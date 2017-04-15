ЦСКА: настройся на музыку атак вместе с Витиньо и Чаловым

ЦСКА выложил необычный ролик на своей странице в Instagram. На видео нападающий Витиньо играет на небольшой гитаре, а форвард Федор Чалов – на синтезаторе.
«Настройся на музыку атак вместе с Витиньо и Чаловым», – гласит подпись под видео.
Сегодня в рамках 23-го тура РФПЛ армейцы встретятся в Москве с «Ростовом». Матч начнется в 14:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую-онлайн трансляцию поединка.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: ПФК ЦСКА