Какие трансферы клубы РФПЛ чаще всего делают зимой. Исследование «Бомбардира»

Суммы, позиции, национальности – все в одной картинке.

Факты:

1. Самый дорогой зимний переход в клуб РФПЛ состоялся в сезоне-2012/13. Тогда бразилец Виллиан пришeл из донецкого «Шахтера» в махачкалинский «Анжи» за 35 миллионов евро.

2. Платные аренды в России не получили широкого развития, но некоторая доля (2%) подобных переходов имеется. А больше всего за аренду платил столичный «Спартак». Тогда красно-белые арендовали хорватского опорного полузащитника Огнена Вукоевича за 1,5 миллиона евро.

3. Самому возрастному футболисту, осуществившему переход зимой, было 43 года. В прошлом сезоне Дмитрий Лоськов был заявлен за «Локомотив» для того, чтобы красиво завершить карьеру, отбегать 13 минут в матче против «Оренбурга» и тем самым стать первым футболистом, сыгравшим в 20 сезонах чемпионата России.

***

Кстати, у Станислава Чудина есть целый телеграм-канал с отличной футбольной инфографикой. Подписывайтесь и получайте всю полезную информацию в четком оформлении!