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    «Амкар» не продажный. Он выживает как может


    3
    Голосов: 11
    31.03.2018 08:55
    Автор из Перми защищает любимый клуб.

    Новый тур чемпионата России откроют «Амкар» и «Локомотив». Ничего примечательного в этой игре нет. Кроме одного: пермяки, для которых матч будет домашним, проведут его на «РЖД-Арене».

    Информация о переносе встречи из Перми в Москву появилась 22 марта и тут же стала главной темой для обсуждения в российском футболе. Реакция большинства людей была одинаковой: «Амкар» обвиняли в продажности, «Локо» – в нечестной игре. Например, Василий Уткин назвал «Амкар» позором РФПЛ: «На роль базового клуба сборной подходит «Амкар». Команда есть, а клуба нет. Они разъезжают по всей России и играют на разных стадионах, кроме Перми. Будут гастролировать в Москве, Питере, Казани... Это проституция и позор».

    Все ли так однозначно? «Амкар» действительно продался?

    Для начала. Клуб не отказывался выступать на домашнем стадионе, ему запретили это делать из-за отсутствия на газоне синтетической крошки. Так ли важна эта крошка? Не знаю. Но в «Амкаре» уже заявили, что будут перестилать газон летом, подчеркнув при этом, что поле на «Звезде» в данный момент находится в идеальном состоянии. Про недостаток крошки ничего не сообщили.

    Ходят слухи, что запрет может быть связан с прошлыми выборами президента РФС, когда Гаджи Гаджиев, возглавлявший тогда «Амкар», отдал свой голос за другого, непобедившего кандидата. Какой бы ни была причина, ясно одно – проводить игру с «Локомотивом» в Перми запрещено руководителями российского футбола.

    После запрета появилась информация, что «Амкар» хочет провести два домашних матча в Хабаровске, устроив себе в дальневосточном городе трехнедельный отпуск (между двумя этими играми у команды гостевая встреча со СКА). Вариант логичный: так экономятся деньги и не тратятся силы на переезды.

    Но «Амкар» выбрал Москву. Родные болельщики этого не поняли и тут же адресовали руководству клуба гневное письмо, мата в котором больше, чем на концертах «Ленинграда».

    Причина, по которой «Амкар» решился на перенос матча с столицу, конечно, в деньгах. «Локомотив» оплатил перелет и проживание игроков «Амкара», а также отдаст красно-черным всю выручку от продажи билетов. Итоговая сумма составит в районе 15 миллионов рублей. Для клуба в нынешней ситуации это большие деньги.

    У «Амкара» сейчас трудно с финансами. Команде нужно на что-то жить. «Локомотив» берет все расходы по организации предстоящего матча на себя? Видимо, поэтому «Амкар» и согласился. Это позволит еще куда-то потом поехать или слетать на выезд. Казна пустая», – отреагировал Гаджиев.

    К сожалению, так случилось, что для «Амкара» финансы сейчас – главное. Именно эта задача в приоритете. Хочешь жить – умей вертеться. И в клубе вертятся. Стараются сделать все возможное, чтобы «Амкар» не умер.

    И с чего вдруг все взяли, что «Амкар» теперь точно проиграет? Пермяки в этом сезоне на выезде играют значительно лучше, чем дома. К тому же в матче первого круга они на «РЖД-Арене» обыграли «Локо» со счетом 1:0.

    Еще важное. Обвинять во всем нынешнее руководство «Амкара» – дело неправильное. Генеральный директор Игорь Резвухин пришел в клуб в 2015 году, тогда же в «Амкаре» появился и исполнительный директор Денис Маслов. Разве они виноваты в том, что у клуба один из самых старых и некомфортабельных стадионов в чемпионате, а у команды даже нет собственной базы? Разве виноваты, что у «Амкара» который год самый маленький бюджет в РФПЛ? Или в том, что у клуба нет финансирования от госкомпаний? Виноваты в том, что все деньги из регионов России отправляются в столицу? Я в этом сомневаюсь.

    «Амкар» придумал хитрый ход. Такого еще не было

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Амкар», РФПЛ
    Рейтинг: 3 Голосов: 11
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 2 апреля 2018, 14:00

      амкар красавцы,на характере вытащили

      0
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 1 апреля 2018, 09:57

      А главными для Амкара оказались деньги. Лохи заплатили Амкар выиграл. Злую шутку сыграла судьба с ЛОХАМИ

      0
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      Рейтинг: +1426

      VSt 31 марта 2018, 23:34

      Теперь, после матча будет интересно почитать комментарии Уткина и прочих провидцев, которые "сами видели факт продажности" Амкара.

      1
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      Рейтинг: +309

      Ден71 31 марта 2018, 16:39

      Амкар та команда, которая в любой момент может дать бой и кому угодно! Не смогла настроиться на концовку кубка, значит будет пахать остатки чемпионата. плохо, что его лишили поляны, в Перми одно из лучших полей пусть и с искусственным газоном. Да зимой играть тяжко и практически не возможно, может когда то и появиться нормальная арена. Но команда всегда играет не смотря на финансовое состояние.

      0
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Ден71 31 марта 2018, 19:08

      как может искусственный газон быть одним из лучших полей ? XD

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 31 марта 2018, 16:14

      Ну и кто здесь чемпион? И кто просится в сборную?

      0
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 31 марта 2018, 16:06

      по итогам матча можно сказать что Амкар выиграл трижды, взял такие нужные три очка, взял кассу, и посрамил мафиози из РФПЛ, ткнул в дерьмо продажные рожи типа прядкина.

      5
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      Рейтинг: +290

      Pablo845 31 марта 2018, 15:44

      Этот Уткин уже раздражает-он ищет дешевой популярности,а находит только неуважение читателей.

      0
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      Рейтинг: +28706

      silver29 31 марта 2018, 14:57

      Если следовать логике автора, то проститутки тоже не продажные, они выживают как могут ((( ущербная теория.

      4
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 31 марта 2018, 14:52

      В России все возможно.

      1
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      Рейтинг: +101

      Stalin XP 31 марта 2018, 14:03

      Только обидного и резкого ничего не пишете, господа и товарищи. А то пермяки пугаются и падают в обморок. Амкаровцам вредны любые пугающие звуки и резкие жесты, они от такого валятся и полчаса катаются по полю.

      0
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