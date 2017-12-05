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    • ЦСКА – лидер по числу победителей голосования за лучшего молодого игрока

    ЦСКА – лидер по числу победителей голосования за лучшего молодого игрока

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов стал обладателем премии «Первая пятерка». Эта награда вручается лучшему молодому футболисту года в России.

    Вручение премии проводится с 2002 года. В 2012 году ее не присуждали.

    Победа Чалова стала уже шестой для игроков, представляющих ЦСКА. Армейцы лидируют в этом рейтинге с большим отрывом.

    Футболисты «Спартака», «Локомотива», «Динамо» и «Зенита» получали премию по два раза.

    Из игроков «Рубина» ее выигрывал Эльмир Набиуллин. Павел Яковлев получал «Первую пятерку», играя за «Спартак» и «Крылья Советов».

    Чалов – обладатель премии «Первая пятерка»

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.12.2017 14:32
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    Комментарии (11)
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    DOCTOR PENALTY
    1512474947
    Фёдор Смолов, Фёдор Чалов, кто следующий Фёдор?
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    Татарин за ЦСКА
    1512475249
    Гинер купил всё,вы че не пишите то???
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    hevbn 28
    1512475885
    Этот факт лишний раз доказывает "нет худа без добра" ,ЦСКА в последние годы не мог никого покупать , поэтому приходилось выжимать максимум из молодежи.
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    Dominator777
    1512476111
    Молодежь у армейцев последние годы талантливая, но вот потом куда-то теряется. Базелюк прозябает на Дальнем Востоке, Караваеву нашлось место в Чехии, Сердерову - в ФНЛ. Про остальных даже слухов нет. Желаю Федору не "затеряться" в армейской команде, стать полноценным игроком основы и радовать болельщиков голами.
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    DeStar
    1512483147
    а почему в 12 не вручали? не было молодых игроков?)
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    Сибирь за Спартак
    1512490675
    А я за Игнашевича голосовал.
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    ologreds
    1694991797
    numo528202
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