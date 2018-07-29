Блаттер: «Катар получил чемпионат мира-2022 благодаря давлению экс-президента Франции Саркози»

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер раскрыл детали получения Катаром права на проведение чемпионата мира-2022. По информации швейцарца, азиаты получили турнир благодаря политическому вмешательству.

«Фактом является то, что сам Катар получил чемпионат мира лишь благодаря политическому вмешательству. Речь идет о тогдашнем президенте Франции Николя Саркози. Он давил на вице-президента ФИФА Мишеля Платини», – сообщил Блаттер.

Более подробно эту тему экс-функционер раскрыл в своей книге.