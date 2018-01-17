Каким мы запомним Роналдиньо. Великий!

Бразильский волшебник официально завершил карьеру.

Он не играл в официальных матчах с 2015-го. О Роналдиньо думали, его хотели видеть в самых разных клубах, но не срослось. «Флуминенсе» так и останется последней командой в богатой на поездки карьере. Сейчас Роналдиньо уже 37 лет. Свои лучшие годы он пережил давно. Но какие это были годы!

В моей памяти навсегда сохранились три момента, которые выделяли Роналдиньо на фоне других. Главный из них, конечно, гол в ворота «Челси». Тогда, в марте 2005 года, «Барселона» еще не была такой тактически гениальной, а Месси только начинал проявлять свои навыки. Роналдиньо сделал почти невозможное в матче, который его команда провалила.

twit text — Football Fan 365 (@footballfan_365) 16 января 2018 г.

А этот случай уже никак не связан с «Барселоной». 2008-й шел к окончанию, а Роналдиньо только перешел в «Милан», где еще была классная команда. Дерби с «Интером» всегда было важнее остального для фанатов клуба. Тогда Роналдиньо влюбил их в себя, подставив голову под навес от Кака. Получилось по-настоящему эффективно и очень эффектно.

twit text — Passion AC Milan (@AcmPassion) 10 октября 2017 г.

И снова вернемся в Каталонию. Сейчас многие научились забивать ударами через себя. Даже Джердан Шакири из «Сток Сити» практикует подобные вещи почти в каждом матче за «Сток Сити». В начале века такие голы считались эталонными, а Роналдиньо еще и устраивал из этого шоу. Здесь в движениях нет ни намека на то, что он делает что-то необычное и прекрасное.

twit text — Tigerfoot (@TlGERFOOT) 26 июля 2017 г.

Восемь клубов, больше десятка командных трофеев и множество личных наград – все это Роналдиньо достиг в большом футболе. Кажется, ему даже не пришлось сильно напрягаться. Беззаботные движения влюбляют. Поэтому нарезки с действиями Роналдиньо всегда будут мотивировать детей на поход в академию. Поэтому Роналдиньо великий.