Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Президент США звонил по поводу войны, а я стоял на поле, как свинья». Политик, который обожает футбол


    4.2
    Голосов: 10
    26.02.2018 11:00
    Премьер-министр Венгрии создал клуб, построил стадион в деревне и даже родился от удара футбольного мяча.

    Фельчут – крохотная деревня под Будапештом, в которой проживает около двух тысяч человек. Спокойствие сонного венгерского уголка с одной центральной улицей и несколькими магазинами разбивает только «Панчо Арена» – архитектурный шедевр, открытый в 2014 году с вместимостью в 3,8 тысячи зрителей. Уютный стадион больше похож на собор: деревянные своды и медные башни придают сооружению соответствующий колорит. Лишь парковка добавляет арене современный облик: на ней часто можно увидеть автомобили самых богатых людей Венгрии.

    «Панчо Арена» – проект премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, на строительство которого ушло 17 млн долларов. 54-летний политик с 2010 года рулит страной, поддерживает Путина и просто одержим футболом. Орбан заболел этой игрой еще до рождения. Его отец фанател от футбола и таскался вместе с семьей даже на открытые тренировки. Однажды мяч прилетел в живот беременной жены, чем спровоцировал схватки. Женщину сразу же увезли в больницу – так родился Виктор Орбан.

    В Фельчуте прошла часть детства Орбана – все это время он гонял мяч на полупрофессиональном уровне. В деревне венгр и сейчас часто проводит выходные и заходит на матчи: дача политика находится в нескольких десятках шагов от стадиона. «Посмотрите на мой стадион, и вы убедитесь, что футбол – это искусство», – убеждает Орбан. Так не считает только его жена: стадион портит ей вид из кухни.

    Орбан впервые стал премьер-министром Венгрии в 1998 году, но к любимому хобби не остыл. Политик по-прежнему играл за сельскую команду из четвертой лиги и каждую неделю участвовал в матчах. «Вы представляете, какой был шум в маленьких деревнях? Никто не мог такого представить, пока я не забил», – удивляется Орбан.

    Чтобы решать государственные дела и не пропускать из-за них клубные тренировки, он даже передвинул еженедельные заседания правительства со вторника на пятницу. Между работой и хобби Орбан находит сходства: «Правительством руководить проще, чем красиво отыграть два тайма, но с неизвестными временными рамками и в роли голкипера, нападающего и защитника разом».

    Даже его назначение на должность премьер-министра было тесно переплетено с футболом. День оглашения результатов выборов выпал на матчи основного и дублирующего составов «Видеотона» – клуба, в который влюблен Орбан. Политик очень хотел посмотреть обе игры, поэтому нужную процедуру провели ровно в перерыве между ними.

    Когда в 1999 году Венгрия вошла в НАТО, Орбану позвонил президент США Билл Клинтон. «В тот момент я был на тренировке. Мне сказали: «Билл Клинтон звонит». Я ответил: «Не шутите так. У меня тренировка, перезвоните через пять минут», – вспоминает Орбан. – Я стоял на поле, как свинья. Оказывается, Клинтон звонил мне по поводу войны с Югославией, у него были предложения для обсуждения».

    В 2010 году перед выборами политические лидеры не отпустили Орбана на финал Лиги чемпионов, посчитав футбол ненужной для Венгрии вещью. Сам он вспоминает об этом так: «Мне сказали: «Развитие футбола в Венгрии – непопулярная вещь. Это невозможно. Вы не сможете его поднять потому, что венгерский футбол – дерьмо».

    Сам Орбан так не считает: «Футбол – интеллектуальная и художественная деятельность. Он ближе к культуре, чем к экономике. Мы сделали хороший шаг в возрождении венгерского футбола. Но со мной никто не согласен. Все говорят, что это полная чушь. Но положение улучшилось. Значит, мы развиваемся?».

    1 апреля 2007 года на 80-летний юбилей Ференца Пушкаша по инициативе Орбана в Фельчуте появилась своя команда – «Академия Пушкаша», которая стала дочерним клубом «Видеотона». Ничего общего с легендарным венгром она не имеет: название – просто дань уважения. Изначальный капитал клуба составлял всего 500 евро, но и его хватило, чтобы через подземелье венгерского футбола пробиться в элиту. Сейчас «Академия Пушкаша» не особо успешно выступает в высшем дивизионе Венгрии (8-е место из 12-ти команд), но поддерживает активную жизнь на «Панчо Арене» и понемногу поставляет игроков для национальной команды – два футболиста вошли в заявку венгров на Евро-2016.

    В 2008 году при поддержке клуба прошел первый международный турнир имени Пушкаша, на который съехалась талантливая молодежь до 17 лет. Орбан хочет идти дальше: «Рано или поздно мы создадим институт Пушкаша. У нас есть академия, есть школы, есть команда – маленькая вселенная. Мы хотим добавить к этому музей, образовательный центр и издательский дом».

    Орбан верит в возвращение венгерского футбола в мировую элиту и надеется на процветание собственной концепции «футбол – искусство». Так завещал его дедушка: «Он говорил мне: «Внук, если ты смотришь хороший матч, то должен слышать музыку – если ты не слышишь музыку, то это плохой матч». А если побеждают немцы, то мы не скажем, что это хороший футбол, потому что мы слышим не музыку, а шум роботов».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, nepszava.us
    Рейтинг: 4.2 Голосов: 10
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +128

      Denis199244 2 марта 2018, 08:42

      Интересно было читать,хорошая статья и позновательная

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 27 февраля 2018, 19:40

      дороговатый конечно стадион для такой деревни...
      если бы он был олигархом местным, то мог бы поднять там футбол, я думаю.. с его то энтузиазмом..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 27 февраля 2018, 07:52

      Раньше и венгры , и болгары , а Юги - были классные команды ......

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 февраля 2018, 19:12

      молодец истинный болельщик! всегда приятно читай такие истории.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 26 февраля 2018, 16:14

      молодец!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 26 февраля 2018, 14:39

      Прекрасная статья, спасибо автору!

      "Футбол – интеллектуальная и художественная деятельность. Он ближе к культуре, чем к экономике." - это изречение просто шикарно!

      Жаль что в РФПЛ всё наоборот. Договорняки, распилы бюджетного бабла и откаты с трансферов, и тд, и тп.
      Если бы Виктор Орбан родился в России, он бы не смог так полюбить футбол.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24283

      DOCTOR PENALTY 26 февраля 2018, 13:55

      Умный, сильный, здравомыслящий мужик. Но ему сейчас не до футбола. Если только сборную создать из мигрантов..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 26 февраля 2018, 13:29

      Если уж высшее начальство любой страны полюбило любой вид спорта,то это залог успеха этого вида!
      Примеры?
      Да пожалуста...Путя любит борьбу ...и как мы все наблюдаем ,с этим видом в России все- хоккей петрович!
      Ну ,с Мудистовым ,да,прогадал,но еше не поздно на футбольчик переключится
      и совсем не обязательно разбиратся в нем - главное лупней не привлекать и
      денюжку не давать разбазаривать. Да и строгости не помешает..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 26 февраля 2018, 13:01

      Информация какая то вся старая: 2010, 2008, 2007. Статья интересная, но я бы добавил больше информации, как сейчас обстоят дела. Делает ли он сейчас, что то для футбола и интересуется ли им вообще.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 26 февраля 2018, 11:24

      А дедушка не так уж и не прав. Машина, она и есть машина.)

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11