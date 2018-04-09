В моем родном городе убивали футбол. Но он все равно выживал

Александр Плеханов – с личной историей.

Справка Киржач – город на границе Владимирской области с населением примерно в 30 тысяч человек. Летом его заполняют московские дачники, а все остальное время это место живет тихой и размеренной жизнью. На чемпионатах района и области футболисты из Киржача иногда выдают что-то хорошее, но дальше не пробиваются. Ниже – история о любительском футболе, который пытались спасти обычные подростки.

В Киржаче нет профессионального футбола. Чемпионаты района и области – потолок для всех, кто умеет что-то делать с мячом. Стадионы поддерживаются в нормальном состоянии, но часто на них гуляют только мамы с детьми. На выездные футбольные турниры от футбольных секций ребят возят тренеры-активисты. Их мало, а никто из игроков все равно не пробивается куда-то выше. Один из ребят пробовался на масштабном просмотре в ЦСКА – в окончательный список не попал. Подростки футбол любят, поэтому гоняют мяч во дворах. Тем более что организованных развлечений в маленьком городе больше не найти.

Однажды здесь произошло событие, которое на пять лет взбодрило городской спорт. Ребята сами организовали ЮЛФЛ – юношескую любительскую футбольную лигу. По сути, основная часть каждой команды жила в определенном районе города, который и представляла. На деле она могла состоять из тех, кто просто хотел играть. Организация была близка к профессиональной. Команды вносили взносы, за которые потом покупались призы. Изменения в заявке на турнир производились только до определенного момента. Сначала в чемпионате пытались ввести возрастной потолок, но потом убрали и его. Был здесь и свой строгий регламент. Текстовые обзоры почти всех матчей публиковались в отдельной группе.

Начиналось все туго. В первые сезоны игры принимало поле на окраине города между лесом и детской площадкой, которое в теории предполагалось именно для футбола. Ворота и место для матчей имелись, сетку и мячи – докупили. Но возникали необычные сложности. Например, местные автомобилисты выпивали и устраивали на поле соревнования по дрифту. После них на траве оставались широкие пыльные проплешины. Позже поляна окончательно превратилась в песочную, а до перехода на нормальные газоны произошло еще много курьезов.

Детская площадка рядом с полем в таких случаях только задумывается детской. Там есть столик – и это уже повод для шумных сборищ разных кампаний. В один из таких культурных вечеров сложилось несколько факторов. В сторону стола часто неудачно прилетали мячи, а выкрики футболистов мешали людям общаться. Началась война по выживанию футбола с этого района. Участвовал в ней и человек, который якобы должен был присматривать за этой самой площадкой. Он мотивировал свои наезды тем, что после игр на поле оставался мусор, а маты мешали детям.

Дальше – хуже. В один из весенних дней на площадке должен был проходить субботник, на который пытались согнать всех жителей района. Предполагалось, что в назначенное время должны прийти и футболисты, чтобы убраться на поле. Главный в команде предупредил, что все игроки придут вечером. И обещание выполнили, но его почему-то никто не услышал. Потом с поля пропали ворота, которые нашли у того самого человека на огороде! С уговорами их вернули через месяц, но на этом ничего не закончилось. Наезды и ссоры продолжались, а футбол здесь больше видеть не хотели.

Однажды все решилось окончательно. Рано утром мужчина приехал вместе с маленьким сыном на поле, погрузил ворота в машину и отвез в лес. Кувалдой он сломал у них перекладину. К сожалению для него, прохожие видели его. Начались разбирательства, но мужчина всячески отрицал свою причастность к пропаже ворот. На разборки заехал даже местный депутат, который тоже пошел против юных игроков. В такой ситуации обычно верят взрослым.

Забавно, но тот самый сынишка, которого отец брал с собой на это преступление, и рассказал правду о его делах. Он показал направление в лес, куда папа отвез ворота. Пойти против такого аргумента было уже нельзя. С позором мужчина уехал с площадки и еще долго не появлялся на ней, наверное, опасаясь осуждения. Нападки прекратились, снова можно было спокойно играть, но турнир разрастался выше, чем просто игра на обычном поле сомнительного качества. Для проведения матчей договаривались с местными стадионами, а на финал даже пригласили арбитра с чемпионата района. Количество зрителей на финальных матчах было сопоставимо с некоторыми играми ПФЛ.

Организаторы и участники взрослели. Скоро турнир превратился в чемпионат, где играли уже люди из организованных районных команд. Время проведения сокращалось из-за занятости организаторов и участников, а матчи переносились. Когда главный активист больше не смог этим заниматься, его дела никто на себя не взял. ЮЛФЛ-2015 так и остался последним сезоном турнира. С того момента любительский футбол в городе по-прежнему существует только во дворах, а масштабы стали еще меньше. Новое поколение из здорового досуга предпочитает турники и спортивные площадки.

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