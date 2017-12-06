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    Спасибо ЦСКА за эту Лигу чемпионов. Было здорово


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    Голосов: 10
    06.12.2017 00:35
    Армейцы скрыли все проблемы и классно провели групповой этап.

    Новые звезды

    У Гинера есть проблемы с бизнесом, поэтому слухи о продаже ЦСКА могут оказаться реальными. Армейцы дорабатывают возможности стадиона, но не покупают новых футболистов. Гончаренко пришлось выставлять на Лигу чемпионов Жамалетдинова, Кучаева и другую молодежь. Получилось круто!

    Тимур Жамалетдинов классно вышел на поле в матче с «Бенфикой». Его победный гол в португальском матче дал ЦСКА шанс провести групповой этап лучше, чем во все последние годы. Мяч Кучаева в ворота «МЮ» не имел турнирного значения, но поднял общую мораль. Уже сейчас новое поколение игроков ЦСКА готово биться на европейской арене.

    «Первая пятерка» Чалова и статус главной команды по лучшим молодым игрокам – важные вещи для понимания того, что сейчас собой представляет ЦСКА.

    Антирекорд Акинфеева

    Наконец-то он остановился! Впервые с 2006 года голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву удалось не пропустить в матче основного раунда Лиги чемпионов. Тогда еще юный Акинфеев отстоял нулевую ничью с «Арсеналом». Теперь достижение случилось в домашней встрече с «Бенфикой» – лучшем матче ЦСКА в этом групповом этапе.

    ЦСКА обыграл «Бенфику» со счетом 2:0, а Акинфеев прервал серию пропущенных голов на отметке в 43 матча. В той встрече, кстати, произошло еще одно важное событие. По количеству сухих игр в Лиге чемпионов Акинфеев догнал Малафеева и Лодыгина. Теперь у них по семь подобных матчей.

    Вернблум-нападающий

    Сейчас говорят, что Вернблум мог бы стать одним из лучших бомбардиров российской Премьер-лиги. Но Гончаренко запоздал с переквалификацией шведа. В молодом возрасте Понтус пробовал себя на позиции форварда. Голы шли туго, поэтому Вернблум жестко заиграл в опорной зоне. Матчи с «Базелем» открыли нам нового Вернблума, который способен быть лидером в атаке.

    В домашней встрече ЦСКА не нанес ни одного удара в створ ворот. В концовке Гончаренко рискнул. Он перевел Понтуса в атаку, а игра команды резко начала получаться. Гостевой матч с «Базелем» сначала тоже складывался неудачно. Там переход шведа к чужим воротам привел к двум голам и победе армейцев. Вернблум забил победный, а сейчас колотит почти в каждой игре РФПЛ.

    Люди для Европы

    Эта Лига чемпионов была важна не только для молодежи ЦСКА. Уже состоявшиеся московские футболисты делали себе рекламу перед европейскими клубами. Алан Дзагоев крутым выходом на замену дал результат в матче с «Базелем». Теперь снова говорят о возможном трансфере Дзагоева в топовую Европу.

    Александр Головин – еще один актив ЦСКА, на котором клуб планирует заработать. Домашняя игра с «Базелем», где Головин сделал семь успешных обводок, выдала ему новые авансы. На тот момент Головин уступал по успешному дриблингу за матч только Месси и Неймару. Не зря пошли слухи, что полузащитником ЦСКА заинтересовались в самой «Барселоне». А защитник «Базеля» Марек Сухи посоветовал Головину уезжать из России.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 3 Голосов: 10
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 6 декабря 2017, 21:52

      Объективно: 3 последних года, когда основной задачей должна была стать перестройка клуба, практически псу под хвост - селекция - ноль.
      Заиграют ли эти все Хосоновы Кучаевы и Гордюшенко - большой вопрос (Головин - исключение). Обойма в 15 человек, со старыми ЦЗ и Васиным - нонсенс. Выезжали мы лишь на фоне мизерной конкуренции в ЧР (Зенит с его менеджментом - просто абсурден, Спартак и Локомотив - издержки роста.. опять же - менеджмент, Краснодар - "команда без задач") и внутреннем резерве: просто хороший уверенный уровень игроков типа Понтуса, Алана, Жоры, Марио.
      Гончаренко - большая удача!
      Будет финансирование - будет результат 100%

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 6 декабря 2017, 21:45

      По мимо прочего...очень здорово что ЦСКА будет при жеребьёвки сеянными...есть шанс в 1/16 получить нормального соперника. Хотя вот Атлетико будут не сеянными...ну да ладно)))

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > ЖОРРО 7 декабря 2017, 01:00

      Я ошибся....благодаря бездарной игре в Голландии Наполи уступили своё сеянное место матрасникам. Хотя Наполи тоже пипец соперник если попадётся....

      0
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      Рейтинг: +10

      хартамси 6 декабря 2017, 17:08

      здорово, что дальше прошел Базель что-ли?

      0
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      Рейтинг: +7

      Георгий Красно-Белый 6 декабря 2017, 15:09

      Со стороны МЮ на матче присутствовала только ВЫВЕСКА! Каков соперник-такова и игра.

      1
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      Рейтинг: +4475

      Snek 6 декабря 2017, 14:45

      Больше всего радует, что ЦСКА Гончаренко не зависит от легионеров типа Муссы и Думбия, а почти полностью слеплен из "наших", а ещё, что эти "наши" выращены в ЦСКА, а тот же Витиньо и Оланаре не более, чем игроки, которых могут заменить те же Жемалдтинов и Чалов, конечно, Вернблум до сих пор не заменим, но это не пол команды, как у Слуцкого. Что можно сказать, у нового ЦСКА есть будущее. Эти ребята подрастут, наберутся опыта и посмотрим что будет через пару сезонов.

      2
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      Рейтинг: +2507

      serglider > Snek 7 декабря 2017, 12:05

      Будущее!? Какое будущее у нынешнего ЦСКА? В этом году просто повезло с жеребьевкой, что попали в группу с еще более "разобранным" португальским клубом по этому на их фоне выглядели не так провально... Если не брать чемпионат России, где большенство команд больше озадачены распилом бабок, чем местной футбольной команды, то четверка клубов ставящие реальные задачи выхода в еврокубки известна за долго до конца чемпионата: Зенит, Спартак, ЦСКА, Локо... у остальных - как "фишка ляжет"... Никакая "молодеж" в ЦСКА не "заиграет", если брать серьезный европейский уровень игры, для этого в России просто нет "базы" подготовки молодых футболистов, возможно, что появятся единичные таланты, но так что бы усилить 4-5 позиции в одном клубе молодыми российскими футболистами европейского уровня мастерства - полный бред! Ну забил Жемалдтинов 1 (один) гол и что? Сравните статистику Мбампе и Чалова - между ними пропасть! Можно лет двадцать ждать пока молодеж ЦСКА "заиграет" и так и не дождаться...

      -1
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      Рейтинг: +4475

      Snek > serglider 7 декабря 2017, 16:15

      ЦСКА, Краснодар, Зенит, Спартак и Локомотив коммерческие клубы, во многом, не считая Зенита, их акционеры не готовы расчехлять свои кошельки на любую прихоть, а тем более на трансферы, такие клубы стремятся развивать свои академии и выращивать своих, что экономить деньги на трансферы и почти все из этого списка, так и делают. Разговоры у тебя пустые, молодёжи талантливой много, другое дело, что 90% из них губят свой талант, это уже другой вопрос.

      0
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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 6 декабря 2017, 13:21

      А никого не порадовало, что на поле из легионеров были только Витиньо и теперь уже наш Марио?) А как Витю заменили - так вообще весь состав с гражданством РФ был на поле. Сыграли достойно на выезде и это приятно.

      1
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      Рейтинг: +294

      Мортус 6 декабря 2017, 12:28

      Да просто сказка. Из вне игры от спины в ворота зашло, ну а потом побыстрому обделались как всегда. Вот здорово.

      2
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      Рейтинг: +2507

      serglider > Мортус 7 декабря 2017, 12:17

      Мяч ЦСКА забил по правилам! Игрок обороняющейся команды вне футбольного поля все равно считается в игре и по ему то же определяется положение "вне игры", в остальном согласен! Васин - был статистом на поле, в целом чувствовалась какая-то безнадега ЦСКА в игре... Акинфеев походу начал свою очередную голевую серию)))

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 6 декабря 2017, 11:55

      за что спасибо то ? цска в своем репертуаре ! просирают в лч из года в год стабильно ! стабильность главное ))))) ахахахахаа !

      0
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      Рейтинг: +507

      Arrow10 > dinar7777dinar 7 декабря 2017, 10:54

      Ну хотя бы за то что 7 банок не пропускает , как это сделал вчера спартак

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Arrow10 7 декабря 2017, 12:04

      ой да да да на спартак гони ! спартак то когда был в лч а цска стабилен ! цска вообще стабильный ! вылетать на групповой стадии вечно стабильность сильная нужна.

      0
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      Рейтинг: +12455

      Вомбат 6 декабря 2017, 11:10

      Ганчаренко сломал традицию Слуцкого жертвовать играми в группе ЛЧ ради очков в чемпионате. Нынешний ЦСКА исповедует очень правильный принцип - делай то, что должен, и будь что будет.

      4
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      Рейтинг: +8939

      vladik12 6 декабря 2017, 11:07

      Ничего "здорового" не было. Заняли место, которое является потолком.

      -1
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