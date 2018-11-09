Деньги, пустыня, запрет алкоголя и санкции. Там пройдет ЧМ-2022

Рассказ про Катар.

Богатство, запреты, бензин

Прямо сейчас Катар живет своеобразной жизнью. Вот несколько интересных пунктов:

• Правление абсолютного монарха никак не ограничено. Из-за этого все еще сохраняются средневековые законы, которые выглядят диковато для современных людей. Например, на улицах нельзя распивать алкоголь, а из местных жителей в отель может заселиться только супружеская пара. Измены запрещены, гомосексуализм нелегален, проведение любого митинга означает попадание в тюрьму.

• Катар экспортирует нефть (16-й в мире) и природный газ (2-й), что составляет около 70% общих доходов страны. При этом Катар считается одной из самых богатых стран всего мира.

• Литр бензина здесь стоит примерно 0,5 американских долларов. Основной транспорт – внедорожники. Пешком почти никто не ходит, а тепло почти постоянно. Дожди идут только несколько раз в год.

• Чемпионат мира в Катаре станет первым турниром в истории, который примет государство Ближнего Востока. Через футбол дают толчок развитию страны: сейчас Катар полностью перестраивается, а на новую инфраструктуру выделено 200 миллиардов долларов.

• Местное население составляет лишь малую часть от всех жителей. Здесь очень много работающих иностранцев, а на английском разговаривают почти все. В этом плане фанатам на ЧМ будет даже легче, чем в России. Комфортно не выпьют – зато поговорят.

Хави – лицо футбола

В Премьер-лиге Катара сейчас играют всего 12 клубов. Лидирует «Аль-Духаил», но самый известный клуб – «Аль Садд». Именно здесь с 2015 года играет испанец Хави, который очень хорошо освоился в новой для себя стране. За 76 матчей в Катаре Хави забил 21 гол и в мае продлил контракт до 2020 года. Его сделали первым международным послом ЧМ-2022, а в будущем Хави продвигают на роль тренера «Аль Садда» и сборной Катара. В разные годы сюда приезжали звездные игроки (Батистута, Гвардиола, Рауль), но Хави проявляет себя намного лучше. Помогает и хорошая зарплата в 10 миллионов евро за сезон.

Помощь от Саркози

Расследование Football Leaks прямо утверждает, что бывший президент Франции Николя Саркози повлиял на решение отдать ЧМ Катару. Все получилось взаимовыгодно. Саркози договорился с эмиром Катара Тамимом Аль Тани, что тот купит его любимый клуб «ПСЖ» и создаст во Франции спортивный канал beIN Sports. Взамен он поручил Платини обеспечить Катару поддержку лишних голосов при выборе страны-хозяйки чемпионата мира. Зепп Блаттер тоже подтвердил, что Саркози давил на Платини, чтобы все сложилось в пользу Катара. «ПСЖ» все опровергает, но известные факты настраивают на раздумья. В декабре 2010 года Катар получил чемпионат мира, в мае 2011-го фонд Qatar Sports Investments выкупил 70 % акций «ПСЖ», тогда же создали канал BeIN Sports – часть сети Al Jazeera Media Network.

Санкции и терроризм

В июне все ждали начала ЧМ-2018 в России, а Катар отмечал годовщину нахождения под санкциями. Соседняя Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипломатические отношения с Катаром и обвинили его в содействии терроризму. Все дело в миллиардном выкупе террористическим группировкам, который Катар заплатил в 2017 году для возвращения похищенных членов королевской семьи. Тут не обошлось и без содействия Ирана, но интересно, что в самом Катаре безопасно и уже более десяти лет не происходит вообще никаких терактов.

Сложности сборной

Политика не только доставляет проблемы катарским командам (с ними отказываются играть клубы из ОАЭ и Саудовской Аравии), но и сильно мешает международному футболу. Например, все матчи сборной Катара освещаются в Саудовской Аравии через обвинения в терроризме. За это стране даже вынесли предупреждение и угрожали исключением с ЧМ-2018, но все обошлось. Соседи сборную Катара не любят, зато ее пригласили в качестве гостя на Кубок Америки-2019. В ноябре 2016-го россияне проиграли Катару в товарищеском матче, а к ЧМ-2022 за него сыграют много молодых игроков. Костяк сборной планируют построить из команды, игравшей на молодежном чемпионате Азии-2016 (Катар дошел до полуфинала). Но здесь не собираются полностью отказываться и от натурализации, которую активно продвигали в последние годы.

За сборную Катара играют выходцы из Саудовской Аравии, Ганы, ОАЭ и других стран. Еще здесь обязательно будет тренер с громким именем. Им станет Хави или человек с не менее громким именем. Египетский предприниматель Нагиб Савирис писал, что сборную Катара возглавит Зидан.

Смерть на стройке

Катар бьет все рекорды по количеству смертей во время строительства спортивных объектов. Долго считалось, что на стройках ЧМ умирают по 12 человек в неделю. В сравнении с крупными соревнованиями в других странах катарская смертность при подготовке оценивалась ужасно, но все меняется. Сейчас условия труда улучшаются, уменьшается количество времени на жаре, а зарплата рабочих становится немного больше. К работе привлекают бедных жителей Индии, Непала и Омана.

twit text — Football Factly (@FootballFactly) 24 июля 2018 г.

Удобная упаковка

Пока Катар договаривается с ФИФА о количестве стадионов, но их точно будет не менее восьми. Вместимость почти всех арен после ЧМ сильно сократят, а одну разберут полностью. В дальнейшем стадионы переделают в многопрофильные сооружения.

Интересно, что максимальное расстояние между двумя аренами составит всего 55 километров. Важное и правильное отличие от огромной России в том, что болельщики смогут посещать по два матча за день. Никаких ограничений по этому поводу накладывать не собираются, а организаторы готовят важные решения: между аренами будут курсировать уже полюбившиеся шаттлы, рядом построят станции метро и откроют новые дороги. Сейчас с общественным транспортом в Катаре все не очень.

Катарская зима = российское лето

Чемпионат мира в Катаре запланирован в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Календарь клубного сезона вынужденно перестроят, но все оправдано сложными климатическими условиями. Температура в летнем Катаре поднимается до 50 градусов, а зимой здесь ожидают около 25-ти тепла. Комфорт выйдет на первое место: командам создадут максимально приятные условия для игры. Так можно отказаться от бесконечных пауз на водопой и уменьшить риск тепловых ударов. Этим Катар похож на летнюю Россию.

Новый город из-за ЧМ

Пока в других странах за право проведения ЧМ спорят по несколько существующих городов, в Катаре возводится целое новое поселение. В городе Лусаил пройдет финал ЧМ-2022, но номинально его еще не существует. Лусаил расположится в 20-ти километрах от Дохи, а по проекту вместит новый стадион, торговые центры и место жительства для 450 тысяч человек. В строительные работы вложат 45 миллиардов долларов. Более того, Лусаил еще и сделают высокотехнологичным – люди смогут дистанционно управлять предметами быта, а общую ситуацию в городе проконтролируют из информационного центра. Подробно об этом писал Sport Connect.

Алкоголь – проблема

Раскрываем и предостерегаем. Забухать в любом месте не получится – в Катаре запрещены распитие и продажа алкоголя на улицах. Во время чемпионата мира послабления коснутся нескольких фан-зон, но даже их разбавят местами для непьющих людей. Еще по приемлемым ценам сохранят продажу пива в отелях. Сейчас коренным жителям Катара вообще не разрешен алкоголь, а иностранцам требуется специальное разрешение на его покупку. Сухой ЧМ отменяется, но никакого акцента на алкоголь во время турнира не предвидится. Игра – главное зрелище и продукт ЧМ-2022.

Что еще нужно знать?

• Уже на ЧМ-2022 число участников может увеличиться с 32 до 48. Изначально такая инициатива была принята по 2026-му году, но Инфантино хочет продвинуть ее и здесь.

• Еще одно нововведение связано с первым. Если команд в финальной стадии станет больше, то уже на групповой стадии введут послематчевые пенальти. Победитель серии будет получать лишнее турнирное очко.

• Катар осваивают европейские клубы. «Ювентус» и «Милан» играли там за Суперкубок Италии, а в 2019 году аналогичный выезд хотят провернуть испанцы. В дальнейшем число матчей в Катаре только увеличится.

• Одним из лиц ЧМ-2022 должен стать Неймар. Катарские владельцы «ПСЖ» готовы продвинуть бразильца на эту роль и платить ему 50 миллионов евро в год. Неймар прилично заработает, но только с учетом игры за «ПСЖ».

• Чемпионат мира в России признали лучшим в истории. В Катаре все организуют если не лучше, то точно по-другому. ЧМ-2022 получится необычным.