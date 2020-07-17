Вы знаете географию мира? Игра «Бомбардира»

Как играть. Ниже опубликованы 10 карт с вопросами про разные страны мира – от больших до совсем крохотных. Нужно найти, где находится заданное государство, и нажать в верную часть карты. Чем ближе к правильной точке, тем лучше. Ответ также покажет, сколько процентов участников справились с заданием хуже.



Важно! Абсолютная точность – попадание в столицу. Чем ближе к ней, тем выше результат. Допустим, если вы верно определите Китай, но сделаете ход далеко от Пекина, то вряд ли наберете хороший процент.



И помните: изучать мир вокруг – это важно и здорово. Помчали!



P.S. Кстати, у этой игры есть первая часть – про Россию.