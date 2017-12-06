Спасибо ЦСКА за эту Лигу чемпионов. Было здорово

Армейцы скрыли все проблемы и классно провели групповой этап.

Новые звезды

У Гинера есть проблемы с бизнесом, поэтому слухи о продаже ЦСКА могут оказаться реальными. Армейцы дорабатывают возможности стадиона, но не покупают новых футболистов. Гончаренко пришлось выставлять на Лигу чемпионов Жамалетдинова, Кучаева и другую молодежь. Получилось круто!

Тимур Жамалетдинов классно вышел на поле в матче с «Бенфикой». Его победный гол в португальском матче дал ЦСКА шанс провести групповой этап лучше, чем во все последние годы. Мяч Кучаева в ворота «МЮ» не имел турнирного значения, но поднял общую мораль. Уже сейчас новое поколение игроков ЦСКА готово биться на европейской арене.

«Первая пятерка» Чалова и статус главной команды по лучшим молодым игрокам – важные вещи для понимания того, что сейчас собой представляет ЦСКА.

Антирекорд Акинфеева

Наконец-то он остановился! Впервые с 2006 года голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву удалось не пропустить в матче основного раунда Лиги чемпионов. Тогда еще юный Акинфеев отстоял нулевую ничью с «Арсеналом». Теперь достижение случилось в домашней встрече с «Бенфикой» – лучшем матче ЦСКА в этом групповом этапе.

ЦСКА обыграл «Бенфику» со счетом 2:0, а Акинфеев прервал серию пропущенных голов на отметке в 43 матча. В той встрече, кстати, произошло еще одно важное событие. По количеству сухих игр в Лиге чемпионов Акинфеев догнал Малафеева и Лодыгина. Теперь у них по семь подобных матчей.

Вернблум-нападающий

Сейчас говорят, что Вернблум мог бы стать одним из лучших бомбардиров российской Премьер-лиги. Но Гончаренко запоздал с переквалификацией шведа. В молодом возрасте Понтус пробовал себя на позиции форварда. Голы шли туго, поэтому Вернблум жестко заиграл в опорной зоне. Матчи с «Базелем» открыли нам нового Вернблума, который способен быть лидером в атаке.

В домашней встрече ЦСКА не нанес ни одного удара в створ ворот. В концовке Гончаренко рискнул. Он перевел Понтуса в атаку, а игра команды резко начала получаться. Гостевой матч с «Базелем» сначала тоже складывался неудачно. Там переход шведа к чужим воротам привел к двум голам и победе армейцев. Вернблум забил победный, а сейчас колотит почти в каждой игре РФПЛ.

Люди для Европы

Эта Лига чемпионов была важна не только для молодежи ЦСКА. Уже состоявшиеся московские футболисты делали себе рекламу перед европейскими клубами. Алан Дзагоев крутым выходом на замену дал результат в матче с «Базелем». Теперь снова говорят о возможном трансфере Дзагоева в топовую Европу.

Александр Головин – еще один актив ЦСКА, на котором клуб планирует заработать. Домашняя игра с «Базелем», где Головин сделал семь успешных обводок, выдала ему новые авансы. На тот момент Головин уступал по успешному дриблингу за матч только Месси и Неймару. Не зря пошли слухи, что полузащитником ЦСКА заинтересовались в самой «Барселоне». А защитник «Базеля» Марек Сухи посоветовал Головину уезжать из России.