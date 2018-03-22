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    «Амкар» придумал хитрый ход. Такого еще не было


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    Голосов: 18
    22.03.2018 14:05
    Против «Амкара» все обстоятельства, но клуб нашел лучшее решение.

    UPD

    Известный комментатор Василий Уткин пишет, что «Амкар» и «Локомотив» все-таки сыграют в Москве. Клуб подтвердил, но история все равно могла получиться веселой.

    ***

    «Амкар» стоит на вылет и столкнулся с серьезными проблемами. С домашним стадионом «Звезда» все в порядке, но клубу приостановили действие сертификата на футбольное поле. Вопросы к газону почему-то не помешали сыграть кубковый матч против «Авангарда», но дальше у всех комиссий возникли вопросы. Домашнюю игру 22-го тура с «Арсеналом» команда проводила в Уфе, где проиграла во многом из-за спорного судейства. Тот матч стал самым непосещаемым за весь сезон Премьер-лиги. Теперь «Амкар» хочет обернуть все нападки себе на пользу.

    Просто анализируем факты и наслаждаемся. В 25-м туре «Амкару» предстоит сложный выезд в Хабаровск. Для «СКА-Хабаровска» игра с конкурентом – последний шанс на гипотетическую возможность уйти с последнего места. Теперь «Амкар» может лишить домашнюю команду преимущества акклиматизации. Команда планирует в Хабаровске трехнедельный сбор, чтобы заодно провести домашние матчи с «Рубином» и «Локомотивом» на стадионе соперника. Согласие от «СКА-Хабаровска» на это уже получено. Остальные клубы пока наблюдают за ситуацией и ждут официального подтверждения.

    По утвержденным правилам «Амкар» может выбирать любой стадион первой категории. В Уфе готовы дать «Амкару» сыграть, но команда отказывается сознательно. Для кого хорош этот выбор? Кажется, что только для самого проблемного «Амкара». Да, у команды есть сложности с финансами, а 15-е место в таблице дает мало перспектив. У клуба всего 22 очка и никакого календарного преимущества перед конкурентами. Но вариант с игрой в Хабаровске – дополнительный и самый важный плюс для «Амкара». Этого может оказаться достаточно, чтобы остаться в РФПЛ на следующий сезон. «Амкар» выкручивается и находит варианты, но происходит это в ужасных реалиях российской Премьер-лиги.

    «Нищий клуб арендует поле в Хабаровске, берет борт лететь туда и как-то еще должен разместить ведь там команду. Совершенно очевидно, что а) пойти на это нищий клуб может лишь в том случае, если это принесет ему не расходы, а доходы и б) это происходит при полном попустительстве администрации Премьер-лиги», – утверждает комментатор Василий Уткин. Он же говорит, что руководство «Амкара» может и само расчистить поле, если это понадобится. Сейчас ситуация такова, что пермяки просто грамотно выходят из условий, которые клубу ставит лига.

    Такое возможно только в России. Хотя «Амкар» эту аферу заслужил, потому что весной его добивали абсолютно все:

    1) После матча с курским «Авангардом» из клуба ушел главный тренер Гаджиев. Перед «Амкаром» стояли высокие задачи на Кубок России, но вылет все разрушил. Теперь команду возглавляет Вадим Евсеев, который до этого Гаджиеву помогал. Ухода ключевых директоров пока удалось избежать.

    2) С Евсеевым «Амкар» вытащил нулевую ничью с «Зенитом». Манчини даже требовал переиграть матч после удалений, которые он посчитал несправедливыми. Против «Амкара» развернули информационную войну.

    3) Игра с «Арсеналом» – новое разочарование. Руководство РФПЛ даже извинялось перед пермским клубом за судейство Михаила Вилкова. Тогда «Амкар» проиграл в два мяча и потерял важные очки.

    И все это произошло с командой всего за несколько недель после возобновления сезона. Зимой ходили слухи, что «Амкар» вообще прекратит существование. В последний момент нашлись деньги, а ЦСКА помог с арендой Оланаре. Российскому футболу нужен «Амкар», а самому клубу обязательно нужно остаться в элите. Но все, что происходит с российским футболом прямо сейчас, выглядит как-то неправильно.

    Важный тренерский уход, который вы могли не заметить

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Амкар», РФПЛ
    Рейтинг: 3 Голосов: 18
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 30 марта 2018, 00:52

      болельщики ? по **й пляшем................

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 29 марта 2018, 14:07

      В РЖД решили "помочь" Перми? Ну-ну.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 25 марта 2018, 16:51

      любимый клуб в рфпл ((
      и вот так его убивают
      россия,че могу сказать

      1
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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 23 марта 2018, 17:15

      пермские потаскушки.... за кормёжку сливать прилетели, дешёвки?

      -3
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      Рейтинг: +26

      VitaLee 23 марта 2018, 15:17

      это не клуб..а подстилка . Стыдно болелам должно быть за такие раздвижки ног родной команды...уж лучше в ФНЛ с поднятой головой,чем очко своим торговать. В данном случаи для Локомотива. Не чемпионат ,а монополия.

      -1
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 23 марта 2018, 13:46

      И после всего этого предложение Федуна не так уж плохо.

      0
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      Рейтинг: +72

      miha99 23 марта 2018, 12:42

      Не уверен,что Амкар так прям нужен российскому футболу,клуб ни как не развивается,инфраструктура не меняется годами,уже даже искусственное поле выглядит как огород,средняя посещаемость одна из самых низких в РФПЛ,при чём опять же годами.

      0
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 22 марта 2018, 21:19

      В борьбе за золото все методы хороши... блин, никак не успокоюсь...

      1
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 22 марта 2018, 21:13

      И чё я тут изголялся?... и интересно: сколько Локомотив отслюнявил Амкару чтобы матч в Москву перенести? А Рубин наверное с Амкаром в Казани играть будет?

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > Старикан 23 марта 2018, 12:46

      По идее, столько же, сколько Спартак отслюнявил за то. чтоб перенести игру в Хабаровск. Но регламент ставит второй вариант на последнее место.

      0
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      Рейтинг: +7392

      Старикан > тщмек 19 23 марта 2018, 12:57

      Если бы у Спартака было столько же очков сколько у Локо, то игра точно была бы в Хабаровске!

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > Старикан 23 марта 2018, 15:58

      Хы)) Неожиданный ракурс...Но Геркус тоже не подарок, коса на камень

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      Рейтинг: +7392

      Старикан > тщмек 19 23 марта 2018, 17:02

      Вот тогда бы и узнали у кого толще и длиннее...))

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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 22 марта 2018, 21:09

      Внимательно читаем: ЦСКА помог с арендой игрока. и клуб базируется в Хабаровске. Что усложняет переезды Локомотива и Рубина соперников ЦСКА. Классика, и придраться не к чему... :)

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