«Президент США звонил по поводу войны, а я стоял на поле, как свинья». Политик, который обожает футбол

Премьер-министр Венгрии создал клуб, построил стадион в деревне и даже родился от удара футбольного мяча.

Фельчут – крохотная деревня под Будапештом, в которой проживает около двух тысяч человек. Спокойствие сонного венгерского уголка с одной центральной улицей и несколькими магазинами разбивает только «Панчо Арена» – архитектурный шедевр, открытый в 2014 году с вместимостью в 3,8 тысячи зрителей. Уютный стадион больше похож на собор: деревянные своды и медные башни придают сооружению соответствующий колорит. Лишь парковка добавляет арене современный облик: на ней часто можно увидеть автомобили самых богатых людей Венгрии.

«Панчо Арена» – проект премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, на строительство которого ушло 17 млн долларов. 54-летний политик с 2010 года рулит страной, поддерживает Путина и просто одержим футболом. Орбан заболел этой игрой еще до рождения. Его отец фанател от футбола и таскался вместе с семьей даже на открытые тренировки. Однажды мяч прилетел в живот беременной жены, чем спровоцировал схватки. Женщину сразу же увезли в больницу – так родился Виктор Орбан.

В Фельчуте прошла часть детства Орбана – все это время он гонял мяч на полупрофессиональном уровне. В деревне венгр и сейчас часто проводит выходные и заходит на матчи: дача политика находится в нескольких десятках шагов от стадиона. «Посмотрите на мой стадион, и вы убедитесь, что футбол – это искусство», – убеждает Орбан. Так не считает только его жена: стадион портит ей вид из кухни.

Орбан впервые стал премьер-министром Венгрии в 1998 году, но к любимому хобби не остыл. Политик по-прежнему играл за сельскую команду из четвертой лиги и каждую неделю участвовал в матчах. «Вы представляете, какой был шум в маленьких деревнях? Никто не мог такого представить, пока я не забил», – удивляется Орбан.

Чтобы решать государственные дела и не пропускать из-за них клубные тренировки, он даже передвинул еженедельные заседания правительства со вторника на пятницу. Между работой и хобби Орбан находит сходства: «Правительством руководить проще, чем красиво отыграть два тайма, но с неизвестными временными рамками и в роли голкипера, нападающего и защитника разом».

Даже его назначение на должность премьер-министра было тесно переплетено с футболом. День оглашения результатов выборов выпал на матчи основного и дублирующего составов «Видеотона» – клуба, в который влюблен Орбан. Политик очень хотел посмотреть обе игры, поэтому нужную процедуру провели ровно в перерыве между ними.

Когда в 1999 году Венгрия вошла в НАТО, Орбану позвонил президент США Билл Клинтон. «В тот момент я был на тренировке. Мне сказали: «Билл Клинтон звонит». Я ответил: «Не шутите так. У меня тренировка, перезвоните через пять минут», – вспоминает Орбан. – Я стоял на поле, как свинья. Оказывается, Клинтон звонил мне по поводу войны с Югославией, у него были предложения для обсуждения».

В 2010 году перед выборами политические лидеры не отпустили Орбана на финал Лиги чемпионов, посчитав футбол ненужной для Венгрии вещью. Сам он вспоминает об этом так: «Мне сказали: «Развитие футбола в Венгрии – непопулярная вещь. Это невозможно. Вы не сможете его поднять потому, что венгерский футбол – дерьмо».

Сам Орбан так не считает: «Футбол – интеллектуальная и художественная деятельность. Он ближе к культуре, чем к экономике. Мы сделали хороший шаг в возрождении венгерского футбола. Но со мной никто не согласен. Все говорят, что это полная чушь. Но положение улучшилось. Значит, мы развиваемся?».

1 апреля 2007 года на 80-летний юбилей Ференца Пушкаша по инициативе Орбана в Фельчуте появилась своя команда – «Академия Пушкаша», которая стала дочерним клубом «Видеотона». Ничего общего с легендарным венгром она не имеет: название – просто дань уважения. Изначальный капитал клуба составлял всего 500 евро, но и его хватило, чтобы через подземелье венгерского футбола пробиться в элиту. Сейчас «Академия Пушкаша» не особо успешно выступает в высшем дивизионе Венгрии (8-е место из 12-ти команд), но поддерживает активную жизнь на «Панчо Арене» и понемногу поставляет игроков для национальной команды – два футболиста вошли в заявку венгров на Евро-2016.

В 2008 году при поддержке клуба прошел первый международный турнир имени Пушкаша, на который съехалась талантливая молодежь до 17 лет. Орбан хочет идти дальше: «Рано или поздно мы создадим институт Пушкаша. У нас есть академия, есть школы, есть команда – маленькая вселенная. Мы хотим добавить к этому музей, образовательный центр и издательский дом».

Орбан верит в возвращение венгерского футбола в мировую элиту и надеется на процветание собственной концепции «футбол – искусство». Так завещал его дедушка: «Он говорил мне: «Внук, если ты смотришь хороший матч, то должен слышать музыку – если ты не слышишь музыку, то это плохой матч». А если побеждают немцы, то мы не скажем, что это хороший футбол, потому что мы слышим не музыку, а шум роботов».