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    На дерби опять плохо относились к зрителям. Так нельзя


    5
    Голосов: 2
    11.12.2017 08:00
    Болельщики ЦСКА отстояли длинную очередь за билетами, а на футбол попали только к перерыву.

    Изначально «Спартак» выделил ЦСКА на дерби 4200 билетов на гостевой сектор. Руководство красно-синих не распространило их через интернет – никаких онлайн-продаж организовано не было. Билеты продавались на «ВЭБ-Арене» в среду с 10 утра и только владельцам абонементов, а также по специальным картам болельщиков. В конечном итоге, фанаты ЦСКА занимали очередь с двух часов ночи (фактически сразу после окончания игры «МЮ» – ЦСКА). Продавались по два билета в одни руки и только за наличные.

    Как объяснил Sports.ru один из фанатов ЦСКА, клуб не продавал билеты онлайн из-за соображений безопасности и попытки снизить риск попадания билетов в руки спекулянтов. Примерно 100 человек, прибывших к кассам стадиона, остались без квитков.

    Выдержать очереди и достать билет – это лишь половина задачи. Не всем фанатам ЦСКА удалось попасть на гостевой сектор вовремя. В середине первого тайма немалая часть болельщиков все еще оставалась за пределами арены. В конечном итоге, многие попали на трибуну лишь под занавес первого тайма.

    Фанатская тема всплывала наружу в матче дважды. Судья Николаев два раза останавливал матч из-за задымления – на пару минут из-за спартаковских болельщиков и на пять – из-за армейских, причем команды даже ушли в подтрибунное помещение. Дымом заволокло все поле, но он быстро развеялся, и игра была возобновлена.

    После матча повторилась история про работу с фанатами. Возмущение кошмарной ситуацией с оттоком болельщиков с «Лужников» после матча Россия – Аргентина никак не повлияло. Фанаты ЦСКА лишь спустя примерно полтора (!) часа покинули «Открытие-Арену».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ, YouTube
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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    Комментарии10
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      Рейтинг: 0

      cky3k 12 декабря 2017, 19:43

      Сколько для гостей билеты стоили пацаны?!?!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 11 декабря 2017, 20:54

      УРА!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1496

      GM 11 декабря 2017, 15:04

      Мясная организация - долго, муторно, бестолково.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 11 декабря 2017, 12:33

      Смотрите по ТВ и все ок. будет.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +291

      Bronholm 11 декабря 2017, 11:48

      Если на то пошло, то у всех гостевых фанов всегда проблемы со входом на стадион Спартака. Запускать начинают поздно, пропускают медленно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +41

      artem303 11 декабря 2017, 11:23

      это очень не хорошо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70700

      insider_retro 11 декабря 2017, 11:12

      Вроде, всё делается для безопасности и в угоду стандартным правилам, но у нас получается всегда в ущерб людям и через ж..у...(((

      4
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 11 декабря 2017, 11:00

      Когда на иподроме в темноте держали болел Спартака, кони говорили все норм! Ну раз вам норм то и подождете )))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7943

      FanatSerj 11 декабря 2017, 10:58

      Такое впечатление что твитерасты в первый раз пришли на большой футбол, причем сравнивают и новый стадион Лужники где сборная играла с дерби клубов, мягкое с теплым.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1713

      volfrik 11 декабря 2017, 08:43

      перед приезжими болелами выёживаемся, а своих ни во что не ставим, потом на посещаемость жалуются

      9
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