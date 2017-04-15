ЦСКА: настройся на музыку атак вместе с Витиньо и Чаловым

ЦСКА выложил необычный ролик на своей странице в Instagram. На видео нападающий Витиньо играет на небольшой гитаре, а форвард Федор Чалов – на синтезаторе.

«Настройся на музыку атак вместе с Витиньо и Чаловым», – гласит подпись под видео.

Сегодня в рамках 23-го тура РФПЛ армейцы встретятся в Москве с «Ростовом». Матч начнется в 14:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую-онлайн трансляцию поединка.