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    Каким мы запомним Роналдиньо. Великий!


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    Голосов: 13
    17.01.2018 11:45
    Бразильский волшебник официально завершил карьеру.

    Он не играл в официальных матчах с 2015-го. О Роналдиньо думали, его хотели видеть в самых разных клубах, но не срослось. «Флуминенсе» так и останется последней командой в богатой на поездки карьере. Сейчас Роналдиньо уже 37 лет. Свои лучшие годы он пережил давно. Но какие это были годы!

    В моей памяти навсегда сохранились три момента, которые выделяли Роналдиньо на фоне других. Главный из них, конечно, гол в ворота «Челси». Тогда, в марте 2005 года, «Барселона» еще не была такой тактически гениальной, а Месси только начинал проявлять свои навыки. Роналдиньо сделал почти невозможное в матче, который его команда провалила.

    А этот случай уже никак не связан с «Барселоной». 2008-й шел к окончанию, а Роналдиньо только перешел в «Милан», где еще была классная команда. Дерби с «Интером» всегда было важнее остального для фанатов клуба. Тогда Роналдиньо влюбил их в себя, подставив голову под навес от Кака. Получилось по-настоящему эффективно и очень эффектно.

    И снова вернемся в Каталонию. Сейчас многие научились забивать ударами через себя. Даже Джердан Шакири из «Сток Сити» практикует подобные вещи почти в каждом матче за «Сток Сити». В начале века такие голы считались эталонными, а Роналдиньо еще и устраивал из этого шоу. Здесь в движениях нет ни намека на то, что он делает что-то необычное и прекрасное.

    Восемь клубов, больше десятка командных трофеев и множество личных наград – все это Роналдиньо достиг в большом футболе. Кажется, ему даже не пришлось сильно напрягаться. Беззаботные движения влюбляют. Поэтому нарезки с действиями Роналдиньо всегда будут мотивировать детей на поход в академию. Поэтому Роналдиньо великий.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Goal
    Рейтинг: 4 Голосов: 13
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    Комментарии49
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      Рейтинг: +107

      Валерий Бадмаев 27 мая 2020, 22:17

      Великий футбольный трюкач!!!

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 23 апреля 2018, 09:28

      Его игру будет не возможно забыть !

      0
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      Рейтинг: +617

      nelez 22 февраля 2018, 11:16

      Игрок с большой буквой. Можно сказать так , он не играл в футбол , просто на поле показывал спектакль , Великий.Единственный футболист который не смотря в каком клубе играет все за него болели и любили. Спасибо Рональдиньо за все восхишение от футбола.

      1
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 25 января 2018, 13:50

      Эх, вот когда уже сам ощущаешь, что молодые годы уходят, а тебе уже 4й десяток....Один из моих самых любимых футболистов планеты. Успехов тебе во всем - Великий кудесник!!!

      1
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 18 января 2018, 21:26

      Красава!!!!!!!! Удачи......

      0
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 18 января 2018, 09:42

      в детстве он и дельПьеро были моими кумирами... Своими действиями на поле ( финтами , голами, пасами) его можно ставить вместо марадооны на первую строчку списка лучших футболистов.... и все у него получалось не принужденно и с улыбкой... лучший финтарь 90-х

      0
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 18 января 2018, 08:27

      Уходит целая эпоха романтичного футбола (((

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 18 января 2018, 04:40

      Футболист, который должен был стать обладателем ЗМ по итогам 2006 года. Но в итоге мяч вручили Канаварро. Очень странно.....

      0
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > Nesterenko 18 января 2018, 09:43

      каннаваро тоже заслужил, причем ЗАЩИТНИК!=)) часто защитникам вручают?)))

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > вместе с ЦСКА 18 января 2018, 11:11

      Чем заслужил именно он? Лигу Чемпионов в тот год он не выиграл, сборная Италия стала Чемпионом Мира благодаря заслугам всей команды, в частности Канаварро ничего сверх гениального тогда не сделал. Тогда ЗМ нужно было вручать Рони, несмотря на провал на ЧМ бразильцев его игра была гениальна, ну это моё мнение))

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 18 января 2018, 00:04

      Действительно великий !

      3
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      Рейтинг: +1653

      Benifacto 17 января 2018, 23:36

      В его поколение не было бабла которое в комнату непоместеться.
      Эта ребза на последней фотке о футболе думали!Они его и подняли.

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