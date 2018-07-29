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  • Блаттер: «Катар получил чемпионат мира-2022 благодаря давлению экс-президента Франции Саркози»

Блаттер: «Катар получил чемпионат мира-2022 благодаря давлению экс-президента Франции Саркози»

29 июля 2018, 22:10
9

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер раскрыл детали получения Катаром права на проведение чемпионата мира-2022. По информации швейцарца, азиаты получили турнир благодаря политическому вмешательству.

«Фактом является то, что сам Катар получил чемпионат мира лишь благодаря политическому вмешательству. Речь идет о тогдашнем президенте Франции Николя Саркози. Он давил на вице-президента ФИФА Мишеля Платини», – сообщил Блаттер.

Более подробно эту тему экс-функционер раскрыл в своей книге.

Источник: Twitter
Азия Блаттер Зепп
Комментарии (9)
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insider_retro
1532894886
Один, якобы, надавил, а другой, вроде бы, прогнулся...:)) Так и живут, подтверждая еуропейскую несгибаемость и принципиальность...:))
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Project Бабангида
1532894887
развели лягушатник в болоте фифа
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A-Den
1532895505
Подозрительно коррупционная связь между Катаром и экс-президентом Франции
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BRO_football
1532897131
Ну если президент Франции и вмешивался в выбора страны-организатора ЧМ, то логичнее было бы предположить, что он всеми способами захочет перенести турнир в свою страну, а не куда-то там в Катар. А вообще было бы интересно провести ЧМ в Катаре. Я бы посмотрел как бы там повели себя любители пива и сексуальных меньшинств.
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Yev
1532897201
Вот это интересный поворот.
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3a zenit
1532898029
странно почему не темнейший в этом участвовал?
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OfaZavr
1532936065
ну вот теперь будут всплывать грязные факты о прошлой деятельности, пришла очередь Катару побывать на нашем месте и бояться не отнимут ли ЧМ.
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zigbert
1532964220
Зря он написал эту книгу. Теперь она будет "вещь-доком".
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