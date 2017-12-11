На дерби опять плохо относились к зрителям. Так нельзя

Болельщики ЦСКА отстояли длинную очередь за билетами, а на футбол попали только к перерыву.

Изначально «Спартак» выделил ЦСКА на дерби 4200 билетов на гостевой сектор. Руководство красно-синих не распространило их через интернет – никаких онлайн-продаж организовано не было. Билеты продавались на «ВЭБ-Арене» в среду с 10 утра и только владельцам абонементов, а также по специальным картам болельщиков. В конечном итоге, фанаты ЦСКА занимали очередь с двух часов ночи (фактически сразу после окончания игры «МЮ» – ЦСКА). Продавались по два билета в одни руки и только за наличные.

Как объяснил Sports.ru один из фанатов ЦСКА, клуб не продавал билеты онлайн из-за соображений безопасности и попытки снизить риск попадания билетов в руки спекулянтов. Примерно 100 человек, прибывших к кассам стадиона, остались без квитков.

Выдержать очереди и достать билет – это лишь половина задачи. Не всем фанатам ЦСКА удалось попасть на гостевой сектор вовремя. В середине первого тайма немалая часть болельщиков все еще оставалась за пределами арены. В конечном итоге, многие попали на трибуну лишь под занавес первого тайма.

twit text — Фанаты ЦСКА RBWorld (@RBWorldorg) 10 декабря 2017 г.

twit text — Спорт-Экспресс (@sportexpress) 10 декабря 2017 г.

Фанатская тема всплывала наружу в матче дважды. Судья Николаев два раза останавливал матч из-за задымления – на пару минут из-за спартаковских болельщиков и на пять – из-за армейских, причем команды даже ушли в подтрибунное помещение. Дымом заволокло все поле, но он быстро развеялся, и игра была возобновлена.

После матча повторилась история про работу с фанатами. Возмущение кошмарной ситуацией с оттоком болельщиков с «Лужников» после матча Россия – Аргентина никак не повлияло. Фанаты ЦСКА лишь спустя примерно полтора (!) часа покинули «Открытие-Арену».

twit text — Василий Конов (41+) (@VasilyKonov) 10 декабря 2017 г.