Нет Месси и Неймара, зато есть Малахов и жена Мамаева.

Станислав Черчесов

Жест Черчесова перед Дзюбой – один из самых показательных кадров ЧМ. Главный тренер сборной проваливал товарищеские матчи, по личным мотивам не брал в команду Денисова и проводил яркие пресс-конференции с запретными словами. И все-таки научился признавать собственные недоработки. Весенняя нелюбовь страны к зиме сменилась настороженностью: многие все еще ругают Черчесова даже после удачного ЧМ. Здесь стоит просто признать очевидное и понять, что Станислав Черчесов при любых раскладах совершил большой прорыв и поучаствовал в создании образа самой открытой сборной России в этом веке.

Игорь Акинфеев

Каждый год Игорь Акинфеев ожидаемо бьет рекорды. Тут он успел опередить Блохина по числу игр за один клуб и стать лидером по запросам пользователей «Яндекса». Акинфеев геройствовал в серии пенальти с Испанией на ЧМ, но еще одно большое достижение случилось с ним в заключительном матче декабря уже в ЦСКА. Акинфеев – лишь четвертый вратарь в истории, который не пропустил от «Реала» в двух матчах ЛЧ за один сезон. Не зря новый тренер «МЮ» Сульшер постоянно покупает Игоря в Football Manager – европейское признание он давно заслужил.

Антуан Гризманн

Каждый год мы предвкушаем, что француз перейдет в «Барселону». Победа на чемпионате мира вроде бы сделала этот трансфер еще ближе, но Гризманн неожиданно остался. Симеоне снова сохранил состав, а Гризманн делает «Атлетико» третьей силой в Примере. Важно, что он просто кайфует от происходящего в жизни и успевает выдавать что-то необычное. «Самое важное в голах – это празднование», – утверждает Антуан, когда вытанцовывает издевательскую штуку из игры Fortnite. Такими темпами Гризманн однажды станцует с «Золотым мячом» в статусе лучшего игрока мира.

Массимо Каррера

Итальянский персонаж – один из ограниченного числа людей, безгранично влюбивших в себя болельщиков «Спартака». Ему простили провальные результаты, странную войну внутри команды и полное отсутствие осмысленности в игре. Каррера ушел тренером-героем, но от клуба получил сухое прощание в виде фотографии со стадионом и интервью Ещенко, где тот размазал все решения Массимо. Федун отдохнул в отпуске, Рианчо подготовил основу, Кононов начал работу – цепочка жизни нового «Спартака» пока никак не сочетается с чем-то хорошим. Зато Массимо в заслуженном отпуске точно не страдает.

Ари

Крутое возвращение в «Краснодар», багровый паспорт и дебют в сборной России – для Ари это был динамичный год. К 33 годам бразилец полночью влился в среду: у него русская жена, приличное владение языком, пять лет жизни в стране и хорошее понимание картины РПЛ. В сборную он попал абсолютно по делу. Рады за него и гордимся пестрым этническим миксом состава. Болеть за такую команду станет еще интереснее. Если кто-то не согласен, вспомните эйфорию ЧМ и Марио Фернандеса. Полегчает.

Криштиану Роналду

Роналду несколько раз добился вообще всего на этой планете. И все равно бросается за новыми вызовами. Трансфер в «Юве» – идеальный выбор, когда возраст уже наступает, но ты по-прежнему здоров, свеж, светел. Тем более «Реал» набрал лигочемпионовских кубков на век вперед и обнулил эпоху, потеряв Зидана. Криштиану ловко чувствует момент, виртуозно управляет карьерой и все так же методично лепит из себя сверхчеловека. Титанище.

Юрий Семин

История преодоления от Семина впечатляет. Он выиграл чемпионат с «Локомотивом», где любой провал привел бы к увольнению еще в середине сезона. Семин постоянно ссорился с руководителями «Локо», но все еще продолжает работать. На этом стоило и закончить, потому что сейчас «Локомотив» под его руководством идет в обратном направлении. Клуб провалился в Лиге чемпионов, отстал от лидеров чемпионата, а игроки считают методы тренера старомодными. В этот момент Семин еще и выпустил книгу о чемпионстве, где рассказал о проблемах между ним и Геркусом. Все это только добавляет красок в восприятие личной драмы 71-летнего тренера, который остается веселым и не смотрит на собственный возраст.

Марио Фернандес

Со стороны сложно понять, как Марио Фернандеса все любят даже со всеми его парадоксами. Смазанный одиннадцатиметровый в главном матче жизни, статус натурализованного игрока и незнание языка – все это могло бы уничтожить любого игрока, но только не Марио. Он отказался уходить из обновленного ЦСКА и продолжает держать привычно высокий уровень. Победа на «Бернабеу» вывела разговоры о Фернандесе на высшую ступень: теперь люди представляют, что однажды у «Реала» будут бразильские фланги, даже если Марио все-таки уедет из России.

Кристиан Стуани

Бодрящая капля экзотики в тусовке Ла Лиги. Маленькая «Жирона» добротно режет таблицу где-то около экватора, а в ее составе крепнет уругваец, который забивает с частотой гигантов. Вот Месси, вот Суарес – и совсем рядом с ними затесался Стуани. Очень скромный парень: живет в провинции, ездит на тренировку на велике, отказывается от предложений из денежных лиг. Мы же просто обожаем такие истории. Хоть бы этого его куража хватило на весь сезон.

Роман Зобнин

Обладатель премии «Джентльмен года» и просто качественный игрок стабильно отыграл в основе клуба и сборной. Зобнин показал, что даже тяжелые травмы преодолимы и никак не влияют на высокий уровень игры. За пять матчей чемпионата мира полузащитник пробежал 62 километра и по тому количеству игр был лучшим среди всех игроков турнира. Сейчас Зобнин чем-то напоминает Модрича по действиям и поведению, только еще больше времени проводит в отборе. Европейские клубы следят за ним уже несколько лет – шаг вперед назревает.

Денис Черышев

Зима-весна. Черышев едва восстановился после травм и начал играть.

Лето. Ехал на ЧМ запасным игроком, но забил четыре гола и стал лучшим бомбардиром сборной на турнире. Потом перешел в «Валенсию».

Осень-зима. Игрок ротации в «Валенсии». Выходит в среднем на 54 минуты, снова травмируется и много пропускает.

Черышев – самый парадоксальный игрок из этого списка, но один только его гол Хорватии явно перекрывает все сложности со здоровьем, недостатки карьеры и нереализованные амбиции.

Рафаэль Варан

Парадокс года. Варан – единственный человек, который выиграл и Лигу чемпионов, и чемпионат мира. И что? И ничего. Слава и внимание уходят остальным. Варан остается немного в тени. Мы знаем о нем не так много и фокусируемся на нем не так часто. Возможно, это не так страшно. Затеряться в толпе – иногда ценный навык. Из таких неприметных трудяг часто выходят хорошие тренеры.

Юрий Газинский

Перед чемпионатом мира было удивительно, почему Черчесов взял в сборную Газинского, а не Денисова. Здесь полузащитник «Краснодара» доказал игрой, что его зря считали временным звеном. На самом ЧМ Газинский забил в первом же матче, а в ноябре вообще стал капитаном сборной России. Зимой Газинский отпраздновал переход отметки в 200 игр за «Краснодар». Больше него в клубе отыграл только Жоаозиньо (217 встреч), но его уже нет в команде. Главное, что среди полузащитников РПЛ Газинский выделяется по качеству.

Жозе Моуринью

2018 – год, когда сломался Моуринью. Все его коронки обернулись против него. Команда звезд превратилась в хаос состава. Психологические манипуляции – в ссоры с Погба и другими. Эпатаж перед камерой – в скрываемую за бравадой истерику. Закрытая тактика – в тоскливый автобус. Сколько тут вины боссов «МЮ» – вопрос недооцененный. Но так или иначе Моур заскрипел. Надо перезагрузиться и к лету ворваться к нам в обновленном образе. Мы ждем этого больше, чем новый сезон «Черного зеркала» или «Игры престолов».

Федор Чалов

Над Чаловым шутили, что осенью он спит, а весной преображается. Тут получилось совместить сразу два времени года. Сначала Федор отлично провел концовку чемпионата, чуть не попал в состав на ЧМ и помог ЦСКА напрямую войти в ЛЧ. Новый осенний Чалов – лучший бомбардир чемпионата с девятью голами и футболист, которым интересуются в АПЛ. Пока у Чалова не ладится только со сборными: в молодежке его не всегда ставили в старт, а в основной команде не выпускают даже на замену. Если продолжит забивать «Реалу» и другим топ-командам, все поправимо.

Тибо Куртуа

ФИФА признала бельгийца вратарем года, а сам он сменил клуб в летнее окно. Переход в «Реал» точно не был ошибкой, потому что Куртуа там заиграл. Все получилось вопреки классной форме Кейлора Наваса или желанию игроков «Реала», которые видели Тибо лишь на скамейке. В «Челси» довольны полученными деньгами и арендой Ковачича, поэтому от перехода выиграли все. Проблема Куртуа только в том, что он редко приносит счастье в сборной. Третье место на ЧМ – достижение, но пять мячей от Швейцарии в Лиге наций точно никого не порадовали.

Андрей Малахов

Полезно знать две отрезвляющие вещи: 1) футбол нужен очень небольшому проценту россиян, 2) самые популярные медиапроекты до сих пор где-то в той тв-реальности, что за интернетом. На троне этого странного царства сидит Андрей Малахов. Футбольные темы он брал всего пару раз: что-то там про ЧМ, обязательно про Кокорина (пара выпусков) и недавно «исповедь» Глушакова. Значит, именно эти темы были в 2018 году главными. Малахов – индикатор, когда наши локальные футбольные приколы становятся народными. Смиритесь.

Валерий Карпин

Главный итог 2018-го – Карпин отказал «Спартаку». Тренер «Ростова» объяснил свою преданность тем, что именно здесь в него по-настоящему поверили. Кажется, «Ростов» действительно стал той командой, где у Карпина все получается. Его клуб ведет борьбу в верхней части таблицы, развивает толпу исландцев и дает большой толчок в карьере тем, кто не пригодился топ-командам. На новый уровень у Карпина уже вышли Ионов, Гулиев и Скопинцев, а контратаки «Ростова» теперь выглядят просто сказочно.

Мохамед Салах

В этом списке Салах не только за гениальную игру в «Ливерпуле», но и за колоссальное влияние на Египет. Поразительно, что в 2018-м футболист еще способен быть мессией у большой нации, но вы все видите сами. Летом у нас был повод исследовать этот культ личности. Выглядит, конечно, мощно. Кстати, помните, как перед началом группы на ЧМ, мы боялись сильнее всего именно Салаха. Фух, в итоге тут все обошлось.

Кирилл Набабкин

Год у Набабкина получился сложным, но прорывным. Состав ЦСКА полностью поменялся, а Кирилл даже пошел на понижение зарплаты ради места в команде. Риск оправдался осенью, когда в карьере Набабкина случились два важных события. 32-летнего игрока снова вызвали в сборную, где попробовали на всех позициях в защите. Забавно, но в ЦСКА Набабкин больше не играет на родном правом фланге, а окончательно переквалифицировался в центрального защитника. Перспективный Чернов сел на скамейку, а вечный Набабкин не уступает другим игрокам ЦСКА по самоотдаче и ключевым показателям. Так можно и к любимому Слуцкому в Европу уехать.

Лорис Кариус

У всех бывают очень плохие дни. Только вот у Лориса Кариуса он случился в финале Лиги чемпионов. Когда ты вратарь, твои ошибки – это катастрофа для сотен тысяч людей. В тот вечер он убил карьеру. Наверное, больше не поднимется. Летом «Ливерпуль» неловко и сухо отдал Кариуса в «Бешикташ», но там вратарь провалился. Есть ощущение, что психологически там уже ничего не склеить. Жестоко.

Виталий Кафанов

Тренер вратарей «Рубина» выполняет очень важную, но незаметную работу. В «Рубине» он лично отвечает за вратарские тренировки и подготовку стандартов. С голкиперами у «Рубина» точно все нормально, а Кафанов даже сделал большой фильм о тонкостях их работы. По стандартным положениям в этом сезоне команда вообще оказалась лучшей в РПЛ. Вспомните только одну замену от Бердыева перед свистком в матче со «Спартаком»: защитник Сорокин вышел на последний угловой и забил первым касанием. Из 17 голов в сезоне только 8 мячей «Рубина» были не со стандартов. Кафанов доказывает, что стандарты бывают важнее отработки обычных игровых ситуаций.

Маурисио Покеттино

Обычно, если клуб вроде «Тоттенхэма» выстреливает, его тут же разбирают на детали. Но здесь все не так. Алли на месте, Кейн до сих пор колотит по 40-50 голов в календарь, Маурисио Покеттино еженедельно прокачивается как тренер, вгрызаясь в гонку за апловскую топ-4 с врагами, который гораздо оснащеннее его. Куда он уйдет раньше – в «Реал» или «МЮ» – один из важнейших вопросов 2019-го. Если вдруг опять не уйдет никуда, это будет очень сильный и необычный ход. Возможно, так мы доживем до чемпионства «Тоттенхэма», и медиа наконец-то перестанут использовать ту затертую цитату из фильма «Залечь на дно в Брюгге».

Александр Кокорин

В одном ударе стулом заложена вся карьера талантливого нападающего, которую он просто бросил. Из тюрьмы невозможно забивать голы и помогать партнерам по «Зениту» в их сложной жизни. Теперь о Кокорине слышно только после улыбок и странных оправданий на камеру, а его перспектива ограничивается возможным двухлетним сроком. Кокорин и Мамаев взбодрили Россию после мощного чемпионата мира, но сделали это с очень плохой стороны. Хорошее впечатление от футболистов испорчено – сейчас их снова воспринимают глупыми антигероями, раздающими всем тумаки и деньги.

Лука Модрич

«Золотой мяч» – главная и самая престижная индивидуальная награда в футболе, но даже она не показывает того, что сделал Модрич для «Реала» и сборной Хорватии. Возможно, Золотой мяч» вообще логичнее было бы отдать другому игроку, а 2018-й в жизни Модрича это бы совсем не испортило. Он все равно был одним из лидеров Хорватии на ЧМ, выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов и доказал важную вещь: топ-футболист может получить всеобщее признание не только на позиции нападающего.

Сергей Игнашевич

Привет, это Роман Абрамов. Когда мы с Плехановым распределили людей для этого списка, я вдруг понял, что лучше, чем в своем тексте из середины лета, про Игнашевича уже не скажу. Утро после Россия – Хорватия, и та самая новость о его уходе. Острее, честнее и ярче, чем тогда, он не воспринимается.

Поэтому извините, но дальше – самоцитирование из той горячей реакции:

«Игнашевич − важный. Он футболист здорового человека. Тот, что без кальянов, безвкусного понта, борзых цитат и разговоров про смесь лимита с государственным баблом. Вместо этого он − про достоинство, мощь, надежность и образ, за который хочется болеть и который хочется показывать своим детям: смотри, сын, если вдруг в этой лихой стране ты захочешь стать футболистом − то только таким».

Мурад Мусаев

Хвалить «Краснодар» – как хвалить теплый май: слишком очевидно и затаскано. Но в этом году клуб пробил новую грань тотального респекта. «Краснодар» воспитал себе тренера. Умного, прогрессивного, способного. Промежуточный итог: Мусаев на скромных ресурсах (и без Смолова) сделал лучший «Краснодар» в истории. Чемпионы?

Джанлуиджи Буффон

Тут он за решение не ехать в далекую лигу по отлаженной схеме (даже Златан сдался!), а сменить один топ-клуб – сформированный, взрослый – на другой – сырой, недокрученный. Хотя Буффон – это всегда Буффон. Последний герой своей эпохи. Поиграл бы еще пару лет.

Артем Дзюба

«Однозначно главный русский футболист года. Мятежный дух, который долго искал себя и наводил шухер в индустрии. Его ссылали в провинциальные аренды, его ломали тренеры, его считали говнюком – а он пер, рос и становился заряженнее от каждой ссоры.

2018-й. Финальный гонг. Эпичная музыка. Крики толпы. Дзюба отдает честь, напрягая огромный бицепс. Он победил. Титры. Да, это было великое шоу.

Пако Алькасер

История Пако показывает, что некоторым игрокам важно найти свои команды. За два сезона в Примере он забил за «Барселону» 10 мячей, за 12 матчей в Бундеслиге – 12 голов за «Боруссию». 10 из них у Алькасера получились после выхода на замену – тем самым нападающий установил рекорд Бундеслиги. «Боруссия» уже выкупила Алькасера за 23 миллиона евро и обеспечила ему новую карьерную жизнь. Сам Пако неузнаваем: от парня, который терялся на скамейке «Барселоны» и проигрывал конкуренцию игрокам академии, больше ничего не осталось.

Юрген Клопп

Клопп – Тони Старк в мире футбола. Дерзкий гений без суперспособностей, который всех побеждает. Кепка, рок-н-ролл, хитрый прищур из-под очков. Времена андеграундного Дортмунда прошли, Клопп теперь среди элиты. Но все тот же. Этим и подкупает. Его «Ливерпуль» – свежайший, приятнейший, теперь еще и успешнейший. Немного времени на раскачку, и мы снова радостно верещим одну и ту же фразу: «Какой же Клопп крутой».

Алана Мамаева

А чего вы возмущаетесь? Это все тоже про футбол. Главный скандал года (может, и десятилетия) – необходимый лакмус для понимания, как устроена вся система и кто ее формирует. Близкое окружение лучших футболистов отражает индустрию точнее, чем заковыристые угловые Бердыева или три защитника Гончаренко. Вот вы всю осень и декабрь следили за реалити-новостями вокруг Аланы Мамаевой (а вы следили) – и научились понимать русский футбол чуть лучше. Ни один текст про тактику не даст таких глубинных знаний. Все роли важны. Жены футболистов – конечно, тоже.

Поль Погба

Главным достижением француза стала победа на чемпионате мира, где он все-таки сыграл важную роль. Основные события происходили с Полем в Англии, но там чаще был негатив и смех. Например, Погба теперь так долго исполняет пенальти, что за один его разбег Жозе Моуринью могли уволить из нескольких клубов. Пока Моуринью убрали только из «МЮ», а Погба точно повлиял на это решение. Райола, Погба, болельщики «Юнайтед» – все почему-то радуются, но совсем не тому. В АПЛ Поль Погба все еще доминирует только по ценнику, а это сильное разочарование. Кажется, Райола уже пробивает почву для возвращения Поля в «Ювентус».

Денис Глушаков

Удивительно, как за один год можно так все изменить.

Глушаков-2017: капитан чемпионского «Спартака», живой народный кумир толпы, самогон в «Вечернем Урганте».

Глушаков-2018: потерянное место в сборной, скандал с Каррерой, скандал с женой, скандал с фанатами, интервью у Малахова. Если бы не Кокорин с Мамаевым, это был бы негатив года.

Люсьен Фавр

Во всех топах обязательно должен быть тренер, способный работать с безумными звездами. В жизни Фавра таким оказался Балотелли, забивший за «Ниццу» в сезоне-2017/18 аж 18 голов в Лиге 1. Без Фавра жесткий Марио только кутит и ругается, а его бывший тренер сейчас зажигает в Дортмунде. Тут Люсьен Фавр воссоединился с Марко Ройсом, которого однажды тоже вытаскивал из болота глупостей. Итог: «Боруссия» лидирует в Бундеслиге, легко вышла из группы в Лиге чемпионов и снова претендует на что-то стоящее. Управляет всем этим именно Фавр.

Серхио Рамос

В финале ЛЧ он сломал Салаха, а потом сделал сотряс Кариусу. Для многих Рамос представляется жутким антигероем, поэтому запоминаются только подобные вещи. Влияние Рамоса на «Реал» слишком недооценивают: пока ему свистят с трибун, Серхио продолжает выигрывать конкуренцию и даже в провальных матчах бывает лучше остальных. В этот момент его освистывают фанаты «Реала», которые увидели все причины провала именно в Рамосе. Защитник ответил на это переходом отметки в сотню голов и выходом на третье место по числу трофеев в «Реале». Кажется, он снова победил.

Алисон

Из-за ухода бразильского кипера в «Ливерпуль» фанаты «Ромы» все еще бесятся. Их клуб заработал на трансфере больше 60 миллионов евро, а потом взял на замену недорогого вратаря Ольсена. В «Ливерпуле» многомиллионным Алисоном довольны, хотя иногда с ним случаются помутнения. Бывает, что неожиданно финтит в штрафной или отбивает мяч в ноги сопернику – бразилец все-таки. Самый дорогой вратарь мира не подводит в главные моменты. Его спасение уже в добавленное время матча с «Наполи» вывело «Ливерпуль» в плей-офф Лиги чемпионов.

Федор Смолов

Еще один резонансный антигерой года. Хотя абсолютно не из той серии, что Кокорин или Глушаков. Кажется, Смолова вообще не за что винить. Не забил тот самый пенальти – бывает, он же не специально замазал удар. Не уехал в Европу – не срослось по вариантам. Не заиграл в «Локо» – виноваты травмы и сырая форма команды в целом. Под каждую неудачу Смолова находится крепкое оправдание. Правда, всех вместе их накопилось слишком много. Выдержать такое давление спада тяжело. Но Смолов это уже проходил. Должен выбраться и сейчас. Верим.

Набиль Фекир

Можно играть в Лиге 1 и все равно считаться звездой. Набиль Фекир показал именно это, когда согласился остаться в «Лионе» и не настоял на переходе в «Ливерпуль». Клубы вели сложные переговоры, проводили обследования, а в прессе писали о сумме под 70 миллионов евро – Фекир все еще в «Лионе», а его клуб проводит зажигательный сезон. В Лиге 1 «Лион» ожидаемо борется за место в тройке, в Лиге чемпионов вышел из группы из-за гола Фекира «Шахтеру». Из мелких достижений французский чемпион мира может вспомнить столкновение с Головиным. Именно за фол на Фекире Головин получил первое удаление в карьере и четырехматчевую дисквалификацию.

Пеп Гвардиола

«Ман Сити» Гвардиолы неформально выиграл чемпионат еще прошлой зимой, но к лету достиг какого-то совершенства. Только Клопп с его быстрым «Ливерпулем» справлялся с этим бешеным контролем мяча и постоянными перемещениями, которым научил игроков Гвардиола. Самое важное, что Пеп вообще не останавливается и продолжает дорабатывать уже работающий на высшей точке механизм. Например, летом он попросил Бернарду Силву отказаться от отпуска и успешно переучил того в центрального полузащитника. Соревнование Гвардиолы и Клоппа – одно из самых захватывающих во всей Европе прямо сейчас.

Евгений Савин

Обычный русский футболист закончил обычную карьеру необычно рано. И расцвел в звезду. Савин-нефутболист отлично выглядит, интересно говорит и небанально делает. В этом году он совершил важное достижение: запустил в ютубе, где традиционно умирают абсолютно все футбольные шоу, классный, свежий и успешный влог об атмосфере вокруг игры. Савин – нужная революция для 99% бывших футболистов, которые тухло и непрофессионально идут в эксперты или в тв-студии, где за них чаще всего неловко. Савин не такой и пример, как надо. Красава.

Лерой Сане

Наверняка немецкий вундеркинд подсознательно радовался, что не был частью немецкого провала на чемпионате мира. Забавно, что по итогам предыдущего сезона он оказался самым результативным немцем в топ-5 чемпионатах (10+15 по голам и пасам), но все равно не попал в сборную. Потом Сане стал отцом и продолжил зажигать в АПЛ, где в свои 22 года считается большой звездой. Лерой забил уже на 2-й минуте первого матча после рождения дочери, а в одном из матчей был отстранен от состава. Пеп потом очень грустил, потому что обычно Сане выигрывает конкуренцию у других напов «Сити».

Александр Головин

Очень классный русский юниор зажег на важнейшем смотре талантов (чемпионате мира) и все-таки уехал в большую Европу. Да, не в АПЛ, но в Лигу 1. Да, не в топ-клуб, но в «Монако». Мы внимательно следили и сильно болели. А потом «Монако» рассыпался. Головин провел серые полгода. Но мы по-прежнему внимательно следим и сильно болеем.

Джордан Пикфорд

Пикфорд впечатлял на чемпионате мира, где вытащил сборную Англии в полуфинал. Там все до такой степени восхищались реакцией голкипера «Эвертона», что заговорили про возможный трансфер «МЮ» и повесили номинальный ценник в 70 миллионов евро. В АПЛ Пикфорд пока не играет и на половину этой суммы, а результативных ошибок набралось уже три. Пикфорд особенно ужасен в игре на выходах, где путает мяч и партнеров по команде. Из-за этого получаются комичные моменты и шутки про то, что у него слишком короткие руки. Кажется, статус надежного английского вратаря снова придется отложить.

Леонид Слуцкий

Да, в «Халле» не получилось. Ну и что? Слуцкий перезагрузился и нашел второй шанс – в «Витессе». Там пока все неплохо: команда идет не хуже обычного уровня, в основе гоняют Эдегор и Караваев, а в помощники пришли Березуцкие. Самый наш клуб в Европе.

Кстати, до этого Слуцкий еще прокачался в комментировании на тв и отметился мелким, но важным ходом – шутка про Навального в прямом эфире Первого канала. Аккуратный плавный разрыв шаблона – очень в стиле ЛВС.

Килиан Мбаппе

Лучший молодой игрок Земли. Чемпион мира и лидер в составе команды-победителя. Звезда «ПСЖ» с результативностью больше гола за игру. Ценник с восемью нулями. Человек, чьи запросы послушно вписывают в контракт влиятельные шейхи.



Господи, ему только 20. Что же будет дальше?

Вирджил ван Дейк

Голландец лидирует в «Ливерпуле» по куче показателей и ожидаемо улучшил защиту окрыленной команды Клоппа. Теперь никто не сомневается, что платить огромные деньги за защитника «Саутгемптона» – выигрышная стратегия, если парень действительно чего-то стоит. Нападающие других команд АПЛ называют ван Дейка самым сложным соперником, против которого они играли. Сам Вирджил провел три матча подряд со сломанными ребрами, а недавно забил первый гол за «Ливерпуль». Скауты «Барселоны» частенько приходят на матчи, но ван Дейк открывает новую моду: необязательно уходить из «Ливерпуля» в «Барсу», чтобы быть крутым.

Мауро Икарди

Он засунул характер и личные разборки куда-то далеко, а потом пошло. Икарди признали лучшим игроком сезона в Серии А, когда он забил 29 голов за 34 матча. Жутко, но даже такая статистика не обеспечила Мауро место в заявке Аргентины на чемпионате мира. Только в ноябре 25-летний Икарди отметился дебютным голом за сборную, когда команда везде провалилась и наконец-то обновила состав. Тут веет еще одной сложной карьерной историей, но у Мауро все хуже, чем может показаться. Например, его «Интер» неожиданно не вышел из группы в Лиге чемпионов, хотя Икарди забил всем соперникам. Пока Икарди геройствует здесь один.

Эрик Бикфалви

В России очень редко случаются интересные персонажи вне больших клубов. Тем ценнее каждый такой герой из середняков. Эрик Бикфалви – тридцатилетний румын без яркой карьеры, но в «Урале» он хорош. Интересный стиль, полезная работа (помните, как весной он щелкнул «Спартак»?) и нешаблонный человеческий образ: в свободное время Бикфалви пишет картины и в целом увлекается культурой. Важно, что в глубине русского футбола – колючего, как проволока на заборе, – есть такие люди.

Хулен Лопетеги

За один год тренер потерял все. До ЧМ-2018 у него не было ни одного поражения со сборной Испании, а федерация даже объявила о продлении контракта. Все испортили тайные переговоры с «Реалом», из-за которых Лопетеги уволили прямо перед чемпионатом мира. Осенний провал в «Реале» объясним продажей Роналду, внутренними конфликтами и отсутствием поддержки от президента. Кажется, на Лопетеги просто отыгрались за все трансферные и турнирные неудачи, а сам он просто не справился с давлением. Особенно унизительным вышел матч с «Барселоной», после которого Лопетеги вряд ли найдет работу в топ-клубе. Хорошей репутации у него больше нет.

Материалы по теме:

50 главных людей 2017 года