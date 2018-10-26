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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    ФИФА признала чемпионат мира-2018 лучшим в истории

    Член совета ФИФА Алексей Сорокин после окончания заседания руководителей организации в Руанде сообщил, что чемпионат мира-2018 был признан лучшим в истории.

    ЧМ-2018 прошел с 14 июня по 15 июля в 11-ти городах России.

    «Прозвучал довольно подробный отчет. Колин Смит [директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий] представил фактологический отчет. Я тоже сделал сообщение, которое носило более общий и эмоциональный характер.

    В целом чемпионат мира единодушно признан успешным во всех отношениях, самым лучшим в истории. Об этом говорилось в отчете, который был принят советом. По многим показателям были побиты рекорды предыдущих чемпионатов мира. Успешными были признаны наши инициативы, к числу которых относятся бесплатный транспорт, идентификация болельщиков и другие новшества», – сказал Сорокин.

    Золотые медали ЧМ-2018 завоевала сборная Франции. Сборная России дошла до четвертьфинала турнира, где проиграла будущему финалисту Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

    Источник: ТАСС

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    26.10.2018 18:15
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 13 ноября 2018, 14:52

      У нас все лучше, только не уровень жизни населения

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +616

      smersh45 30 октября 2018, 13:51

      бывает и так

      1
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      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 27 октября 2018, 08:30

      стоит сказать спасибо Путину за этот шикарный ЧМ!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 26 октября 2018, 23:10

      Это было лучшее в мире прикрытие для проведения поганых реформ.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > DOCTOR PENALTY 27 октября 2018, 00:45

      Пожимаю руку.Время они подобрали практически идеально.
      Твари.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 26 октября 2018, 21:33

      Пожалуй, соглашусь с этой оценкой.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1364

      МВС 26 октября 2018, 20:57

      Если Сами себя не похвалят,кто на это ещё сподобится то?..

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +246

      RLoko 26 октября 2018, 20:34

      Хорошо

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 26 октября 2018, 20:20

      Лично для меня этот ЧМ будет худшим,т.к. никогда ранее, в год предыдущих ЧМ, мне не предлагали выйти на пенсию в 65лет..

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5113

      hunta > за ЦСКА с 1980г 26 октября 2018, 20:42

      Министр культуры и туризма Китая Ло Шуган в эфире телеканала CCTV-4 объявил о запуске проекта «Счастливый отдых – счастливая старость», в рамках которого китайские пенсионеры один раз в год смогут бесплатно получить туристическую путёвку в одну из 15 стран мира, среди которых Кипр, Нидерланды, Греция и Египет. Этот проект стал частью программы «17 шагов», которую проводит китайское правительство для достижения глобального лидерства и строительства государства всеобщего благополучия.
      По словам министра, китайское государство берёт на себя ответственность за то, чтобы жизнь граждан на пенсии была не только долгой, но и счастливой. Программа «17 шагов» включает в себя комплексный набор мер по улучшению качества жизни пенсионеров, начиная от строительства социального жилья и заканчивая турпутёвками. Ло Шуган отметил, что, несмотря на широкий пакет социальных льгот внутри Китая, многие пенсионеры Поднебесной всё ещё не в состоянии оплачивать заграничный отпуск. По словам чиновника, в бюджете достаточно средств, чтобы выделить их на заграничные поездки для пожилых людей. Государство оплатит им оформление визовых документов, перелёт и проживание в отеле по пакету «всё включено». Рыночная стоимость путёвки, которую китайские пенсионеры получат бесплатно, составляет примерно $2,4 тыс.
      Ранее в рамках выполнения программы «17 шагов» Китай начал снижение пенсионного возраста до 55 лет у мужчин и 50 лет у женщин.

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      Рейтинг: +2117

      Bozigit 26 октября 2018, 20:01

      Лучший ЧМ, лучшее Евровидение, еще бы жизнь людей сделали лучше

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 26 октября 2018, 19:59

      надо бы повторить в россии

      0
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