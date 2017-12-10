Чалов – лучший молодой игрок России. Это нормально?

Федор Чалов получил приз «Первая пятерка», а потом провалил игру с «Манчестер Юнайтед».

Как его заметили?

У ЦСКА растет классное молодое поколение. Про Федора Чалова заговорили в предыдущем сезоне, когда ЦСКА испытывал проблемы с нападающими. Чалов в этот момент оформил покер в матче Юношеской Лиги чемпионов, где ЦСКА забил пять безответных голов «Монако».

Еще одним голом в том матче отличился Тимур Жамалетдинов. Сейчас он выходит на поле в составе ЦСКА вместе с Чаловым. Пока Чалов переживает кризис второго сезона, ему по-прежнему припоминают тот самый матч. Забивать Федор умеет, но пока никак не может об этом вспомнить.

Почему именно он?

Федор Чалов – лучший молодой игрок года в РФПЛ. В голосовании за приз «Первая пятерка» он опередил игрока «Локомотива» Дмитрия Баринова и нападающего «Рубина» Рифата Жемалетдинова. Позади остались Обляков, Зуев и Гулиев – перспективные, но пока еще не совсем состоявшиеся игроки.

Чалов уже точно может считать себя взрослым футболистом. За полтора сезона в основе ЦСКА у него набралось 28 игр в российской Премьер-лиге. В них Чалов забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи. Хорошая статистика для 19-летнего нападающего, но достигнута она была больше в предыдущем сезоне.

Чалов доволен наградой?

ЦСКА – лидер среди всех клубов РФПЛ по призу «Первая пятерка». Сразу шесть человек, начиная с 2002 года, становились его обладателями в футболке армейцев. Оказалось, что для Федора Чалова подобный успех стал неожиданностью.

«Если честно, вообще не ожидал, что меня признают лучшим молодым игроком. Очень приятно. Сейчас я стал играть гораздо увереннее по сравнению с началом сезона, лучше чувствую партнеров по команде», – сказал Чалов.

В тот же день, когда Чалов получил «Первую пятерку», он вышел на поле в матче против «Манчестер Юнайтед». ЦСКА проиграл фавориту, а Чалов за всю игру не выиграл ни одного единоборства.

Главные факты

Контракт Федора Чалова с ЦСКА действует до лета 2020 года. Форвард переподписал его в феврале этого года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.

Защитник «Шинника» Даниил Чалов – старший брат Федора. К своим 19-ти годам Федор Чалов уже добился больше своего родственника. Тот до этого выступал за «Томь», «Мордовию» и «СКА-Энергию».

Два года назад на юношеском чемпионате мира U17 Федор Чалов стал лучшим бомбардиром сборной России. На его счету три забитых гола, но российская команда разгромно вылетела в 1/8 финала от Эквадора (1:4).

РФС признал Чалова надеждой предыдущего сезона. Лучшим игроком российской Премьер-лиги стал полузащитник «Спартака» Денис Глушаков.

Эталоном нападающего Федор Чалов считает бразильца Роналдо. Из игроков атаки ЦСКА он всегда выделял Вагнера. Правда, по габаритам и манере игры он больше походит именно на бывшего форварда армейцев.

Федор Чалов – музыкальный парень. Вместе с Витиньо они однажды выступили дуэтом, сделав неплохую рекламу для клубных социальных сетей.

Спасибо ЦСКА за эту Лигу чемпионов. Было здорово