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    Чалов – обладатель премии «Первая пятерка»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов стал обладателем премии «Первая пятерка», которая вручается Детской футбольной лигой лучшему молодому игроку года в РФПЛ.

    Футболист армейцев по итогам голосования набрал 165 баллов. Следом расположились хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов (134 балла), форвард «Рубина» Рифат Жемалетдинов (127), полузащитник «Уфы» Иван Обляков (61), хавбек «Ростова» Александр Зуев (57), полузащитник «Анжи» Аяз Гулиев (47).

    Премия «Первая пятерка» вручается с 2002 года. Ранее победителями становились Александр Кержаков, Владимир Быстров (оба – «Зенит»), Динияр Билялетдинов («Локомотив»), Роман Шишкин («Спартак»), Кирилл Комбаров, Александр Кокорин (оба – «Динамо»), Алан Дзагоев, Игорь Акинфеев, Александр Головин, Георгий Щенников (все – ЦСКА), Павел Яковлев («Спартак», Москва), Константин Базелюк (ЦСКА), Эльмир Набиуллин («Рубин»), Алексей Миранчук («Локомотив»).

    Источник: ДФЛ

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    05.12.2017 12:26
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    Комментарии (26)
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    Тraumtanzеr
    1512468131
    Гулиев наш, его никто никуда не продаст)
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    Тraumtanzеr
    1512468255
    Остальные так или иначе чего то добились, но увидев фамилию Базелюка, я орнул. Тоже мне топ кволити)))
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    alex kidn
    1512468760
    Предсказуемо
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    DOCTOR PENALTY
    1512474774
    Поздравляем! Имя Фёдор становится счастливым для нашего футбола.
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    Ivan7107
    1512477115
    Чалов ?! вы серьезно?! Они вообще футбол смотрят? он вообще мертвый, такого бреда давненько не было у нас.
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    УхоГорлоНос
    1512498114
    Они все провели меньше 10 туров полных((
    Ответить
    vitvik
    1512499425
    Чалова должен купить Зенит. Пусть сидит, для глубины ротации.
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    vitvik
    1512500160
    Хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов, форвард «Рубина» Рифат Жемалетдинов, полузащитник «Уфы» Иван *******, хавбек «Ростова» Александр Зуев, полузащитник «Анжи» Аяз Гулиев тоже очень нужны Манчини. В зимнее трансферное окно «Зенит» постарается приобрести их всех и ещё шестерых талантливых аргентинцев.
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    vitvik
    1512500273
    Фамилию Ивана из «Уфы» сайт не пропускает. Какая-то матерная у полузащитника фамилия.
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    ologreds
    1694991798
    numo528191
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