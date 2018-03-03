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    Чемпионат России – это красота

    3 марта 2018
    Доказательство без слов.

    Рейтинг: 3.5 Голосов: 10
    Комментарии14
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      Рейтинг: +223

      Cupota 5 марта 2018, 13:15

      РПФЛ это вообще не футбол. Распил, пафос, глупость, что угодно, но только не футбол.

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 3 марта 2018, 14:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      до красоты как до киева раком

      -5
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 > mihail1980 4 марта 2018, 13:29

      Дебилоид, ты.

      -2
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      Рейтинг: +143

      SanekGol 3 марта 2018, 14:33

      Чемпионат России - ТОП!!!!

      0
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      Рейтинг: +42

      И. Добрый. 3 марта 2018, 11:47

      и ужас в еврокубках

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 3 марта 2018, 11:24

      красоты красотами..... но дел еще непочатый край...

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      Рейтинг: +1009

      OOOVVV. 3 марта 2018, 11:06

      На первом фото Красная Шапочка собственной персоной (в шлеме).))))

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 2 марта 2018, 21:10

      неплохо, но только москва... и лето...
      предлагаю еще сделать подборку декабрьско-февральского футбола в россии. тоже прикольно будет.. поиски мяча в снегу и т.д.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 марта 2018, 19:29

      действительно красота! очень рад возобновлению нашего чемпа!

      4
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 2 марта 2018, 17:43

      ЦСКА, Спартак, Локомотив, Зенит. То есть, по вашему, за пределами двух столиц красивого футбола не существует? Сожалею, но это правда.

      0
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      Рейтинг: +15

      Kovesh 2 марта 2018, 14:05

      Хорошая подборка!

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