ЦСКА в Хабаровске сыграл при минус 17. Это вообще нормально?

Что происходит

Пока многие из нас отсыпались после трудовой недели, в Хабаровске готовились к экстремальному матчу в РФПЛ. ЦСКА после длительного перелета на Восток вынужден был провести игру чемпионата против «СКА-Хабаровска» при минус 17. Хозяева заверили еще за пару дней, что с полем все в порядке.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Болельщиков зазывали всеми возможными способами.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

А полю, как оказалось, было совсем не холодно.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Врач сборной России Эдуард Безуглов в интервью «СЭ» рассказал, чем грозит футболистам игра при таком жутком холоде: «Общее переохлаждение может привести к развитию и бронхита, и пневмонии. Особенно на фоне имеющегося переутомления, а в конце года оно в той или иной степени есть у всех сборников. Игра при минус 15-20 градусов – это уже не футбол, а другой вид спорта».

Глава судейского департамента РФС Андрей Будогосский ничего страшного не видит. «Ситуация абсолютно нормальная с точки зрения правил игры, норм ФИФА и УЕФА, учитывая и условия проведения матча при минусовой температуре. Никаких тревог о том, что матч не может быть проведен, нет. Погода имеет свои особенности, но футбольный бог повернется к нам лицом, и матч проведем в соответствии со всеми правилами и нормативными документами».

Футбольный бог лицом, конечно, повернулся. Но смотреть на 22 продрогших футболистов и синих от холода тренеров и запасных (не говоря уже о несчастных болельщиках) было холодно даже у экрана телевизора.

Но фанатам все нипочем.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

text Публикация от romkaaa_povar (@romkaaa_povar) Ноя 18 2017 в 6:06 PST

text Публикация от ФК "АВРОРА" (@avrora_fc) Ноя 18 2017 в 5:19 PST

text Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Ruslan Zhazybaev (@zhazybaev) Ноя 18 2017 в 5:05 PST

text Публикация от Я есть Беовульф (@hateorange1880) Ноя 18 2017 в 3:56 PST

Ну а поле и правда смотрелось издалека вполне прилично

text Публикация от Gurov_Anatoliq_Official (@gurov_anatoliq_official) Ноя 18 2017 в 1:14 PST

Была и жертва этого ужаса

Без жертв не обошлось. В первом тайме Алексей Березуцкий получил травму и был вынужден покинуть поле на носилках. Защитник ЦСКА неудачно упал, а уж на холоде такие повреждения вдвойне опасны. Березуцкого заменил Миланов.

Что было в прошлом году

Чуть теплее было в Томске, куда приезжал лидер чемпионата – «Спартак». Команды сыграли при минус 13. Красно-белые жаловаться не стали, а спокойно победили благодаря красивому голу Фернандо. Позже должен был сыграть в гостях против «Томи» и «Локомотив», но игру перенесли … в Москву. Там «Локо» и отгрузил сопернику шесть голов.

Минус 17 – не предел

Рекорд пока удерживает матч сезона-93 в Екатеринбурге, где «Уралмаш» принимал КАМАЗ. Он состоялся аж при минус 24 градусах, за игрой наблюдали 3000 болельщиков. Голов, кстати, было сразу пять – хозяева разгромили соперника со счетом 4:1.

Чем закончилось сегодня

Виктор Гончаренко поместил Вернблума едва ли не на одну линию с нападающим Витиньо, что в итоге принесло ЦСКА три очка в холодном Хабаровске. В начале и в конце матча команды обменялись голами, но победный гол забили все же гости, а центрфорвард Вернблум оформил дубль. Окончательный счет 2:4 установил Витиньо. Итого: минус 17, но шесть голов, четыре из которых забили игроки средней линии. Даже 14 лет назад результативность была меньше.

[poll id=1481]