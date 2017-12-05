Чалов – обладатель премии «Первая пятерка»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов стал обладателем премии «Первая пятерка», которая вручается Детской футбольной лигой лучшему молодому игроку года в РФПЛ.

Футболист армейцев по итогам голосования набрал 165 баллов. Следом расположились хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов (134 балла), форвард «Рубина» Рифат Жемалетдинов (127), полузащитник «Уфы» Иван Обляков (61), хавбек «Ростова» Александр Зуев (57), полузащитник «Анжи» Аяз Гулиев (47).

Премия «Первая пятерка» вручается с 2002 года. Ранее победителями становились Александр Кержаков, Владимир Быстров (оба – «Зенит»), Динияр Билялетдинов («Локомотив»), Роман Шишкин («Спартак»), Кирилл Комбаров, Александр Кокорин (оба – «Динамо»), Алан Дзагоев, Игорь Акинфеев, Александр Головин, Георгий Щенников (все – ЦСКА), Павел Яковлев («Спартак», Москва), Константин Базелюк (ЦСКА), Эльмир Набиуллин («Рубин»), Алексей Миранчук («Локомотив»).