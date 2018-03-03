Чемпионат России – это красота

РПФЛ это вообще не футбол. Распил, пафос, глупость, что угодно, но только не футбол.
Доказательство без слов.
РПФЛ это вообще не футбол. Распил, пафос, глупость, что угодно, но только не футбол.
Дебилоид, ты.
и ужас в еврокубках
неплохо, но только москва... и лето...
предлагаю еще сделать подборку декабрьско-февральского футбола в россии. тоже прикольно будет.. поиски мяча в снегу и т.д.
действительно красота! очень рад возобновлению нашего чемпа!
ЦСКА, Спартак, Локомотив, Зенит. То есть, по вашему, за пределами двух столиц красивого футбола не существует? Сожалею, но это правда.
Хорошая подборка!