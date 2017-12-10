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    Чалов – лучший молодой игрок России. Это нормально?


    3
    Голосов: 6
    10.12.2017 09:40
    Федор Чалов получил приз «Первая пятерка», а потом провалил игру с «Манчестер Юнайтед».

    Как его заметили?

    У ЦСКА растет классное молодое поколение. Про Федора Чалова заговорили в предыдущем сезоне, когда ЦСКА испытывал проблемы с нападающими. Чалов в этот момент оформил покер в матче Юношеской Лиги чемпионов, где ЦСКА забил пять безответных голов «Монако».

    Еще одним голом в том матче отличился Тимур Жамалетдинов. Сейчас он выходит на поле в составе ЦСКА вместе с Чаловым. Пока Чалов переживает кризис второго сезона, ему по-прежнему припоминают тот самый матч. Забивать Федор умеет, но пока никак не может об этом вспомнить.

    Почему именно он?

    Федор Чалов – лучший молодой игрок года в РФПЛ. В голосовании за приз «Первая пятерка» он опередил игрока «Локомотива» Дмитрия Баринова и нападающего «Рубина» Рифата Жемалетдинова. Позади остались Обляков, Зуев и Гулиев – перспективные, но пока еще не совсем состоявшиеся игроки.

    Чалов уже точно может считать себя взрослым футболистом. За полтора сезона в основе ЦСКА у него набралось 28 игр в российской Премьер-лиге. В них Чалов забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи. Хорошая статистика для 19-летнего нападающего, но достигнута она была больше в предыдущем сезоне.

    Чалов доволен наградой?

    ЦСКА – лидер среди всех клубов РФПЛ по призу «Первая пятерка». Сразу шесть человек, начиная с 2002 года, становились его обладателями в футболке армейцев. Оказалось, что для Федора Чалова подобный успех стал неожиданностью.

    «Если честно, вообще не ожидал, что меня признают лучшим молодым игроком. Очень приятно. Сейчас я стал играть гораздо увереннее по сравнению с началом сезона, лучше чувствую партнеров по команде», – сказал Чалов.

    В тот же день, когда Чалов получил «Первую пятерку», он вышел на поле в матче против «Манчестер Юнайтед». ЦСКА проиграл фавориту, а Чалов за всю игру не выиграл ни одного единоборства.

    Главные факты

    Контракт Федора Чалова с ЦСКА действует до лета 2020 года. Форвард переподписал его в феврале этого года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.

    Защитник «Шинника» Даниил Чалов – старший брат Федора. К своим 19-ти годам Федор Чалов уже добился больше своего родственника. Тот до этого выступал за «Томь», «Мордовию» и «СКА-Энергию».

    Два года назад на юношеском чемпионате мира U17 Федор Чалов стал лучшим бомбардиром сборной России. На его счету три забитых гола, но российская команда разгромно вылетела в 1/8 финала от Эквадора (1:4).

    РФС признал Чалова надеждой предыдущего сезона. Лучшим игроком российской Премьер-лиги стал полузащитник «Спартака» Денис Глушаков.

    Эталоном нападающего Федор Чалов считает бразильца Роналдо. Из игроков атаки ЦСКА он всегда выделял Вагнера. Правда, по габаритам и манере игры он больше походит именно на бывшего форварда армейцев.

    Федор Чалов – музыкальный парень. Вместе с Витиньо они однажды выступили дуэтом, сделав неплохую рекламу для клубных социальных сетей.

    Спасибо ЦСКА за эту Лигу чемпионов. Было здорово

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ
    Рейтинг: 3 Голосов: 6
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +4938

      polt 10 декабря 2017, 13:27

      Очень не однозначный выбор.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8939

      vladik12 10 декабря 2017, 11:13

      Крайне ненормально.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1496

      GM 10 декабря 2017, 10:28

      Если бы приз давали по итогам первой половины года, то да, Чалов был весьма и весьма неплох. Но осень провел из рук вон плохо. Но, оказалось, что и этого достаточно на фоне конкурентов. Что также характеризует остальную "Первую пятерку"...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      Obi Wan 10 декабря 2017, 10:01

      Завидуйте молча...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      Boniel+ 7 декабря 2017, 17:17

      Этот парень просто не умеет играть в футбол.И,боюсь ошибиться,что через год он будет полировать скамейку в ПФЛ и не выше.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 7 декабря 2017, 09:09

      Да ладно вам! Это Гинер подкупил!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4938

      polt 7 декабря 2017, 00:35

      Лучший молодой игрок Чалов - значит нет у Российского футбола ближайшего будущего.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 6 декабря 2017, 19:44

      Будущую звезду видно сразу, прежде всего по умению работать с мячом. Чалов - вариант Прудникова, чемпиона Европы. По Головину сразу был виден потенциал, а здесь только бестолковая беготня.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70700

      insider_retro > Tostao 10 декабря 2017, 09:58

      Будучи зрителем-дилетантом, после Вас даже писать ничего не буду по данному вопросу...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2288

      Бриг 6 декабря 2017, 19:43

      Это лучший?!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 6 декабря 2017, 19:43

      Станет звездой если пригласят в звёздный клуб, что маловероятно на сегодняшний день.

      3
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