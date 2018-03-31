«Амкар» не продажный. Он выживает как может

Автор из Перми защищает любимый клуб.

Новый тур чемпионата России откроют «Амкар» и «Локомотив». Ничего примечательного в этой игре нет. Кроме одного: пермяки, для которых матч будет домашним, проведут его на «РЖД-Арене».

Информация о переносе встречи из Перми в Москву появилась 22 марта и тут же стала главной темой для обсуждения в российском футболе. Реакция большинства людей была одинаковой: «Амкар» обвиняли в продажности, «Локо» – в нечестной игре. Например, Василий Уткин назвал «Амкар» позором РФПЛ: «На роль базового клуба сборной подходит «Амкар». Команда есть, а клуба нет. Они разъезжают по всей России и играют на разных стадионах, кроме Перми. Будут гастролировать в Москве, Питере, Казани... Это проституция и позор».

Все ли так однозначно? «Амкар» действительно продался?

Для начала. Клуб не отказывался выступать на домашнем стадионе, ему запретили это делать из-за отсутствия на газоне синтетической крошки. Так ли важна эта крошка? Не знаю. Но в «Амкаре» уже заявили, что будут перестилать газон летом, подчеркнув при этом, что поле на «Звезде» в данный момент находится в идеальном состоянии. Про недостаток крошки ничего не сообщили.

Ходят слухи, что запрет может быть связан с прошлыми выборами президента РФС, когда Гаджи Гаджиев, возглавлявший тогда «Амкар», отдал свой голос за другого, непобедившего кандидата. Какой бы ни была причина, ясно одно – проводить игру с «Локомотивом» в Перми запрещено руководителями российского футбола.

После запрета появилась информация, что «Амкар» хочет провести два домашних матча в Хабаровске, устроив себе в дальневосточном городе трехнедельный отпуск (между двумя этими играми у команды гостевая встреча со СКА). Вариант логичный: так экономятся деньги и не тратятся силы на переезды.

Но «Амкар» выбрал Москву. Родные болельщики этого не поняли и тут же адресовали руководству клуба гневное письмо, мата в котором больше, чем на концертах «Ленинграда».

Причина, по которой «Амкар» решился на перенос матча с столицу, конечно, в деньгах. «Локомотив» оплатил перелет и проживание игроков «Амкара», а также отдаст красно-черным всю выручку от продажи билетов. Итоговая сумма составит в районе 15 миллионов рублей. Для клуба в нынешней ситуации это большие деньги.

У «Амкара» сейчас трудно с финансами. Команде нужно на что-то жить. «Локомотив» берет все расходы по организации предстоящего матча на себя? Видимо, поэтому «Амкар» и согласился. Это позволит еще куда-то потом поехать или слетать на выезд. Казна пустая», – отреагировал Гаджиев.

К сожалению, так случилось, что для «Амкара» финансы сейчас – главное. Именно эта задача в приоритете. Хочешь жить – умей вертеться. И в клубе вертятся. Стараются сделать все возможное, чтобы «Амкар» не умер.

И с чего вдруг все взяли, что «Амкар» теперь точно проиграет? Пермяки в этом сезоне на выезде играют значительно лучше, чем дома. К тому же в матче первого круга они на «РЖД-Арене» обыграли «Локо» со счетом 1:0.

Еще важное. Обвинять во всем нынешнее руководство «Амкара» – дело неправильное. Генеральный директор Игорь Резвухин пришел в клуб в 2015 году, тогда же в «Амкаре» появился и исполнительный директор Денис Маслов. Разве они виноваты в том, что у клуба один из самых старых и некомфортабельных стадионов в чемпионате, а у команды даже нет собственной базы? Разве виноваты, что у «Амкара» который год самый маленький бюджет в РФПЛ? Или в том, что у клуба нет финансирования от госкомпаний? Виноваты в том, что все деньги из регионов России отправляются в столицу? Я в этом сомневаюсь.

«Амкар» придумал хитрый ход. Такого еще не было