50 главных людей 2017 года

Самые важные и полные итоги − в героях, которые нас покоряли.

Квинси Промес

Без Квинси «Спартак» точно не стал бы чемпионом. Без Квинси «Спартак» не выиграл бы дерби на «Открытие». Без Квинси «Спартак» не грохнул бы «Севилью» в Лиге чемпионов. Промес просто ужасающе крут. Он тащит московский клуб и сбавившую сборную Голландии, а заодно готовится к отъезду в АПЛ. Пока Промес еще с нами, он будет мелькать во всевозможных рейтингах лучших игроков. Потому что без Квинси никак.

Йозуа Киммих

Пока другие шумели, Киммих как-то незаметно стал одним из главных немецких футболистов. Он не только выцепил твердое место в основе «Баварии», но и побил безумный рекорд сборной: больше 20 матчей подряд без замен. Йозуа участвовал в голевых комбинациях в каждом официальном матче и стал единственным, кто провел все игры Германии в этом году. Короткий рассказ, как стать молчаливой легендой в 22 года.

Александр Кержаков

Кержаков окончательно попрощался с «Зенитом», где в последнем сезоне играл в среднем по 16 минут за матч. Зато он нашел себя в телевизоре. Теперь Александр катается по стране вместе с Цвейбой, модернизируя команды из разных деревень в новом шоу «Матч ТВ». Параллельно он выступает экспертом в студии, где говорит и выглядит точно лучше других коллег. Русский телек потерял Карпина, но получил Кержакова. И это прорыв.

Радамель Фалькао

Давайте честно: трансфер из «Атлетико» в «Монако» в 2013-м − гигантская ошибка. До него Фалькао считался лучшим центрфорвардом планете. После − стал объединяющим разочарованием «Челси» и «МЮ». Побитый сломанной карьерой Фалькао вернулся в «Монако». И как же здорово, что в этом моменте история крутанулась в другую сторону и колумбиец вернулся. Теперь он снова бешено забивает и гордо смотрит на мир. Тигр!

Антон Миранчук

29.10.2016 − Антон Миранчук толкается в эстонском захолустье вместе с консервированным царьком «Левадией».

29.10.2017 − Антон Миранчук в составе родного «Локо» приезжает в забитый фанатами Санкт-Петербург, и красно-зеленые эффектно устраивают там революцию, сбросив «Зенит» вниз.

Всего за год Антон Миранчук превратился из неудачливого брата в полноценную звезду лидера РФПЛ и еще одну надежду сборной на ЧМ-2018. У крутой истории Березуцких теперь есть отличное продолжение.

Вагнер Лав

ЦСКА не отказался бы даже от пятидесятилетнего Вагнера. Особенно, если тогда его кондиции будут такими же запредельными, как сейчас. Вагнер забил 23 мяча в чемпионате Турции, выступая за слабенький «Аланьяспор». Карьерная перезагрузка удалась так, что в другом турнире с Вагнера взял пример даже потерявшийся Жо. Еще один бывший форвард ЦСКА признан лучшим игроком чемпионата Бразилии. Вот бы этот дуэт снова заиграл в Премьер-лиге…

Никита Ковальчук

«Картавый футбол» больше не актуален, но у Ника новые проекты. Теперь Ковальчук тренирует и снимает об этом реалити-шоу. Он учит игроков по собственным методам и эмоционирует на скамейке во время матчей. Противостояние с «Эгриси» Василия Уткина завершилось нулевой ничьей, но Ковальчук победил Васю в другом. Пока тот регулярно бомбит в твиттере, Ник меняется, развивается и делает стоящие вещи.

Леонид Слуцкий

История с плохим концом – все равно история. Леонид Слуцкий не испугался провала и все-таки дотронулся до мечты: пошел на риск и уехал в Англию, где совсем не ждут тренеров из России. Да, в Чемпионшипе случился провал из-за корыстных владельцев «Халла» и собственных недоработок. Зато Слуцкий повеселил европейских болельщиков, подтянул уровень языка и почти не испортил репутацию. В России он давно выиграл все. Теперь Абрамович зовет его в «Челси» на административную должность. Пожалуй, Слуцкий уже заслужил денежное место в тени. Но захочет ли?

Криштиану Роналду

Выдающийся год для любого землянина и самый обычный для самого Криштиану. Опять выиграл Лигу чемпионов, опять сфотографировался с новым «Золотым мячом», опять разворотил пару сочных рекордов и опять заработал на всем этом десятки миллионов евро. Единственное необычное достижение − сразу три новых ребенка. Теперь Роналду не только многократный чемпион, но и многодетный отец. Поздравляем и кайфуем, посмотрев очередной эпизод «Звездных войн», где этот последний джедай снова красиво разрубает всех световым мечом.

Мауро Икарди

Его все так же ненавидят за провокации фанатов и скандальную историю с уведенной у друга женой-порноактрисой. Он в ответ все так же штампует голы. 2017-й − переломный год в массовом восприятии фигуры Икарди. Его «Интер» в лидерах, а сам он в переговорах по жирному контракту от всех топ-клубов − и это, кажется, впервые заметно сильнее, чем весь сторонний негатив.

Федор Смолов

Два ключевых итога года для Смолова: он снова выиграл гонку бомбардиров РФПЛ и снова никуда не уехал не только из России, но даже из «Краснодара». «Лучше я сдохну *** [дурацким] ноунеймом, чем прославлюсь и стану тобой», − процитировал он в инстаграме наиболее резонансный лозунг 2017-го прямо перед закрытием летнего рынка. Только непонятно, почему. Кто, если не Смолов − общительный, стильный, англоговорящий и слушающий прогрессивный хип-хоп вместо затхлого шансончика − должен прорубать заросшую трассу в Европу. Кто, если не Смолов, должен показывать остальным русским футболистам здравый пример. Кто, если не Смолов, достоин своего шанса там вместо сытого покоя тут.

Кристиан Пулишич

Самый молодой игрок года в истории американского футбола − это тот минимум, который нужно знать о Пулишиче. Ему всего 19 лет, но американец уже стал надеждой сборной и одной из звезд «Боруссии». «Барселона» им пока не интересуется, но Пулишич в чем-то повторяет путь Дембеле. Он мобилен, техничен и остро играет в атаке. Осталось немного подтянуть физику и прогрессировать дальше. Потенциала у Кристиана − до планки одного из лучших игроков Земли.

Александр Кокорин

Тусовки продолжаются. И голы забиваются тоже. Кокорин – единственный полевой игрок «Зенита» при Манчини, к которому нет вообще никаких претензий. Он снова заиграл на любимой позиции и наконец-то вспомнил свои главные задачи. Кокорин поработал над поведением, перестал злить аудиторию и очистил репутацию даже перед Черчесовым. Так что на чемпионате мира у нас будет топ-форвард. Лишь бы до этого он снова чего-нибудь не натворил.

Мария Командная

«Матч ТВ» – это стабильность, FOX Sports – это мечты. А я всегда выбираю мечты». Самый яркий карьерный рывок года в русском футболе неожиданно сделал не спортсмен, тренер или агент, а журналист. Мария Командная оставила утренние эфиры на «Матч ТВ», чтобы попробовать себя на англоязычном ТВ и вернуться в Россию в декабре − но уже для ведения жеребьевки чемпионата мира и вместе с Гари Линекером.

Сусо

Этот «Милан» точно худший в XXI веке. Но к Сусо вся критика не относится. Испанец выдал бомбовый год и наконец-то дорос до сборной. Его отступные по новому контракту с «Миланом» составляют 40 миллионов евро, хотя в Италию он переходил за миллион. С приходом китайских владельцев и многомиллионных новичков Сусо только плотнее закрепился в основе. И сейчас кажется: даже в условиях локального апокалипсиса его прогрессу ничего не помешает.

Пеп Гвардиола

Нам уже казалось, что его «Барса»-2009 − это ментос с колой: шумно, бурно, эффектно, но быстро и одноразово. Похоже, мы ошиблись. Отдохнув в Германии, Пеп снова готов рвать шаблоны. Сейчас его «Манчестер Сити» − заочно уже лучшая команда мира, которая опрокинула рекорд Англии по серии побед. Осталось интенсивно забить клубный музей трофеями.

text Публикация от text (@glushak8) Май 7, 2017 at 11:34 PDT

Денис Глушаков

Денис Глушаков − символ по-настоящему народного лидера. Вся его сила раскрывается в кадрах, где он радостно поет на заборе «Открытия Арены», празднуя с фанатами самой популярной команды наиболее долгожданное чемпионство в истории, и трясет банкой миллеровского самогона, которую потом принесет в эфир «Вечернего Урганта». А в легендарном видео «Глушаков − это похороны» − меметичный ответ, что самому народу такой лидер тоже нравится. Чтобы стать неофициальным героем, Глушаков даже ничего не изобретал: он всего лишь прошибает искренностью, простотой и открытостью.

Лионель Месси

Раньше на уровне в международных делах мы ассоциировали Лионеля только с провалами в финалах и уходом из сборной. Теперь он и здесь показал те самые инопланетные наклонности. Аргентина пропустила на первой минуте решающей игры с Эквадором. Месси разозлился так, что выдал хет-трик и вытащил команду на чемпионат мира в Россию. С «Барсой» он все проиграл, а «Золотой мяч» ушел к Криштиану. Но Месси все еще гениален. Forbes утверждает, что по новому контракту Лионель получит 667 тысяч долларов в неделю. И это сделает его самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. Заслуженно.

Массимо Каррера

«Невероятные приключения итальянцев в России», − для нас главный итальянский сюжет. Пока ему больше соответствует Роберто Манчини, а Массимо Каррера просто работает на результат. При нем «Спартак» впервые за 16 лет стал чемпионом России. И даже семь мячей в Ливерпуле не испортили общего впечатления от спартаковского года. Каррера даже Кутепова довел до сборной России! За этот год статус и рабочая привлекательность молодого тренера взлетели в несколько раз. До Конте ему точно еще далеко, но индивидуальная работа у Карреры получается хорошо.

Эран Захави

Наверное, вы никогда о нем не слышали. Раньше Захави играл в Израиле и ненадолго выбирался в Европу. Сейчас он – главная звезда китайского футбола. В 30 матчах чемпионата Китая Захави забил 26 голов. Халк, Тевес, Лавесси – все они получают в десяток раз больше, но играют в десяток раз хуже. Китайцы уже приводят Захави в пример всем детям, а тот продолжает буднично удивлять.

Андрей Лунев

Очень сильная история в духе Рокки, которая отлична бы легла в новогодний кинопрокат. Провинциальный вратарь, которого недавно терзали нищета и кредиторы, получает шанс сверкнуть в самой роскошной команде страны − и реализовывает его. При этом Лунев, кажется, остается гиперадекватным парнем: открыто рассуждает о собственных минусах и легко признает ошибки.

Грэм Поттер

Неизвестный молодой тренер из Англии без серьезного опыта неожиданно получил работу в четвертой лиге Швеции и рванул туда, чтобы поднимать карликовый «Эстерсунд». И поднял его так высоко, что этой осенью шведы уже рвали Лигу Европы. Но самое вкусное в этой истории не результат, а методы. Поттер строит команду вокруг самого необычного тимбилдинга в профессиональном спорте. Игроки пишут сочинения, делают театральные постановки, устраивают благотворительные вечера для фанатов и консультируются у специалиста по культуре. Еще один прекрасный сюжет про Поттера, который творит магию.

Оливье Жиру

Именно Жиру отдали приз за самый красивый гол этого года. «Удар скорпиона» в игре с «Кристал Пэлас» Венгера не удивил, поэтому в «Арсенале» Оливье по-прежнему запасной. Он уже повторил рекорд Сульшера, отличившись 17 раз после выхода со скамейки. Зато место в нашем топе Оливье Жиру точно заслужил.

twit text — Absolute Futbol (@Absolute_Futbol) 23 октября 2017 г.

Полина Хаерединова

Перед одним из матчей Кубка конфедераций десятилетняя Полина вывела на поле самого Роналду. Тот обнял ее, поцеловал и подарил на память свою куртку, о чем Полина затем счастливо рассказала на видео. Благодаря этой теплой истории мы получили важное доказательство: эмоциональные встречи легенд и тех, для кого они играют, могут происходить и у нас. Если на чемпионате мира случится подобное жизнеутверждающее чудо − все будет не зря.

Антон Заболотный

Каким бы глупым и необдуманным ни казался его трансфер в «Зенит», все-таки Заболотный – мотивация для всех молодых русских игроков. Он докатился до низов футбола, откуда поднялся к топ-клубу и сборной России. В этом сезоне Заболотный забил в ворота каждого гранда, в прошлом – вывел «Тосно» из ФНЛ. Летом он может сыграть на чемпионате мира, хотя еще недавно бегал за «Факел» в третьей лиге. Классная карьерная вертикаль.

Роберт Левандовски

Прямо сейчас Левандовски – лучший центральный нападающий мира. Он просто забивает на уровне Месси и Роналду. Поляк почти не травмируется и играет в «Баварии» без замен. В одном из интервью он даже просил руководство о сменщике, чтобы почаще отдыхать. Пока «Бавария» играет на Роберта, а тот не подводит. Теперь ждем отжигающего Левандовски на чемпионате мира.

Маурицио Сарри

Сарри строил долго. Теперь его «Наполи» − одна из лучших атакующих команд Европы. Из Мертенса получился классный центральный нападающий, из Гамшика – настоящий лидер и капитан. Сам Сарри очень много нервничает. Раньше камеры часто ловили его с сигаретой, но сейчас поводов для расстройства немного. «Наполи» рвется к победе в Серии А – достижению, которое Неаполю не покорялось с 1990 года.

Федор Чалов

Федор Чалов официально − лучший молодой игрок России. И пусть в этом сезоне он болеет всякими «синдромами», талант там есть. В битве за «Первую пятерку» Чалов обошел, например, уже заигравшего в «Локомотиве» Дмитрия Баринова. Виктор Гончаренко в ЦСКА ценит Федора не меньше. В сборной России тоже верят в его перспективы. На национальном уровне Чалов пока проявляет себя только в молодежке. Зато место в ротации взрослого ЦСКА у него уже никто не заберет. Он обещает заиграть лучше. И мы Федору верим.

Серхио Рамос

Серхио Рамос – главная личность «Реала» по силе характера. Слабость проявляется даже у Роналду, но когда совсем трудно − в дело вступает Рамос. Даже его симуляция в финале Лиги чемпионов – произведение искусства. Рамос делает все, чтобы помочь «Реалу». Сезон за сезоном он запускает «Мадрид» в самые далекие галактики, а попутно шлифует собственную игру.

Юрий Семин

После «Анжи», «Мордовии» и, боже, «Габалы» Семин нашел интерес и силы, чтобы опять ввязаться в большую игру − и все это в 70 лет. Вокруг более молодые коллеги, более крутые составы, более спокойные условия работы и более продвинутые методики. А первый все равно он. Как Семин это делает − вообще непонятно. Но смотреть за этим очень здорово. Будто отрываешься на концерте The Rolling Stones, где выжимает сцену вечный Мик Джаггер.

Себастьян Джовинко

В Турине все хотели видеть миниатюрного Джовинко лидером «Ювентуса». Там Себастьян так и не раскрылся, зато нашел себя в США. Вот, например, история с одного из матчей этого года. Один из болельщиков бросил на поле стакан с пивом. Джовинко допил напиток, а потом забил крутейший гол. В этом весь Джовинко – такой простой и классный одновременно. Его «Торонто» выиграл МЛС, а Себастьян стал одним из героев сезона.

Жерар Пике

Пике говорит много и не всегда по делу. Но именно в этом году его речи стали важным социально-политическим источником. Защитник «Барселоне» ярче других выступал за предоставление независимости Каталонии, в какой-то момент даже угрожал бросить сборную Испании, но затем передумал. В будущем Пике точно станет президентом «Барселоны», а пока по-прежнему держит мощнейший уровень игры. Благодаря ему «Барселона» безоговорочно побеждает в информационной битве с «Реалом».

Каспер Дольберг

«Аякс» дошел до финала Лиги Европы и открыл миру очередную порцию звезд. Дольберг – креативный центрфорвард. В своем первом взрослом сезоне он забил 16 голов только в голландской лиге. В еврокубках от него страдал «Ростов», а скауты «Манчестер Юнайтед» давно следят за каждым действием перспективного парня. Сейчас Дольберг немного сбавил в результативности, но все дело в настроении. «Аякс» он уже перерос.

Леонид Федун

Наконец-то он смог. Леонид Федун в этом году превзошел сам себя. Выделены нужные деньги на приобретения, оказана полная поддержка Каррере. Недавно предложением реформировать Премьер-лигу владелец «Спартака» вызвал новую волну насмешек, но по клубным результатам этот год вышел удачным. Леонид Федун наконец-то заслужил признание и любовь всех, кому нравится «Спартак». 16 лет издевательств и обвинений аккуратно заглохли.

Марио Манджукич

Массимилиано Аллегри модернизирует «Ювентус», открывая у игроков новые грани. Центрфорвард Манджукич, допустим, научился исполнять крайнего полузащитника. На этой позиции он дошел с «Ювентусом» до финала Лиги чемпионов, где забил самый крутой гол в карьере. Победить в турнире помешала только слишком заряженный на исторический момент «Реал». Манджукич совсем не главная звезда в «Ювентусе», но точно самый важный игрок по работе над собой. Даже в 31 год он развивается, как талантливый юниор.

Валерий Карпин

В этом декабре новостная лента «Бомбардира» выдала очень странный заголовок: «Карпин спустился в метро». Внутри − пара секунд видео из инстаграма и короткая цитата про первую за много лет поездку в подземке. Так вот. Эта важная история собрала больше просмотров, чем последние трансферные слухи «ПСЖ» или цифры по бюджету «Локо». Спустя столько лет Валерий Карпин по-прежнему − важный персонаж для всех нас. В 2017 году он резонировал в качестве тв-звезды. В 2018-м − снова сделает это как тренер.

Юпп Хайнкес

Гениальный дядька вернулся, чтобы взбодрить «Баварию». Хайнкеса уговаривали на это всем немецким футболом. И он сразу стартанул так, что проиграл только через полтора месяца. Общая серия Хайнкеса без поражений в Бундеслиге остановилась на тридцати матчах. К «Баварии» вернулись стабильность и мощь, к Хайнкесу – мотивация жить футболом. В Мюнхене Юпп точно доработает до лета, а потом окончательно уйдет на пенсию. До этого надо выиграть парочку важных трофеев.

Килиан Мбаппе

Лучший молодой игрок мира, топ-10 «Золотого мяча», рекорд тинейджеров по голам в Лиге чемпионов, место в атаке «ПСЖ» и переговоры с «Реалом», десяток миллионов евро на личном счету и всемирная слава.

А чем мы все занимались в свои 18?

Марсело Диас

История из лета. Чилийский опорник Марсело Диас сделал корявый обрез мяча перед своей штрафной. Его перехватил немецкий форвард и забил гол, а чилийцы упустили Кубок конфедераций. После игры Диас не закрылся от всех, а написал большой честный пост в своем инстаграме. Он вспомнил смерть брата и признался, что из-за своей ошибки испытывает такое же мучение, как когда-то − из-за той потери.

Вот ключевая цитата:

«Я всегда говорил, что футбол никогда не сделает мне так больно, как мне было больно тогда. Но я был неправ. Наверное, как и тогда, я буду плакать, буду чувствовать себя ужасно, эта грусть останется со мной до конца жизни. Но я знаю, что я должен встать и сражаться каждый день, потому что жизнь так устроена. Жизнь – это для смелых. Думаю, я один из них. Я благодарю своих одноклубников, тренеров, Федерацию футбола и болельщиков за поддержку. Я знаю, что это сделает меня сильнее. Я прошу прощения за ошибку и обещаю: рано или поздно я ее исправлю».

Рано или поздно мы все по-крупному лажаем. Но только лучшие из нас признают это так открыто и прямо.

Роман Зобнин

Зобнин вылетел на полгода из-за травмы, но даже за это время поработал над собой. Его игра в «Спартаке» − лучший показатель того, что в России все-таки есть таланты. Зобнин научился играть на краю атаки, прогрессировал в центре поля и даже закрывал левый фланг обороны в главном дерби страны. «Спартак» стал чемпионом, а Зобнин помог Каррере правильно выстроить командный футбол. Сейчас Роман нужен и сборной России, где Черчесов тоже ему доверяет. Только за здоровьем надо следить.

Зинедин Зидан

«Реал» − первая команда в истории, которая выиграла Лигу чемпионов два раза подряд. Зидан сделал то, чего не могут Моуринью, Анчелотти и другие бронзовые зубры. Опровергая этим махровый стереотип: великий футболист не бывает великим тренером. Зидан легко гасит конфликты и удерживает под собой качающееся кресло. У Флорентино Переса сложно всегда чувствовать себя спокойно. Но Зидан выдает даже такое.

Понтус Вернблум

Понтус всегда был зверем у своих ворот. Теперь он рвет соперников и в нападении. Даже бесконечные удары локтями по Миранчуку и Пашаличу не портят общее впечатление от героизма Понтуса. Чего стоит только его игра с «Базелем» в Швейцарии, где швед ушел в атаку и красиво выгрыз армейцам победу. Вернблум – один из лучших игроков РФПЛ, где постоянно выдает что-нибудь новенькое. Недавно вот он забил два гола в Хабаровске при температуре -17˚.

Неймар

Бразилец сбежал в Париж и вырвался из тени Месси. Теперь он джокер не на поле, а в костюме. 222 миллиона евро за его трансфер – это не предел. Кажется, «Реал» заплатит больше, а Марсело уже советует партнеру по сборной искать в Мадриде дом. Пока Неймар буднично разрывает Лигу 1 и готовится выбить мадридцев из Лиги чемпионов. Сначала он подкосит трон Роналду, а потом вообще собьет его с горы. Но эта история для будущего, а пока Неймар учит новые финты и прогрессирует до космических масштабов.

Дмитрий Комбаров

Когда надо пошутить про деревянных русских футболистов, Дмитрию Комбарову и его навесам достается чаще всего. При этом заканчивается 2017 год, а этот парень: а) лидер чемпионов страны, б) основной защитник сборной, в) автор самого эффектного сэйва сезона. Уже не так весело, правда?

Гарри Кейн

Когда-то Уэйн Руни представлял новую эпоху Англии. Сейчас он красит лавочки и тащит серый «Эвертон», а то поколение так и не вытащило сборную в короли и вообще уже состарилось. Под догорающий закат одних в АПЛ уже радостно пылают другие. Гарри Кейн пиково великолепен − в принципе, такого рассказа о нем хватит. Ну ладно, можно добавить еще один факт: впервые за полвека в мире есть англичанин, который забил больше 50 голов в календарный год.

Джефферсон Фарфан

Перуанец приехал из ОАЭ с забитым доходным счетом. В России он снова помолодел лет на десять и вспомнил лучшую форму. Счастье в «Локомотиве» Фарфану принесла травма Ари. Тогда в него окончательно поверил Семин. На позиции нападающего Фарфан уничтожил оборону «Зенита» и ворвался в гонку бомбардиров РФПЛ. Его гол вывел сборную Перу на чемпионат мира в Россию.

twit text — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 12 декабря 2017 г.

Юлиан Нагельсманн

Немецкие тренеры безумно молодеют. Еще в прошлом сезоне Томас Тухель взял Кубок Германии с «Боруссией». В свои 44 года он тогда уже считался опытным. Лучшему тренеру Бундеслиги-2016 Юлиану Нагельсманну − всего 30. Его «Хоффенхайм» продолжает рвать конкурентов, а сам Нагельсманн летом точно уйдет на повышение. Кстати, в «Шальке» сейчас растет 32-летний Доменико Тедеско. Он – следующий по крутости, но до Нагельсманна пока не дотягивает. И многим до него еще далеко.

Гекдениз Карадениз

В январе Караденизу 38 лет. А он все еще царь. Угадайте, кто сейчас в Казани отдает больше всех голевых передач? «Рубин» меняет бюджеты, цели, тренеров, владельцев, пачки легионеров и даже стадионы. Гекдениз − на месте. Следующий российский год для него юбилейный − десятый. Надо достойно провести это событие, даже если сразу за ним случится грустное прощание.

Андреас Гранквист

У Швеции новый король. Отставляем Златана и смотрим на Гранквиста. В «Краснодаре» Шалимова индивидуальность теряют многие игроки, но только не он. Гранквист держит на себе всю оборону клуба, а параллельно – солирует в сборной. Его крутейшая игра вывела Швецию на чемпионат мира. Гранквиста за такое признали лучшим шведским игроком года. Ибрагимович получал эту награду десять лет подряд. В 2017-м выше наконец-то оказался другой. И это в возрасте 32 лет.

Артем Ребров

Недавно Реброву вручили приз «Джентльмен года» − и это редкий случай, когда к странной премии нет вопросов. На поле у Реброва в 2017-м не очень (Селихов поджимает, а 1:5 от «Зенита» до сих пор жгут фанатские воспоминания), но Артем крепко держит образ одного из самых приятных людей русского футбола. Когда вас в очередной раз захлестнет стыд за местных звезд − наведите фокус сюда.

Главные матчи русских команд в 2017 году

Текст: Роман Абрамов, Александр Плеханов