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    Вы знаете географию мира? Игра «Бомбардира»

    Как играть. Ниже опубликованы 10 карт с вопросами про разные страны мира – от больших до совсем крохотных. Нужно найти, где находится заданное государство, и нажать в верную часть карты. Чем ближе к правильной точке, тем лучше. Ответ также покажет, сколько процентов участников справились с заданием хуже. 

    Важно! Абсолютная точность – попадание в столицу. Чем ближе к ней, тем выше результат. Допустим, если вы верно определите Китай, но сделаете ход далеко от Пекина, то вряд ли наберете хороший процент.

    И помните: изучать мир вокруг – это важно и здорово. Помчали!  

    P.S. Кстати, у этой игры есть первая часть – про Россию.

    Стартуем с Египта (угу, Салах). Где тут он и его столица Каир?

    Переносимся в Азию. Найдите Иран, попав в его столицу Тегеран

    Теперь Европа. Знаете, где тут Сербия?

    Южная Америка! Попадите в Уругвай быстрее, чем Суарес попадет в наши ворота

    Никуда не уходим. Где-то тут недалеко Перу (главный город – Лима)

    Следующая – Нигерия. Это там обитают самые стильные парни ЧМ-2018

    Центральная Америка и Карибы – трудный регион. Зато у Панамы столица называется Панама

    Возвращаемся в Европу. Как найти в Скандинавии Швецию?

    Ну, Австралию ни с чем не ... Стоп. А вы точно знаете, где ее столица?

    Юго-Восточная Азия вообще не представлена на этом ЧМ. Пусть будет хотя бы в нашей игре. М-м-м, Бангладеш?

    Ура! Это финиш

    Итоговый счет – [result]%

    Расскажу друзьям о результатах
    Комментарии63
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      Рейтинг: +31

      crcaarod 17 июля 2020, 14:08

      УРА! ЭТО ФИНИШ
      Итоговый счет – 70.46%

      Ошибся с *****, но там поди разбери кто где..

      0
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      ...
      Рейтинг: +31

      crcaarod > crcaarod 17 июля 2020, 14:09

      Блин, я просто написал название африканской страны на букву "Н" из теста, а тут цензура..Э, админы, алё, и вы туда же с этими псевдорасистскими движениями? Заканчивайте там уже, нормально же всё было

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 13 февраля 2020, 23:49

      Стартуем с Египта (угу, Салах). Где тут он и его столица Каир?
      Учительница по географии вами гордится. Вы лучше 78.3% пользователей!
      Переносимся в Азию. Найдите Иран, попав в его столицу Тегеран
      Учительница по географии вами гордится. Вы лучше 89.9% пользователей!
      Теперь Европа. Знаете, где тут Сербия?
      Грамотно-грамотно. Вы лучше 57.3% пользователей!
      Южная Америка! Попадите в Уругвай быстрее, чем Суарес попадет в наши ворота
      Мастер. Просто мастер. Вы лучше 56.8% пользователей!
      Никуда не уходим. Где-то тут недалеко Перу (главный город – Лима)
      Учительница по географии вами гордится. Вы лучше 67.8% пользователей!
      Следующая – Нигерия. Это там обитают самые стильные парни ЧМ-2018
      Уфф! Это попадание точнее, чем у Месси. Вы лучше 100% пользователей!
      Центральная Америка и Карибы – трудный регион. Зато у Панамы столица называется Панама
      Уфф! Это попадание точнее, чем у Месси. Вы лучше 95.3% пользователей!
      Возвращаемся в Европу. Как найти в Скандинавии Швецию?
      Поточнее бы. Вы лучше 54.1% пользователей!
      Ну, Австралию ни с чем не ... Стоп. А вы точно знаете, где ее столица?
      Уфф! Это попадание точнее, чем у Месси. Вы лучше 66.9% пользователей!
      Юго-Восточная Азия вообще не представлена на этом ЧМ. Пусть будет хотя бы в нашей игре. М-м-м, Бангладеш?
      Уфф! Это попадание точнее, чем у Месси. Вы лучше 75.5% пользователей!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 13 февраля 2020, 23:47

      Итоговый счет – 74.19%
      Не плохо. Школу закончил в прошлом веке. Но тогда была "школа". А сейчас "Мун Обруч".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      nemmeks 29 декабря 2019, 18:11

      33,52

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      Georg 07 rus 6 ноября 2019, 22:06

      49,9

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +209

      Горький565 24 января 2019, 16:03

      УРА! ЭТО ФИНИШ

      Итоговый счет – 90.18%

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1155

      fhnv > Горький565 14 октября 2019, 10:05

      Не болтай!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +96

      kurt_cobain 26 декабря 2018, 00:12

      Итоговый счет – 55.61% в столицу конечно попасть сложновато, расположение не сильно помню, но тем не менее попал все страны. Промазал только с Бангладешом(в Непал стрельнул)


      ВЫ ЗНАЕТЕ ГЕОГРАФИЮ МИРА? ИГРА «БОМБАРДИРА»
      1 9
      Как играть. Ниже опубликованы 10 карт с вопросами про разные страны мира – от больших до совсем крохотных. Нужно найти, где находится заданное государство, и нажать в верную часть карты. Чем ближе к правильной точке, тем лучше. Ответ также покажет, сколько процентов участников справились с заданием хуже.

      Важно! Абсолютная точность – попадание в столицу. Чем ближе к ней, тем выше результат. Допустим, если вы верно определите Китай, но сделаете ход далеко от Пекина, то вряд ли наберете хороший процент.

      И помните: изучать мир вокруг – это важно и здорово. Помчали!

      P.S. Кстати, у этой игры есть первая часть – про Россию.

      Стартуем с Египта (угу, Салах). Где тут он и его столица Каир?
      Мастер. Просто мастер. Вы лучше 72.6% пользователей!

      Переносимся в Азию. Найдите Иран, попав в его столицу Тегеран
      Поточнее бы. Вы лучше 22.4% пользователей!

      Теперь Европа. Знаете, где тут Сербия?
      Горячо – как в штангу попасть. Вы лучше 49.9% пользователей!

      Южная Америка! Попадите в Уругвай быстрее, чем Суарес попадет в наши ворота
      Уфф! Это попадание точнее, чем у Месси. Вы лучше 76.9% пользователей!

      Никуда не уходим. Где-то тут недалеко Перу (главный город – Лима)
      Учительница по географии вами гордится. Вы лучше 52.7% пользователей!

      Следующая – Нигерия. Это там обитают самые стильные парни ЧМ-2018
      Горячо – как в штангу попасть. Вы лучше 50.9% пользователей!

      Центральная Америка и Карибы – трудный регион. Зато у Панамы столица называется Панама
      Учительница по географии вами гордится. Вы лучше 94.9% пользователей! Как я попал точно в столицу Панамы, черт его знает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +167

      Фёдор Горюнов 15 сентября 2018, 00:29

      ВеЩь!!!Побольше Такого!!!

      2
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 8 сентября 2018, 14:39

      Нормально, хоть географию вспомнить.

      1
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    • ...
      Рейтинг: -1

      wovan787 5 августа 2018, 14:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      85.22% Нормально.

      -4
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