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    Какие трансферы клубы РФПЛ чаще всего делают зимой. Исследование «Бомбардира»


    4
    Голосов: 31
    15.01.2018 12:30
    Суммы, позиции, национальности – все в одной картинке.

    Факты:

    1. Самый дорогой зимний переход в клуб РФПЛ состоялся в сезоне-2012/13. Тогда бразилец Виллиан пришeл из донецкого «Шахтера» в махачкалинский «Анжи» за 35 миллионов евро.

    2. Платные аренды в России не получили широкого развития, но некоторая доля (2%) подобных переходов имеется. А больше всего за аренду платил столичный «Спартак». Тогда красно-белые арендовали хорватского опорного полузащитника Огнена Вукоевича за 1,5 миллиона евро.

    3. Самому возрастному футболисту, осуществившему переход зимой, было 43 года. В прошлом сезоне Дмитрий Лоськов был заявлен за «Локомотив» для того, чтобы красиво завершить карьеру, отбегать 13 минут в матче против «Оренбурга» и тем самым стать первым футболистом, сыгравшим в 20 сезонах чемпионата России.

    ***

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Бомбардир.ру
    Рейтинг: 4 Голосов: 31
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 15 января 2018, 20:05

      ну как то на скорую руку

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 15 января 2018, 18:22

      Покупки. продажи. переходы.....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 15 января 2018, 16:05

      А че за 91-92 год не вяли???

      0
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      Рейтинг: +116

      Роман Абрамов > ufos73 15 января 2018, 16:23

      Брали только сезоны после перехода на осень-весна. Потому что до этого зима была полноценным межсезоньем, а это уже совсем другая активность

      0
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    • ...
      Рейтинг: +89

      Rustam aka OkS 15 января 2018, 15:53

      0 информативности

      -1
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