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    ЦСКА: настройся на музыку атак вместе с Витиньо и Чаловым

    ЦСКА выложил необычный ролик на своей странице в Instagram. На видео нападающий Витиньо играет на небольшой гитаре, а форвард Федор Чалов – на синтезаторе.

    «Настройся на музыку атак вместе с Витиньо и Чаловым», – гласит подпись под видео.

    Сегодня в рамках 23-го тура РФПЛ армейцы встретятся в Москве с «Ростовом». Матч начнется в 14:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую-онлайн трансляцию поединка.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: ПФК ЦСКА

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    15.04.2017 14:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 15 апреля 2017, 20:34

      Вы бы лучше на поле голы так забивали!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3558

      Axe111 15 апреля 2017, 17:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      уе*ки

      -4
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 15 апреля 2017, 14:16

      ))) Молодцы!, только видео со звуком синхронизировать надо...

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