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  • ЦСКА в Хабаровске сыграл при минус 17. Это вообще нормально?

ЦСКА в Хабаровске сыграл при минус 17. Это вообще нормально?

Что происходит

Пока многие из нас отсыпались после трудовой недели, в Хабаровске готовились к экстремальному матчу в РФПЛ. ЦСКА после длительного перелета на Восток вынужден был провести игру чемпионата против «СКА-Хабаровска» при минус 17. Хозяева заверили еще за пару дней, что с полем все в порядке.

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Болельщиков зазывали всеми возможными способами.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

А полю, как оказалось, было совсем не холодно.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Врач сборной России Эдуард Безуглов в интервью «СЭ» рассказал, чем грозит футболистам игра при таком жутком холоде: «Общее переохлаждение может привести к развитию и бронхита, и пневмонии. Особенно на фоне имеющегося переутомления, а в конце года оно в той или иной степени есть у всех сборников. Игра при минус 15-20 градусов – это уже не футбол, а другой вид спорта».

Глава судейского департамента РФС Андрей Будогосский ничего страшного не видит. «Ситуация абсолютно нормальная с точки зрения правил игры, норм ФИФА и УЕФА, учитывая и условия проведения матча при минусовой температуре. Никаких тревог о том, что матч не может быть проведен, нет. Погода имеет свои особенности, но футбольный бог повернется к нам лицом, и матч проведем в соответствии со всеми правилами и нормативными документами».

Футбольный бог лицом, конечно, повернулся. Но смотреть на 22 продрогших футболистов и синих от холода тренеров и запасных (не говоря уже о несчастных болельщиках) было холодно даже у экрана телевизора.

Но фанатам все нипочем.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Публикация от romkaaa_povar (@romkaaa_povar)

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Публикация от ФК "АВРОРА" (@avrora_fc)

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Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Ruslan Zhazybaev (@zhazybaev)

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Публикация от Я есть Беовульф (@hateorange1880)

Ну а поле и правда смотрелось издалека вполне прилично

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Публикация от Gurov_Anatoliq_Official (@gurov_anatoliq_official)

Была и жертва этого ужаса

Без жертв не обошлось. В первом тайме Алексей Березуцкий получил травму и был вынужден покинуть поле на носилках. Защитник ЦСКА неудачно упал, а уж на холоде такие повреждения вдвойне опасны. Березуцкого заменил Миланов.

Что было в прошлом году

Чуть теплее было в Томске, куда приезжал лидер чемпионата – «Спартак». Команды сыграли при минус 13. Красно-белые жаловаться не стали, а спокойно победили благодаря красивому голу Фернандо. Позже должен был сыграть в гостях против «Томи» и «Локомотив», но игру перенесли … в Москву. Там «Локо» и отгрузил сопернику шесть голов.

Минус 17 – не предел

Рекорд пока удерживает матч сезона-93 в Екатеринбурге, где «Уралмаш» принимал КАМАЗ. Он состоялся аж при минус 24 градусах, за игрой наблюдали 3000 болельщиков. Голов, кстати, было сразу пять – хозяева разгромили соперника со счетом 4:1.

Чем закончилось сегодня

Виктор Гончаренко поместил Вернблума едва ли не на одну линию с нападающим Витиньо, что в итоге принесло ЦСКА три очка в холодном Хабаровске. В начале и в конце матча команды обменялись голами, но победный гол забили все же гости, а центрфорвард Вернблум оформил дубль. Окончательный счет 2:4 установил Витиньо. Итого: минус 17, но шесть голов, четыре из которых забили игроки средней линии. Даже 14 лет назад результативность была меньше.

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Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА СКА-Хабаровск Вернблум Понтус
Комментарии (40)
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WhiteEgon
1511003564
В такую погоду игроки бегали по полю, чтобы не замерзнуть. В итоге 6 мячей забили.
Значит нашим командам нужно зимой на северах в футбол играть. Только мороз их заставляет бегать )))
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BorisoW
1511003735
Интересно,а почему Мутко позагорать не приехал?
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cska-62
1511004481
Да, Мутко на трибунах не хватало... А одних трусах!
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serppion
1511009144
В самые суровые времена при -55 на Колыме актировали дни, заключенным можно было не выходить на работу. А что сейчас? Кого при такой температуре мы хотим видеть на трибунах? Во что на морозе собираются играть футболисты? Руководители футбола, вы совсем офигели? Гнать Мутка!
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multiscan
1511010307
Сами навязали систему "осень-весна", а теперь ноют.
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Князев
1511010761
Не тупите - играйте в пюсе. Или переходите на летний чемпионат.
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guron88
1511011096
Есть летние виды спорта, есть зимние. Футбол - летний вид спорта. От слова "Лето". Это значит, в этот вид спорта, придумали играть преимущественно летом. Удивляюсь, как это ещё "Спортивная Федерация по Гребле на открытой воде" не перенесла свои соревнования на январь месяц в Красноярск на речку Енисей !
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mihail1980
1511073394
раньше играли при любой погоде и не ныли.а сейчас не футболисты а бабы какие-то при таких зарплатах
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giluxa1963
1511077621
играть в такой мороз это перебор в таких регионах должны быть закрытые арены или не ставить домашние матчи этим командам на этот период
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alex1951
1511093157
И тем не менее , победил ЦСКА,а не ,,морозоустойчивый,, СКА.... И в шутку..надо такую же погоду в Москве подогнать к игре с Бенфикой, ....и делать ничего не надо ,правда крышу на ремонт заранее поставить))))))
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