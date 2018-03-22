«Амкар» придумал хитрый ход. Такого еще не было

Против «Амкара» все обстоятельства, но клуб нашел лучшее решение.

UPD

Известный комментатор Василий Уткин пишет, что «Амкар» и «Локомотив» все-таки сыграют в Москве. Клуб подтвердил, но история все равно могла получиться веселой.

twit text — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 22 марта 2018 г.

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«Амкар» стоит на вылет и столкнулся с серьезными проблемами. С домашним стадионом «Звезда» все в порядке, но клубу приостановили действие сертификата на футбольное поле. Вопросы к газону почему-то не помешали сыграть кубковый матч против «Авангарда», но дальше у всех комиссий возникли вопросы. Домашнюю игру 22-го тура с «Арсеналом» команда проводила в Уфе, где проиграла во многом из-за спорного судейства. Тот матч стал самым непосещаемым за весь сезон Премьер-лиги. Теперь «Амкар» хочет обернуть все нападки себе на пользу.

Просто анализируем факты и наслаждаемся. В 25-м туре «Амкару» предстоит сложный выезд в Хабаровск. Для «СКА-Хабаровска» игра с конкурентом – последний шанс на гипотетическую возможность уйти с последнего места. Теперь «Амкар» может лишить домашнюю команду преимущества акклиматизации. Команда планирует в Хабаровске трехнедельный сбор, чтобы заодно провести домашние матчи с «Рубином» и «Локомотивом» на стадионе соперника. Согласие от «СКА-Хабаровска» на это уже получено. Остальные клубы пока наблюдают за ситуацией и ждут официального подтверждения.

По утвержденным правилам «Амкар» может выбирать любой стадион первой категории. В Уфе готовы дать «Амкару» сыграть, но команда отказывается сознательно. Для кого хорош этот выбор? Кажется, что только для самого проблемного «Амкара». Да, у команды есть сложности с финансами, а 15-е место в таблице дает мало перспектив. У клуба всего 22 очка и никакого календарного преимущества перед конкурентами. Но вариант с игрой в Хабаровске – дополнительный и самый важный плюс для «Амкара». Этого может оказаться достаточно, чтобы остаться в РФПЛ на следующий сезон. «Амкар» выкручивается и находит варианты, но происходит это в ужасных реалиях российской Премьер-лиги.

«Нищий клуб арендует поле в Хабаровске, берет борт лететь туда и как-то еще должен разместить ведь там команду. Совершенно очевидно, что а) пойти на это нищий клуб может лишь в том случае, если это принесет ему не расходы, а доходы и б) это происходит при полном попустительстве администрации Премьер-лиги», – утверждает комментатор Василий Уткин. Он же говорит, что руководство «Амкара» может и само расчистить поле, если это понадобится. Сейчас ситуация такова, что пермяки просто грамотно выходят из условий, которые клубу ставит лига.

Такое возможно только в России. Хотя «Амкар» эту аферу заслужил, потому что весной его добивали абсолютно все:

1) После матча с курским «Авангардом» из клуба ушел главный тренер Гаджиев. Перед «Амкаром» стояли высокие задачи на Кубок России, но вылет все разрушил. Теперь команду возглавляет Вадим Евсеев, который до этого Гаджиеву помогал. Ухода ключевых директоров пока удалось избежать.

2) С Евсеевым «Амкар» вытащил нулевую ничью с «Зенитом». Манчини даже требовал переиграть матч после удалений, которые он посчитал несправедливыми. Против «Амкара» развернули информационную войну.

3) Игра с «Арсеналом» – новое разочарование. Руководство РФПЛ даже извинялось перед пермским клубом за судейство Михаила Вилкова. Тогда «Амкар» проиграл в два мяча и потерял важные очки.

И все это произошло с командой всего за несколько недель после возобновления сезона. Зимой ходили слухи, что «Амкар» вообще прекратит существование. В последний момент нашлись деньги, а ЦСКА помог с арендой Оланаре. Российскому футболу нужен «Амкар», а самому клубу обязательно нужно остаться в элите. Но все, что происходит с российским футболом прямо сейчас, выглядит как-то неправильно.

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