ЦСКА – лидер по числу победителей голосования за лучшего молодого игрока

Нападающий ЦСКА Федор Чалов стал обладателем премии «Первая пятерка». Эта награда вручается лучшему молодому футболисту года в России.

Вручение премии проводится с 2002 года. В 2012 году ее не присуждали.

Победа Чалова стала уже шестой для игроков, представляющих ЦСКА. Армейцы лидируют в этом рейтинге с большим отрывом.

Футболисты «Спартака», «Локомотива», «Динамо» и «Зенита» получали премию по два раза.

Из игроков «Рубина» ее выигрывал Эльмир Набиуллин. Павел Яковлев получал «Первую пятерку», играя за «Спартак» и «Крылья Советов».

Чалов – обладатель премии «Первая пятерка»