут.......,
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Leon_ARS
1510494041
Большинство комментариев под этой статьёй написано с ненавистью к стране, это что: с хохляндии пишут, гастарбайтеры оттуда же, или наши "ксюши"?
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