Ветеран «Спартака», который до сих пор не зажег. В 2018-м он должен исправиться

Ананидзе в клубе почти десять лет – и что?

О небольшом хрупком мальчишке из дубля «Спартака» в тот год говорили многие. Главный тренер со звучным именем провалился, а вместо него команду возглавил гендиректор, который до этого не тренировал никого и никогда. Казалось, такая перестановка не принесет красно-белым ничего кроме нового провала, но карпинский «Спартак»-2009 оказался едва ли не самым симпатичным в новейшей истории клуба. Быть бы ему чемпионом, да жестокий прагматик Курбан Бердыев вдребезги разбил все надежды.

Парень из дубля к тому времени уже рассекал в игре за главную команду. Свой первый гол он забил в 16 лет очень красиво в игре на Кубок «Краснодару», а в дерби с «Локомотивом» в возрасте 17 лет и 8 дней стал самым юным автором забитого мяча в истории российских чемпионатов. Линия атаки в 2009-м пополнилась суперталантливой молодежью в лице Ананидзе и Яковлева: шесть мячей на двоих за полсезона – очень приличный результат.

Яковлев в итоге толком заиграть не смог и уже давно не поднимается выше «Анжи» и «Крыльев Советов», хотя и периодически выстреливает. Схожая судьба и у Джано, пусть тот из «Спартака» уходил всего на год. Через год после своего дебюта Ананидзе сделал дубль в игре с «Сибирью» (второй его гол в том матче вообще был признан одним из самых красивых в сезоне) и дебютировал в Лиге чемпионов. «Это тот самый парень, что вырастает в суперзвезду в Football Manager», – рассказывали тогда друг другу фанаты «Челси» на своем форуме.

Показатели Ананидзе в игре и правда были сумасшедшими, но в реальной жизни все это проверить было сложно. 2011 год «Спартак» начал феерично, перевернув игру в Базеле – 0:2 после первого тайма, игра толком не шла, а в итоге выиграли 3:2, причем победный мяч со штрафного забил как раз Джано в ворота аргентинца Костанцо (к слову, тоже суперзвезды по меркам FM, но гораздо более раннего периода). Впрочем, матчи более поздних стадий Ананидзе отсидел на скамье, а затем получил травму и выбыл до лета. В июне – все та же история: «Спартак» мог влететь крупно «Локомотиву» еще в первом тайме, а вместо этого забил два мяча и выиграл. Победный гол забил Джано, который вскоре опять травмировался.

Казалось, Унаи Эмери точно раскроет этот талант, но Ананидзе не рос – все те же редкие всплески. Да, было два очень красивых гола в ворота «Динамо» и «Крыльев Советов», но в систему они не укладывались. «Спартак» барахлил, и у Джано тоже ничего не получалось. На сезон-2013/14 его вместе с Дзюбой отдали в аренду, и там он завоевал хотя бы трофей – Кубок России. Как вернулся – еще два бесполезных сезона при Мурате Якине и Дмитрии Аленичеве в «Спартаке». Вроде бы всего 23 года, и Джано – уже ветеран команды с сотней матчей за спиной, а надеяться на него уже никто не хотел. Все давно наелись историями об Александре Павленко, который был призван заменить Егора Титова, а на деле из-за особенностей характера и собственной травматичности свой потенциал не развил даже наполовину.

В чемпионском сезоне, казалось, пошло. Забил сначала киприотам, потом два тульскому «Арсеналу», в конце лета огорчил «Анжи», затем красиво положил «Оренбургу». А потом результативных действий пришлось ждать аж до мая, когда уже все было решено. И снова пошли разговоры о том, что потолка своего Ананидзе достиг, «Спартаку» он может помочь лишь иногда, 90 минут не выдерживает, а в современном футболе его шансы заиграть в большом клубе совсем невысоки. Время миниатюрных плеймейкеров уже прошло, на фланге у него выходит через раз, а ждать в «Спартаке» очередной год никто не будет. В следующем, 2019-м, Ананидзе отметит свое 10-летие в «Спартаке».

И при этом самым мощным сезоном рискует остаться тот, который был проведен как раз не в «Спартаке». В «Ростове» помимо добытого трофея, Джано заработал 3+7 по системе «гол+пас». Именно тогда он в среднем чаще бил и обводил, а что самое главное – чаще играл. Что требовалось от «Ростова» в том сезоне? По сути, то же, что и в остальных: не падать низко, быть в десятке, зацепиться за место в еврокубках. К тому моменту ростовчане финишировали выше лишь в 1998-м (шестое место), в сезоне-2013/14 команду Божовича на седьмую строчку вытащили как раз Ананидзе и Дзюба.

Валерий Карпин, Унаи Эмери, Мурат Якин, Дмитрий Аленичев, Массимо Каррера – все это абсолютно разные тренеры во главе «Спартака». Разный подход, разный стиль, свои достоинства и недостатки, но в случае с Джано каждый раз заканчивалось примерно одинаково: громкий всплеск, плавный спуск в запас, травма и долгий набор формы. С Божовичем получилось лучше – там, где меньше давления и попроще футбол. Больше ли доверия – вопрос спорный, поскольку и в «Спартаке» его было совсем немало.

На днях УЕФА выдал Грузии награду за прогресс в футболе. Касалось это, к сожалению, не самого футбола, а рейтинга Fair Play. С футболом там по-прежнему все глухо – сборная не выиграла ни одного матча в квалификации к ЧМ-2018, а клубы и близко не доходят до групповых этапов еврокубков. Джано в своей сборной – лидер наряду с Кверквелией, пусть и не самый титулованный (скажем, тот же Канкава играл с «Днепром» в финале Лиги Европы). Но даже если помечтать, внедрив его в команду прошлого с Каладзе, Кобиашвили и Арвеладзе, совсем не факт, что она стала бы сильнее.

Ананидзе – отличный футболист с хорошим ударом и последним пасом. Но родился он, похоже, совсем не в свое время. В современном плотном футболе с умением навязывать борьбу и диким прессингом выжить ему не удается. Если соперник не сыграет жестко, если даст пространство, если предматчевое давление не будет слишком велико, если тренер найдет нужный подход… Слишком много «если». Ананидзе выиграл все российские трофеи, которые можно выиграть, и получил все медали, кроме бронзовой. Но нет никакого ощущения, что он оставил в российском футболе какой-то свой заметный след. 8,5 лет назад он в нем заиграл. Впереди, возможно, еще столько же. Но что нужно сделать, чтобы вторые 8,5 сложились лучше?

Джано нужна команда, где он мог бы быть с тренером на одной волне, считаться ключевым игроком, играть в удобный ему футбол и не испытывать давления. Словом, примерно так, как это и было в «Ростове», но клуб должен быть более амбициозным, иначе карьера точно пойдет вниз. На ум приходит лишь вариант с «Краснодаром», где почти все пункты были бы выполнены, но там и так хватает легионеров, а из атакующих футболистов на скамье держат даже многомиллионного Вандерсона.

В «Спартаке», даже если мы выкинем из наших расчетов давление, линия атаки и так уже укомплектована (а в запасе точно так же ждет своего шанса Педро Роша), а в период решающих зимне-весенних битв никто от Ананидзе набора формы ждать не будет. Потому что два голевых паса за 20 матчей в календарном 2017-м – это не о нынешнем «Спартаке», который пока еще чемпион, и который, скорее всего, выиграет хоть один трофей и в 2018-м. В атаке ему нужны гораздо более результативные люди.

Последнее время модно говорить, что этот-то год (2015-й, 2016-й, 2017-й) для него точно решающий. Сейчас это близко к истине как никогда – самый футбольный возраст (25 лет) уже настал, прогрессировать после этого Ананидзе вряд ли сможет. Зацепиться за последний шанс в «Спартаке», уйти в другой клуб для карьерной перезагрузки или же довольствоваться ролью запасного, пока не произведут чистку – что выберет Джано?

Безусловно, хотелось бы надеяться на чудо: он наберет форму и поможет красно-белым по весне сразу в трех турнирах и еще в трех – осенью. Разум подсказывает: лучше уходить. Ну а третий вариант – он самый легкий. Только в этом случае Ананидзе навсегда останется мальчиком из футбольного менеджера. Одним из тех, которого вживую в Европе так почти и не увидели.