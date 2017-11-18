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    • ЦСКА в Хабаровске сыграл при минус 17. Это вообще нормально?

    ЦСКА в Хабаровске сыграл при минус 17. Это вообще нормально?


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    Голосов: 5
    18.11.2017 13:55
    В жуткий холод было забито шесть голов. Но без жертв не обошлось.

    Что происходит

    Пока многие из нас отсыпались после трудовой недели, в Хабаровске готовились к экстремальному матчу в РФПЛ. ЦСКА после длительного перелета на Восток вынужден был провести игру чемпионата против «СКА-Хабаровска» при минус 17. Хозяева заверили еще за пару дней, что с полем все в порядке.

    Болельщиков зазывали всеми возможными способами.

    А полю, как оказалось, было совсем не холодно.

    Врач сборной России Эдуард Безуглов в интервью «СЭ» рассказал, чем грозит футболистам игра при таком жутком холоде: «Общее переохлаждение может привести к развитию и бронхита, и пневмонии. Особенно на фоне имеющегося переутомления, а в конце года оно в той или иной степени есть у всех сборников. Игра при минус 15-20 градусов – это уже не футбол, а другой вид спорта».

    Глава судейского департамента РФС Андрей Будогосский ничего страшного не видит. «Ситуация абсолютно нормальная с точки зрения правил игры, норм ФИФА и УЕФА, учитывая и условия проведения матча при минусовой температуре. Никаких тревог о том, что матч не может быть проведен, нет. Погода имеет свои особенности, но футбольный бог повернется к нам лицом, и матч проведем в соответствии со всеми правилами и нормативными документами».

    Футбольный бог лицом, конечно, повернулся. Но смотреть на 22 продрогших футболистов и синих от холода тренеров и запасных (не говоря уже о несчастных болельщиках) было холодно даже у экрана телевизора.

    Но фанатам все нипочем.

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    Публикация от Ринат Мустафин (@rinatius99)

    text

    Публикация от romkaaa_povar (@romkaaa_povar)

    text

    Публикация от ФК "АВРОРА" (@avrora_fc)

    text

    Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Ruslan Zhazybaev (@zhazybaev)

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    Публикация от Я есть Беовульф (@hateorange1880)

    Ну а поле и правда смотрелось издалека вполне прилично

    text

    Публикация от Gurov_Anatoliq_Official (@gurov_anatoliq_official)

    Была и жертва этого ужаса

    Без жертв не обошлось. В первом тайме Алексей Березуцкий получил травму и был вынужден покинуть поле на носилках. Защитник ЦСКА неудачно упал, а уж на холоде такие повреждения вдвойне опасны. Березуцкого заменил Миланов.

    Что было в прошлом году

    Чуть теплее было в Томске, куда приезжал лидер чемпионата – «Спартак». Команды сыграли при минус 13. Красно-белые жаловаться не стали, а спокойно победили благодаря красивому голу Фернандо. Позже должен был сыграть в гостях против «Томи» и «Локомотив», но игру перенесли … в Москву. Там «Локо» и отгрузил сопернику шесть голов.

    Минус 17 – не предел

    Рекорд пока удерживает матч сезона-93 в Екатеринбурге, где «Уралмаш» принимал КАМАЗ. Он состоялся аж при минус 24 градусах, за игрой наблюдали 3000 болельщиков. Голов, кстати, было сразу пять – хозяева разгромили соперника со счетом 4:1.

    Чем закончилось сегодня

    Виктор Гончаренко поместил Вернблума едва ли не на одну линию с нападающим Витиньо, что в итоге принесло ЦСКА три очка в холодном Хабаровске. В начале и в конце матча команды обменялись голами, но победный гол забили все же гости, а центрфорвард Вернблум оформил дубль. Окончательный счет 2:4 установил Витиньо. Итого: минус 17, но шесть голов, четыре из которых забили игроки средней линии. Даже 14 лет назад результативность была меньше.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер ЦСКА
    Рейтинг: 2 Голосов: 5
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    Комментарии (40)
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    Red-Green_fan
    1511061087
    Я понять не могу, -17 это холодно что ли?
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    android-uz
    1511066381
    ой, мороз-мороз... )))
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    alex1951
    1511067952
    В такое ,вот,время нужно ЧМ проводить,поставить всех в равные условия,раз -25С, так всем и везде -25С.....Бывают же природные аномалии ,когда в Сочах бах ....в июле снег и мороз... Вот тогда и поговорим ,кто и какое место в рейтинге занимает)))))))))..
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    mihail1980
    1511073394
    раньше играли при любой погоде и не ныли.а сейчас не футболисты а бабы какие-то при таких зарплатах
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    giluxa1963
    1511077621
    играть в такой мороз это перебор в таких регионах должны быть закрытые арены или не ставить домашние матчи этим командам на этот период
    Ответить
    alex1951
    1511093157
    И тем не менее , победил ЦСКА,а не ,,морозоустойчивый,, СКА.... И в шутку..надо такую же погоду в Москве подогнать к игре с Бенфикой, ....и делать ничего не надо ,правда крышу на ремонт заранее поставить))))))
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    nemolod
    1511109006
    Такие матчи при очень морозной погоде будут до тех пор,пока на стадионе по-настоящему не произойдет то,о чем говорят врачи и тренеры команд,но еще кому-то может стать плохо из-за спазма сосудов,а пока РФС испытывают судьбу!
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    Чуни Муни
    1511115591
    Стадионы нужно хорошие строить, для команд и их болельщиков.
    Ответить
    victosha
    1511162707
    Бардак.
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    ARTHUR19
    1511164223
    Как говорится, все играют в равных условиях. Побеждает всегда более приспособленный.
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