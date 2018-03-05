Важный тренерский уход, который вы могли не заметить

Гаджиев уволился из «Амкара», и эта история − сложнее, чем кажется.

Как «Амкар» играл все эти годы

Начиная с 2009 года, «Амкар» переживает непростые времена: клуб могли не один раз расформировать, а команда показывала серую игру. Во многом игроков встряхивала та тренерская чехарда, что была все время. Все началось с Миодрага Божовича, который в 2012-м году вновь пришел в «Амкар», чтобы спасти его от неминуемого вылета. Получилось. Но уже летом черногорец сбежал со сборов. Команда оказалась в безнадежном положении, ее принял экс-игрок пермяков Рустем Хузин (тогда еще не имея даже лицензии PRO). Но «Амкар» снова спасся.

Затем был потрясающий сезон Черчесова. Команда шла в зоне еврокубков, но весной начала сдавать. Сегодняшний главный тренер сборной России тогда ушел, не дожидаясь окончания чемпионата. Летом 2014-го пермяки подписали контракт со Славолюбом Муслиным, но с ним набрали лишь 12 очков за первую половину сезона и опустились на 14-е место. Соглашение с тренером расторгли, а Муслин потом еще долго будет обвинять «Амкар» в том, что ему должны денег.

Снова брошенный клуб принял специалист по выживанию Гаджи Гаджиев. Начали не очень – поражение за поражением. Перед домашней встречей с ЦСКА клуб организовал встречу с болельщиками, где команду просили только об одном – остаться в Премьер-лиге. Гаджиев слово сдержал. На следующий день пермяки вынесли москвичей, а затем и вовсе выдали семиматчевую беспроигрышную серию.

Следующий сезон «Амкар» тоже провел крепко, дошел до полуфинала Кубка России и уже там по серии пенальти уступил «Зениту». А через год клуб спокойно финишировал в десятке сильнейших. В этот же сезон при Гаджиеве раскрылись Селихов и Джикия. Именно их продажа в «Спартак» стала самой прибыльной сделкой в истории клуба.

Пермский болельщик давно перестал мечтать о еврокубках, зато чувствовал: команда точно не вылетит. Но в новом году «Амкар» сделал неприятный самострел и упустил самую реальную надежду на яркий сезон, проиграв четвертьфинал Кубка «Авангарду». Ожидания провалились, а тренер сенсационно подал в отставку.

Три причины ухода Гаджиева

Еще прошлым летом Гаджиев подписал новый, трехлетний контракт с красно-черными. Но, по словам специалиста, он еще не знал, что у клуба возникнут проблемы. Напомним, что зимой «Амкар» остался без денег и лишь в последний момент, за несколько дней до сборов, краевые власти выделили деньги на поездку в Турцию и на погашение долгов.

Соответственно, первая причина ухода – это нехватка денег на элементарное усиление состава. При Гаджиеве «Амкар» стал крепко играть в центре поля из-за сильного насыщения полузащитниками, но в завершающей фазе атаке попросту некому забивать: ни Костюков, ни Прокофьев, ни Салугин, ни даже Бодул не способны на стабильно хорошую игру в нападении. Зимой клуб даже пошел на совсем отчаянный шаг – забрал Оланаре за счет ЦСКА. Не помогло.

К тому же, по неофициальной информации, деньги выдавались на особых условиях − под победу в Кубке. И после поражения от «Авангарда» здорово пошатнулись кресла у спортивного директора Федора Маслова (который в последние годы работал в связке с Гаджиевым) и генерального директора пермяков Игоря Резвухина.

Вторая причина – отношения с игроками. По информации «Бомбардира», целая группа футболистов «Амкара» не хотела видеть Гаджиева тренером. Они объясняли это тем, что не считали его занятия продуктивными. Гаджи Муслимович большую часть времени уделял теории, а не практике. Это и не нравилось футболистам.

Третья причина – необходимость в эмоциональном всплеске. Недавно в команду вернулся Вадим Евсеев. Его амбициозность и строгость способна встряхнуть игроков (недавняя игра с «Зенитом» лишь тому подтверждение). Поэтому уход Гаджиева по собственному желанию – это не желание как таковое, а жизненная необходимость.

Наверное, многие найдут в этой истории схожесть с ситуацией, когда уходил Черчесов. Но, во-первых, у Гаджиева предложений на данный момент нет. Во-вторых, он даже не собирается никого возглавлять прямо сейчас: «Это было бы неправильно: уйти из одной команды и сразу же возглавить другую. У меня же отличные отношения с руководством, игроками, помощниками. Я себе не могу этого позволить. Посреди сезона точно никого не возглавлю».

Сейчас «Амкар» идет на 14-м месте. Но плотность в таблице настолько высока, что отставание 15-й команды до 6-й – всего восемь баллов. Впереди тяжелый календарь: игры с «Локомотивом», «Спартаком», ЦСКА и другими клубами, которые выше по всем показателям. Но пермякам ничего не остается, кроме того, как рубиться. И если не за ушедшего Гаджиева, то хотя бы за собственное достоинство.

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