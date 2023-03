В чем суть вечного спора Месси и Роналду? Наконец-то есть ответ

Разбор главного противостояния XXI века − в самом сложном тексте, который вы видели.

Об этом знают настолько все, что на эту тему даже странно писать. Футбол в наши дни практически обязывает вас принять ту или иную сторону – либо team Ronaldo, либо team Messi, либо грустная компания стариков, что рассуждают об оттенках зеленого в траве давно ушедших дней. Но если выбирать не приходится, нужно осмыслять то, что мы имеем здесь и сейчас. То есть одно из величайших личных противостояний в истории спорта (если не самое).

Человеческая культура во многом завязана на борьбе противоположностей. Даже в бытовом самоопределении мы постоянно отвечаем на ряд бинарных вопросов. Вы мужчина или женщина? Правша или левша? На темной или светлой стороне Силы? И пусть в каждом из этих вопросов есть свои нюансы и исключения – огромный набор гендеров, амбидекстеры и последние «Звездные войны» – на самом примитивном уровне восприятия эти вопросы играют большую роль.

Сейчас я призываю вас на время чтения этого текста забыть о том, какую таблетку выбираете лично вы. Мы посмотрим на противостояние Месси/Роналду сугубо как на культурное явление. В результате получится такой слоеный торт из разных уровней антагонизма. Возможно, у нас даже будет цельная картина.

Подходы к формированию

Если вы читали комиксы, то вам знакомо слово origin не только в своем обычном значении «происхождения» чего-либо. Ориджин – это предыстория героя, которая объясняет его силу и мотивацию, оставляя в точке, где его впервые встречает читатель.

Обретение супергеройских способностей Месси и Роналду уже разделяет на их на два полярных друг другу лагеря. Один – гений с рождения, которого впоследствии назовут Инопланетянином. Другой – создал себя с нуля и превратил в непобедимую машину. В этом смысле они немного Бэтмен и Супермен. Тоже гость с другой планеты и тот, кому приходится чем-то компенсировать отсутствие суперсилы.

Конечно, здесь есть свои моменты. Невозможно сказать, что Месси не работал над собой и что ему все давалось легко. Как и невозможно сказать, что у Криштиану не было природной базы – взять хотя бы его конституцию тела и низкий центр тяжести, создающие дополнительную устойчивость. Но это детали, тогда как основы подходов остаются – Лео действительно вовсю пользуется уникальным даром, а Криш целенаправленно превратил себя в машину.

Самое прекрасное в этом то, что эти подходы архетипичны по своей природе. Хочется сказать, что это работает в любой отрасли, но моментами такое звучит странно. Типа: есть продавцы-консультанты от бога, а есть те, кто каждый раз преодолевает себя, произнося фразу «Пакет большой или маленький?». Ну да ладно.

Вспомните свой опыт в любом учебном заведении. Вы ведь встречали тех, кому обучение дается без проблем и они все делают в последний момент, зная, что успеют. Как и трудоголиков, которые работают вдвое больше. Вы и сами находитесь где-то в этом спектре. Месси и Роналду представляют собой крайне успешные воплощения его крайних стадий.

Иногда встречаются варианты этого противостояния в миниатюре. Скажем, двое лучших на данный момент представителей украинского футбола – Евгений Коноплянка и Андрей Ярмоленко – как раз представляют собой нечто похожее. Талант Коноплянки был очевиден сразу, а над неуклюжим и нескладным Ярмоленко смеялись СМИ и фанаты, пока он не сделал из себя игрока, достойного перехода в «Боруссию».

Отсутствие аналогов в современном спорте

Несмотря на то, что главные награды в футболе стали бинарной формальностью, и все остальные игроки, претендующие на статус и наследие, оказались в тени, у противостояния Кри/Лео есть одно гигантское преимущество: оно беспрецедентно. Собственно в футболе такого не было никогда, хотя среди прошлых поколений идиотский вопрос «Кто лучше: Пеле или Марадона?» был довольно популярен.

Что же касается других видов спорта, то там разделения на два гигантских лагеря как-то не сложилось. Если такая ситуация происходит в боксе, все решается схваткой чемпионов. Схватки Месси и Роналду случают по два-три раза за сезон минимум, но это не решает ничего – во всяком случае, в рамках личного противостояния. Более того, вопрос останется вопросом и после завершения их карьер. Разве что вы скучный и предпочитаете решать все голыми цифрами.

Нечто похожее мог предложить баскетбол, но Коби и ЛеБрон немного не совпали карьерными пиками и тем более не выглядят идеологическими противоположностями. В этом смысле куда перспективнее дихотомия ЛеБрон/Карри, но Стеф – безусловно, великий игрок – продукт команды и воспринимается в ее контексте, к тому же не вытянет личностную сторону конфликта персоналий. Так что это более-менее притянуто за уши.

Удивительнее всего то, что такая ситуация сложилась в командном виде спорта, которому это не должно быть свойственно. Но мы живем в удивительное время, когда культу понадобились личности – и нашлись как раз двое подходящих по способностям.

Маркетинговая сторона

Не всем хочется об этом говорить, но зачастую маркетинг бывает интереснее самого футбола. То, что игроки такого уровня становятся приманками для брендов, а то и брендами сами – нормальная ситуация для свободного рынка. В нашем случае это еще один уровень противостояния. Не в смысле, кто больше продаст – тут все понятно, победил Криштиану. Интереснее, кто что продает.

Вы, конечно, сейчас подумали о шампуне от перхоти, но это лишь издержки внешности Криша. Точно так же как реклама чипсов Lay's, вероятно, досталась Месси в наследство от Роналдиньо как хорошая барселонская традиция.

Ярчайшее брендовое соперничество этих двоих, разумеется, Nike против Adidas. Подписание контракта с Месси стало ответом трех полосок на рекламу бутс Mercurial с Криштиану. Правда, у Криша теперь есть собственный бренд CR7, но это делу не мешает и согласуется с Nike. Например, ему запрещено выпускать собственные бутсы, создавая конкурента «меркуриалам».

Забавная у нас выходит ситуация – Adidas одевает «Реал», но своим официальным выбирает Месси. В то же время Nike, официальный спонсор «Барселоны», не забывает о Криштиану. С одной стороны – нормальное логическое мышление для большой компании. С другой − история знает примеры, когда идеологическая беспринципность губила бренды. По счастью для обеих компаний, они слишком прочно стоят на ногах, чтобы их начал топить выбор официальных лиц бренда, покуда это не Андерс Брейвик или, не дай бог, Кевин Спейси.

Еще одно интересное наблюдение в рекламном конфликте Кри/Лео – конкурентное замещение. Хоть Криштиану и значительно опережает Месси по общему рекламному доходу, аргентинец довольно часто обходит его на поле маркетинга. Судите сами: Head & Shoulders считается лидером рынка шампуней от перхоти и выбирает Месси. Конечно, КриРо и Clea собрал значительно больше хайпа, но португалец довольствуется «догоняющим» брендом. Ровно то же самое произошло и на рынке спортивных напитков. Создатели термина и лидеры рынка Gatorade – Месси, копирка Soccerrade – Криштиану. Что говорить о том, что EA Sports предложили Месси долгосрочный контракт, сделав его официальным лицом серии игр FIFA, а Роналду безвыходно идет к порядочно так скатившимся Pro Evolution Soccer.

Идеологическая сторона

Криштиану и Месси символизируют и главное идеологическое разделение в новейшей истории человечества. Возглавляя разные взгляды, проповедуемые «Реалом» и «Барсой» – индивидуалистической и коллективистской соответственно. Это, конечно, при условии, что мы закроем глаза то, что все клубы в современном футболе – рыночники. Кроме «Атлетика» из Бильбао: вот они – национал-социалисты, и это первый случай в истории, когда национал-социалисты всех очаровывают.

Окей, что у нас есть? Два девиза: левый и правый. Социалистическое «От каждого по способностям, каждому по потребностям» и мотто консервативной Америки 50-х – «Work hard and play by the rules». Скромный, заботящийся о партнерах парнишка, который убьет за родной завод – Лионель Месси. И эксцентричный эгоист Криштиану Роналду, словно сошедший со страниц музы капитализма Айн Рэнд. В мемах с политическими координатами их будет очень просто расставить по местам. А все решила, по сути, клубная принадлежность и медийная интро-/экстраверсия.

Принято думать, что клубная принадлежность идеально сочетается с их характерами, но все еще проще. Она дает идеальный стартовый импульс к тому, какими видят Месси и Роналду медиа. Людям необходимо иметь ориентиры на разных полюсах идеологии, чтобы от них отталкиваться и находить собственное место в этом спектре. Что-то вроде баланса Силы.

То, что на самом деле они не так и полярны – не важно. Противопоставить их друг другу и превратить величайших спортсменов современности в культурный троп – вот что решает на самом деле. То, что у Ленина был «Роллс ройс» не заставляет многих сторонников отринуть его идеи, точно так же как аргументы левых о несправедливости не заставят правых отказаться от частной собственности.

Они закончат играть, но вопрос «Кто был лучше?» не перестанет существовать. Возможно, ответ на него существует. Возможно, для вас он имеет значение. Но для культуры имеет значение существование вопроса. И количество слоев. Так что писать о противостоянии Криша и Лео – все еще торт.