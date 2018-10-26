ФИФА признала чемпионат мира-2018 лучшим в истории

Член совета ФИФА Алексей Сорокин после окончания заседания руководителей организации в Руанде сообщил, что чемпионат мира-2018 был признан лучшим в истории.

ЧМ-2018 прошел с 14 июня по 15 июля в 11-ти городах России.

«Прозвучал довольно подробный отчет. Колин Смит [директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий] представил фактологический отчет. Я тоже сделал сообщение, которое носило более общий и эмоциональный характер.

В целом чемпионат мира единодушно признан успешным во всех отношениях, самым лучшим в истории. Об этом говорилось в отчете, который был принят советом. По многим показателям были побиты рекорды предыдущих чемпионатов мира. Успешными были признаны наши инициативы, к числу которых относятся бесплатный транспорт, идентификация болельщиков и другие новшества», – сказал Сорокин.

Золотые медали ЧМ-2018 завоевала сборная Франции. Сборная России дошла до четвертьфинала турнира, где проиграла будущему финалисту Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).