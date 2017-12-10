«Манчестер Сити» сейчас − лучший клуб мира. Как им удалось?

Пеп Гвардиола опять создал невероятно сильную команду. Вот ее подробный разбор.

Проблемы больших клубов

Анализировать сильные стороны «Манчестер Сити» и вообще любой другой большой команды достаточно сложно, как бы парадоксально это ни звучало. Но находить какие-то революционные моменты в командах-высочках гораздо проще, ведь они сразу бросаются в глаза на контрасте. Загвоздка тут в том, что у них все есть – но так было и в прошлом сезоне. Так почему чемпионские – на данном этапе – результаты команда показывает только сейчас?

В большинстве случаев гранд в удачном для себя сезоне отличается от ближайших конкурентов одним – стабильностью. Но механизмы ее достижения всегда разнятся. Копаясь в шестеренках и рабочих заготовках «Сити», приходится лезть в самый настоящий лабиринт Фавна – голову Пепа Гвардиолы. Это страшно, муторно и оттуда тяжело найти дорогу обратно в реальный мир. Тем более в моменты, когда он ничего особенно и не менял.

Сразу разберемся: «Сити» в сезоне-2017/18 не разрушал никаких устоев. Это проект-долгострой и его задачей на протяжении долгого времени – на самом деле всего времени с момента обретения клубом капитала – было как раз обретение стабильности и баланса. Но когда ты шейх Мансур, сложно не требовать немедленных результатов. От Манчини и Пеллегрини требовали именно этого. Гвардиола – совсем другое дело. У него достаточно веса, чтобы выдвигать собственные требования. Поэтому он сумел получить главный ресурс для строительства большой команды – время.

Фундамент

Загляните поглубже в свое сознание и вспомните чувства, которые вызывал у вас «Манчестер Сити», когда он только начал тратить большие деньги. Это было раздражение толпы, привлекавшее активистов движения «Футбол за деньги не купишь!». Еще как купишь. Но не сразу.

Все новоприбывшие звезды с Агуэро и Силвой во главе могли давать результат на поле, но в команде не было внутренней гармонии. Чудовище Франкенштейна тоже могло двигаться, ходить и чувствовать боль. Но не было цельным организмом. Приходя в этот мир от удара высоковольтного тока под культовый крик «It's alive! Alive!» ранний «Сити» представлял собой нечто жизнеспособное, но крайне неуклюжее и дезориентированное.

Под «внутренней гармонией команды» понимается, прежде всего, иерархическая структура раздевалки и цельная командная идеология. Игроки, которые не разделяют общие ценности, это просто набор элементов. А у команды, созданной на пустом месте, не может быть никаких ценностей. Так было тогда. Теперь время прошло, и все как-то свыклись с мыслью о том, что «Сити» – топ-клуб со своим лицом. Точнее, со своими лицами.

Взять уже упомянутых Агуэро с Силвой. Они здесь достаточно давно. Они знают, что такое «Манчестер Сити» и как это работает. Когда в команде есть ветераны, от которых при этом зависит игра – на них нанизывается вся остальная структура, как на поле, так и в раздевалке. Но чтобы прийти к этому, пришлось понести немалый сопутствующий ущерб. Потому что строительство строительством, а играть на высшем уровне надо уже сейчас. Сейчас у клуба тоже есть свои «уже», но другие. Команда прошла пубертат и сформировалась. Теперь можно просто быть собой.

Тактический рисунок

Пеп использует три рабочие схемы – широкую 4-3-3, 4-1-4-1 и 4-1-3-2. Первые две, по сути, ситуационные варианты одной и той же модели, и при желании раскладываются в 2-3-2-3 и 3-2-2-3. Звучит странно, если не вспоминать, что речь идет о Гвардиоле. Среди множества переменных легко заметить одну константу – Фернандиньо. Ведь используя такое количество легких атакующих игроков, необходимо постоянно держать в середине хотя бы одного разрушителя. Тоже мобильного, тоже техничного, но вывозящего на себе всю рабоче-крестьянскую часть обязанностей.

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Лучший пример – пока важнейший матч этого сезона. 4-1-3-2 – самое нетипичное построение для этого сезона. Оно было придумано специально под «Челси» и сработало. Это те самые маленькие хитрости Пепа. Суть в создании численного преимущества на определенных участках поля и правильной расстановке игроков соперника. В частности, очень важна роль Уокера и Делфа, при атаке располагающихся в зоне центральных полузащитников. Де Брюйне и Сане в этом случае растягивают фланги атаки как можно шире. Это заставило оборону «Челси» выстраиваться в достаточно неудобную пятерку в линию. Схема, таким образом, раскладывается в 4-3-3 с постоянно падающим на фланг Де Брюйне. Это сильно мешало Сеску и Канте сдерживать их с Силвой действия. Как следствие, атакующий веер Уокер-Делф-Де Брюйне-Силва-Стерлинг-Сане по широкой дуге обходил тройку Сеск-Канте-Бакайоко и за счет быстрых перемещений себя и мяча пытался вскрывать неповоротливую оборону из пяти человек.

Такая схема создает очень много неудобств сопернику, изматывая его при позиционной атаке. Но настоящая ее сила проявляется в контратакующем движении, что и случилось с голом Де Брюйне. Он заполнил пустое место между Сеском и Канте, оставленное Бакайоко, открылся в недодачу и получил необходимое пространство для удара. В боях тяжеловесов все решает один точный удар.

Безграничный атакующий потенциал

Ни один клуб в АПЛ не держит на поле одновременно столько игроков впереди. Пять-шесть человек, воспринимаемых исключительно в атакующем качестве, при постоянной поддержке всех остальных – мы уже видели, что даже номинальные фуллбэки Делф и Уокер принимают самое активное участие в позиционном нападении. При этом речь идет о футболистах мирового уровня, и угроза исходит сразу отовсюду.

Тут прекрасно проявляется волшебство движения Гвардиолы, отработанное еще в «Барселоне» и «Баварии». Подводка к удару не предполагает доставку мяча конкретному человеку – это может быть кто угодно. Остается только позавидовать Пепу, ведь в каждой команде у него была возможность работать с лучшими, а значит, тренерская мысль не была стеснена человеческим ресурсом.

Габриэль Жезус часто работает отвлекающим фактором, уводя защитников и освобождая свободные зоны под быстрые ноги Сане/Стерлинга/Де Брюйне. Силва же в атакующей фазе занимает роль выдвинутой «десятки» и много не бегает. Достаточно грамотно перемещаться и контролировать перемещения партнеров. Кстати, важнейший аспект. Тот же Стерлинг до определенного момента считался тактически безграмотным бегунком, но «пастух» Силва может вовремя повернуть команду таким образом, чтобы это не имело значения, и он все равно оказывался в правильном месте.

Контроль – новая оборона

Чисто по составу приглашение Пепа – лучшее решение из возможных для «Сити». А для него самого это возможность в экстремальных условиях провести эксперимент со своей тактической парадигмой. Здесь у него практически отсутствуют оборонительно ориентированные игроки, а значит, обороняться можно действительно только контролируя мяч.

В Манчестере у него не доходит до идей уровня разыгрывающего центрального защитника, но скорость, хорошая игра в пас и грамотный вывод в позиционную атаку – это минимальные требования к защитникам. Что особенно важно, учитывая их количество. К счастью, рядом всегда оказывается Фернандиньо, организующий тылы примерно так же, как руководит атакой Силва. Пяти человек обычно достаточно, чтобы защититься по ситуации, а там уже подойдут остальные и закроют свободные зоны. Если проваливается фланг, то вся команда делает шаг и закрывает его. А учитывая скорость всех имеющихся у Гвардиолы вингеров, вероятность того, что это оголит противоположный край, стремится к нулю.

Тем не менее, оборона – не сильная сторона «Сити». Точнее, не самая сильная. О слабых сторонах тут говорить получается не особо. Но Пеп это прекрасно знает. Как знает и то, что она вскрывается контрпрессингом. Поэтому с «Ливерпулем» Юргена Клоппа «Сити» играли по схеме 5-3-2. Результат всем известен. 5:0 и «gegenpress my ass».

Ротация без потерь

Возвращаясь к разговору о стабильности. Пока переживает микрокризис тот же «Челси», пока все достраиваются и перестраиваются, у «Сити» есть стабильный наигранный состав и лучшие в лиге игроки на каждой позиции. Возможно, не в каждой категории они возьмут первые места, но будут рядом. А наградой, вполне вероятно, станет итоговое первое место всей команды.

О чем тут говорить, если Гюндоган, Туре, Бернарду Силва и Мангаля – игроки ротации. Я не думаю, что общекомандный КПД станет ниже, выйди кто-то из них с первых минут. Как только система отлажена, встает вопрос запаса прочности на дистанции. И у «Сити» он есть. В каждой точке поля. К тому же, Гвардиола – самый гибкий тренер в современном футболе и при случае сможет найти ситуационное решение. Иногда у него получается перехитрить самого себя, что может еще сыграть свою роль в Лиге Чемпионов. Но в чемпионате, где значение имеет не конкретный матч и день, а накопление очкового капитала – конкурентам будет очень сложно восстанавливать интригу.

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